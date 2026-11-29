Bài tập đứng một chân phần nào giúp ước lượng tuổi thọ - Ảnh: SHUTTER

Nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA Network Open trong năm 2026 tiếp tục củng cố những bằng chứng khoa học về mối liên hệ giữa khả năng giữ thăng bằng và tuổi thọ.

Giữ thăng bằng giúp kiểm tra tuổi thọ

Các nhà khoa học đã theo dõi 13.423 người từ 65 tuổi trở lên tại Đài Loan, từng tham gia các bài kiểm tra thể lực trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay.

Những người tham gia được đánh giá về sức mạnh cơ bắp, sức bền tim phổi, độ linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng và sự nhanh nhẹn. Trong thời gian theo dõi, 1.631 người qua đời, chiếm 12,2%.

Đáng chú ý, nhóm 20% có thành tích tốt nhất ở bài kiểm tra đứng bằng một chân có nguy cơ tử vong thấp hơn đến 50% so với nhóm 20% có thành tích kém nhất, sau khi hiệu chỉnh các yếu tố liên quan.

Đây không phải lần đầu tiên giới khoa học phát hiện mối liên hệ giữa khả năng giữ thăng bằng và tuổi thọ.

Năm 2022, một nghiên cứu công bố trên tạp chí British Journal of Sports Medicine từng gây tiếng vang khi chỉ ra rằng việc không thể đứng bằng một chân trong 10 giây có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.702 người từ 51-75 tuổi, với thời gian theo dõi trung vị 7 năm.

Khoảng 20,5% số người tham gia không vượt qua được bài kiểm tra. Tỉ lệ thất bại tăng nhanh theo độ tuổi, từ khoảng 5% ở nhóm 51-55 tuổi lên 18% ở nhóm 61-65 tuổi và 54% ở nhóm 71-75 tuổi.

Khả năng giữ thăng bằng phản ánh tình trạng sức khỏe - Ảnh: NATGEO

Trong thời gian theo dõi, tỉ lệ tử vong ở nhóm không vượt qua bài kiểm tra là 17,5%, trong khi con số này ở nhóm còn lại chỉ khoảng 4,6%.

Ngay cả sau khi tính đến các yếu tố như tuổi tác, giới tính, chỉ số khối cơ thể và bệnh lý nền, những người không thể đứng bằng một chân trong 10 giây vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn 84%.

Đến năm 2024, các chuyên gia thuộc Mayo Clinic (Mỹ) tiếp tục phát hiện khả năng đứng bằng một chân là một chỉ dấu đáng chú ý của quá trình lão hóa.

Qua khảo sát 40 người khỏe mạnh trên 50 tuổi, các nhà khoa học nhận thấy thời gian duy trì tư thế này suy giảm rõ rệt theo tuổi tác, thậm chí thể hiện sự thay đổi do lão hóa rõ hơn các chỉ số về sức mạnh cơ bắp và dáng đi được khảo sát.

Vì sao đứng một chân có thể tiết lộ nhiều điều về sức khỏe?

Tưởng chừng đơn giản, động tác đứng bằng một chân thực chất đòi hỏi sự phối hợp phức tạp của nhiều bộ phận trong cơ thể.

Não bộ phải liên tục tiếp nhận và xử lý thông tin từ thị giác, hệ thống tiền đình ở tai trong, các cơ và khớp. Đồng thời, hệ thần kinh phải điều khiển cơ bắp thực hiện những điều chỉnh liên tục để duy trì tư thế.

Tư thế kiểm tra chính xác - Ảnh: P.T

Khả năng giữ thăng bằng suy giảm có thể phản ánh tình trạng mất cơ, sự lão hóa của hệ thần kinh hoặc những bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Đối với người cao tuổi, mất thăng bằng còn làm gia tăng nguy cơ té ngã, gãy xương và suy giảm khả năng sống độc lập. Những hệ lụy này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Tin vui là khả năng giữ thăng bằng có thể được cải thiện thông qua tập luyện. Các hình thức vận động như yoga, thái cực quyền, tập tăng cường sức mạnh cơ chân và các bài tập phối hợp vận động đều có thể mang lại lợi ích.

Tuy nhiên, đứng bằng một chân không phải phương pháp dự đoán chính xác một người còn sống được bao nhiêu năm. Đây chỉ là một cách đơn giản để phần nào nhận diện tình trạng sức khỏe và mức độ suy giảm chức năng thể chất của cơ thể.

Cách tự kiểm tra khả năng giữ thăng bằng Đứng trên mặt sàn bằng phẳng, mắt mở và nhìn thẳng về phía trước, hai tay thả tự nhiên dọc cơ thể (hoặc có thể chắp lại). Nhấc một chân lên, đặt phần trước bàn chân vào phía sau cẳng chân trụ và tính thời gian duy trì tư thế. Hãy thực hiện cạnh một điểm tựa chắc chắn để bảo đảm an toàn. Người cao tuổi hoặc có tiền sử té ngã nên có người hỗ trợ. Nếu thường xuyên gặp khó khăn khi giữ thăng bằng, đặc biệt khi tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc ngày càng nghiêm trọng, nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra sức khỏe.