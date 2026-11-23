Hà Thị Hậu tiếp tục gây sốt cộng đồng ultra runner Việt Nam - Ảnh: XTERRA

Ngày 22-11, chuyên trang Running Valencia (Tây Ban Nha) dành riêng một bài viết về chiến tích của Hà Thị Hậu, trong đó nhấn mạnh cột mốc lịch sử mà runner Việt Nam vừa thiết lập cùng khoản tiền thưởng 12.000 euro (khoảng 370 triệu đồng).

Hà Thị Hậu trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đăng quang tại World Trail Majors, hệ thống quy tụ nhiều giải chạy địa hình danh tiếng trên thế giới.

Chức vô địch của cô được xác định sau khi chặng đua cuối cùng tại Cape Town (Nam Phi) khép lại ngày 21-11.

Điểm đáng chú ý được Running Valencia đề cập là Hà Thị Hậu trở thành nữ VĐV duy nhất giành chiến thắng ở hai chặng thuộc hệ thống World Trail Majors trong năm nay, gồm Hong Kong 100 và Vietnam Mountain Marathon.

Trong đó, chiến thắng ở Sa Pa đặc biệt ấn tượng. Với thành tích 12 giờ 54 phút 43 giây ở cự ly 100km, Hà Thị Hậu không chỉ phá kỷ lục đường đua dành cho nữ mà còn về nhì chung cuộc, tức chỉ có duy nhất một VĐV nam cán đích trước cô.

Ở chặng cuối tại Nam Phi, 2 đối thủ Antonina Iushina (Nga) và Sarah Webster (Anh) đều cần chiến thắng để có cơ hội vượt qua đại diện Việt Nam trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, người về nhất là Abby Hall (Mỹ).

World Trail Majors quy tụ các giải chạy địa hình độc lập hàng đầu thế giới, trong đó có những cuộc đua danh tiếng tại Mỹ, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Giải chạy ở Sa Pa chính thức gia nhập hệ thống này từ năm 2025.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Thị Hậu thu hút sự chú ý của báo chí nước ngoài. Trong vài năm qua, nữ VĐV Việt Nam dần trở thành gương mặt quen thuộc trên các chuyên trang về thể thao sức bền.

Hồi tháng 1-2026, trong bài viết giới thiệu giải Hong Kong 100 với sự tham dự của hơn 3.000 VĐV đến từ 60 quốc gia, chuyên trang Run247 (Anh) đã điểm tên Hà Thị Hậu trong nhóm những ứng viên đáng chú ý nhất ở nội dung nữ.



Hà Thị Hậu (phải) là tên tuổi được cộng đồng runner quốc tế chú ý - Ảnh: SCMP

Một năm trước đó, Run247 cũng dành nhiều dung lượng mô tả màn so tài giữa chân chạy Việt Nam với 2 đối thủ sừng sỏ Sunmaya Budha (Nepal) và Veronika Leng (Slovakia).

Ba nữ VĐV liên tục hoán đổi vị trí dẫn đầu trong suốt 56km đầu tiên của cuộc đua dài 103km, với tổng độ cao tích lũy lên đến 5.300m. Hà Thị Hậu sau đó về đích thứ ba với thành tích 12 giờ 9 phút.

Trở lại Hong Kong 100 vào năm 2026, cô cải thiện thành tích để cùng Veronika Leng giành ngôi đồng vô địch.

Tháng 12-2025, Hà Thị Hậu cũng gây tiếng vang khi đăng quang cự ly 100km tại giải chạy địa hình Chiang Mai thuộc hệ thống UTMB trên đất Thái Lan. Sự kiện này thu hút tổng cộng 9.656 chân chạy đến từ 89 quốc gia.

Chuyên trang SportPlus (Singapore) đánh giá cao màn trình diễn của đại diện Việt Nam trước nhà đương kim vô địch Ekaterina Mityaeva, qua đó khẳng định vị thế của cô trong nhóm những nữ VĐV chạy siêu đường dài hàng đầu châu Á.

Trước đó, vào năm 2023, Hà Thị Hậu từng làm nên lịch sử khi về thứ tư cự ly 100km tại giải Ultra Trail du Mont-Blanc ở Pháp với thành tích 12 giờ 38 phút 28 giây, chỉ kém người giành hạng ba đúng 23 giây.

Hà Thị Hậu liên tiếp chinh phục những chặng đua khắc nghiệt - Ảnh: XTERRA

Cô trở thành chân chạy đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào top 10 ở nội dung này tại một trong những sự kiện chạy địa hình danh giá nhất hành tinh.

Sau 3 năm, chức vô địch World Trail Majors là cột mốc mới cho thấy bước tiến của Hà Thị Hậu trên đấu trường quốc tế.

Chuyên trang Running Valencia cũng đặc biệt quan tâm đến thử thách tiếp theo của chân chạy Việt Nam: Giải vô địch chạy địa hình châu Á - Thái Bình Dương 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 28-11 tại Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Từng giành HCB cá nhân nội dung đường dài nữ tại kỳ giải năm 2024 ở Hàn Quốc, Hà Thị Hậu lần này hướng đến tấm HCV cho thể thao Việt Nam, qua đó khép lại một năm thi đấu rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Hà Thị Hậu (37 tuổi), sinh sống và làm việc tại Sa Pa (Lào Cai) và là một VĐV chạy bộ phong trào nổi tiếng ở Việt Nam. Cô từng là hướng dẫn viên du lịch trước dịch COVID-19 ập đến. Bước ngoặt đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020. Công việc bị ảnh hưởng nặng nề, khách du lịch không có, việc làm ít nên Hậu bị tăng cân phi mã. Thân hình "phát tướng" khiến bà mẹ đơn thân này cảm thấy thiếu tự tin. Hậu cho biết cô quyết định xách giày theo chân các thành viên CLB chạy Sapa Runners với mong muốn để giảm cân. Từ cơ duyên đó, 6 năm qua Hậu đã thiết lập nhiều kỷ lục trên các đường chạy tại Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là các giải chạy địa hình ở các cự ly hàng trăm kilomet.