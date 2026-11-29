Bành Nghệ Châu xuất thân từ một lò võ nổi danh ở Trung Quốc - Ảnh: G.W.R

Tổ chức Guinness thế giới mới đây công bố thành tích đáng kinh ngạc của ngôi sao võ thuật nhí Bành Nghệ Châu ở hạng mục nhào lộn ngang trong 1 phút dành cho người dưới 16 tuổi.

Trong đoạn video được Guinness đăng tải, cậu bé 3 tuổi liên tục thực hiện những động tác xoay người, chống tay xuống sàn rồi bật chân qua đầu một cách thuần thục. Trung bình, Nghệ Châu chỉ mất khoảng 1,09 giây để hoàn thành một động tác.

Dù có dấu hiệu thấm mệt ở nửa sau thử thách, cậu bé vẫn kiên trì thực hiện các động tác cho đến khi hết thời gian.

Thành tích của Nghệ Châu càng đáng nể khi kỷ lục thế giới chung ở nội dung này được Guinness ghi nhận là 67 lần, do VĐV người Ai Cập Gaber Kahlwai Gaber Ali thiết lập năm 2015.

Theo Guinness, Nghệ Châu sinh tháng 7-2023 tại huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cả cha lẫn mẹ cậu đều là HLV võ thuật.

Từ khi mới 7 tháng tuổi, Nghệ Châu đã theo cha mẹ đến sống tại trường võ thuật Tinh Trung. Khi chập chững biết đi, cậu thường chăm chú quan sát các võ sinh lớn tuổi tập luyện rồi bắt chước những động tác của họ.

Năm 2 tuổi, Nghệ Châu bắt đầu thể hiện năng khiếu nhào lộn và được cha trực tiếp hướng dẫn.

Đoạn video gây sốt của cậu bé 3 tuổi - Nguồn: DOUYIN

Trao đổi với báo Jimu News, ông Bành Dũng, cha của Nghệ Châu, cho biết con trai mới tập võ bài bản được hơn nửa năm. Thành tích lập kỷ lục Guinness thậm chí chưa phải mức tốt nhất của cậu. Trong các buổi tập, Nghệ Châu có thể thực hiện 56-57 cú nhào lộn trong 1 phút.

Ngoài thời gian đến trường mẫu giáo, cậu bé dành gần 2 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Gia đình cho biết cường độ vận động được điều chỉnh tùy theo thể trạng của Nghệ Châu.

Trước khi lập kỷ lục Guinness, Nghệ Châu từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc với biệt danh "võ đồng mặc tã". Ngoài khả năng nhào lộn, cậu còn có thể biểu diễn Nhạc gia quyền - môn võ truyền thống gắn liền với tên tuổi danh tướng Nhạc Phi.

Bành Nghệ Châu và ghi nhận của Guinness - Ảnh: G.W.R

Trong bài phóng sự hồi tháng 5-2026, báo Đỉnh Đoan tiết lộ một nguyên tắc thú vị của ông Bành Dũng khi dạy võ cho con trai: "Trên sân tập, con chỉ được gọi tôi là HLV Bành".

Ngôi trường nơi Nghệ Châu tập luyện có lịch sử khoảng 30 năm, từng đào tạo nhiều nhà vô địch thế giới và những người lập kỷ lục Guinness.

Dù sớm bộc lộ tài năng võ thuật, Nghệ Châu vẫn có những sở thích như bao đứa trẻ cùng tuổi, từ bơi lội đến chơi đồ chơi. Cậu thậm chí còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của danh hiệu kỷ lục gia thế giới mà mình vừa giành được.