Bãi biển Cửa Đại lột xác ngoạn mục sau khi được đầu tư gần 1.200 tỉ đồng

Bờ biển Cửa Đại mang một diện mạo khác lạ sau khi được đầu tư hơn 1.196 tỉ đồng chống sạt lở - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bờ biển Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) từng được bình chọn vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Thế nhưng, từ sau năm 2014, tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến bãi cát ngày càng thu hẹp, nhiều hàng dừa bị sóng cuốn trôi, hạ tầng ven biển hư hỏng.

Không chỉ cảnh quan bị tàn phá, tình trạng này còn đe dọa sinh kế người dân và hoạt động du lịch địa phương.

6 mỏ hàn, 7 đê ngầm giảm sóng đặc biệt

Những năm trước, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) đã triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở, song do nguồn lực hạn chế, bờ biển vẫn chưa thể phục hồi như kỳ vọng.

Tháng 3-2025, dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An được khởi công với tổng vốn đầu tư 982 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng. Công trình có phạm vi khoảng 3,4km, từ khu vực cửa sông gần cầu tàu đi Cù Lao Chàm về phía bắc đến khách sạn Victoria.

Điểm đáng chú ý của dự án là hệ thống 7 tuyến đê ngầm giảm sóng, tổng chiều dài hơn 2km, được bố trí song song và cách bờ khoảng 250 - 300m. Kết hợp với đó là 6 mỏ hàn vuông góc với bờ, tổng chiều dài gần 1,5km, tạo thành hệ thống giữ cát, giảm tác động của sóng biển vào bờ.

Các tuyến đê ngầm được xây dựng bằng đá đổ, phủ ngoài bằng những khối bê tông đúc sẵn nặng khoảng 6 tấn.

Riêng các mỏ hàn sử dụng kết cấu đá và bê tông hoặc ống địa kỹ thuật Geotube bơm cát bên trong. Hệ thống công trình được thiết kế nhằm giảm năng lượng sóng, giữ chân bãi và hạn chế tình trạng cát bị cuốn trôi.

Điểm đặc biệt của dự án là hệ thống 7 tuyến đê ngầm giảm sóng, tổng chiều dài hơn 2km, được bố trí song song và cách bờ khoảng 250 - 300m - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tuyến đê ngầm giảm sóng có mặt cắt đê hình thang, bề rộng đỉnh hơn 6,8m; cao trình đỉnh đê 0,6m; kết cấu đá đổ, mặt ngoài phủ khối bê tông đúc sẵn Hodlquader - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Song song với xây dựng đê, mỏ hàn, dự án còn tôn tạo bãi tắm bằng cách bổ sung cát. Bãi khô được thiết kế rộng khoảng 40m, kết hợp bãi tắm rộng khoảng 60m, tạo thêm không gian cho hoạt động nghỉ dưỡng, tắm biển.

Tháng 4-2026, TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, với tổng kinh phí hơn 498 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu khắc phục xói lở bờ biển Hội An có giá trị hơn 214 tỉ đồng, tập trung gia cố bờ biển tại các bãi tắm Cửa Đại, Tân Thành và An Bàng.

Các hạng mục gồm đóng cừ Larsen, lắp đặt cấu kiện bê tông, thảm đá chống xói, đổ bê tông khóa dầm đầu cừ, kết hợp xây dựng các khối bê tông chặn chân nhằm tăng khả năng bảo vệ bờ biển trước tác động của sóng.

Bờ biển Cửa Đại đẹp trở lại, Hội An chào đón du khách

Hàng quán đông đúc trở lại, bờ biển Cửa Đại đã thực sự hồi sinh sau thời gian dài bị tổn thương - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Theo ghi nhận, sau quá trình thi công hoàn thiện, tuyến kè hiện lên vững chãi với những khối bê tông xếp lớp đều đặn, chạy dọc dải cát vàng. Phía trên, hàng dừa xanh rì rào trong gió, tạo nên không gian ven biển thoáng đãng.

Hiện nay, dù đang vào mùa thấp điểm du lịch, khu vực bãi tắm Cửa Đại vẫn nhộn nhịp. Hàng quán ven biển hoạt động trở lại, du khách tắm biển, nghỉ ngơi dưới những chiếc ô xếp hàng dài.

Vào buổi sáng sớm và chiều tà, đông đảo người dân địa phương, du khách thư thả đạp xe, tản bộ, tập thể dục, hít bầu không khí trong lành ven biển, tận hưởng những làn gió mát nhẹ nhàng thổi từ biển vào.

Có tuyến đê ngầm giảm sóng cách bờ hơn 200m, du khách tắm biển Cửa Đại được tận hưởng cảm giác khoan thai với những đợt sóng nhẹ nhàng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG



Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết sau thời gian nỗ lực thi công, khắc phục khó khăn về địa hình và thời tiết, đến nay cả hai dự án đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn tất các công đoạn để nghiệm thu, bàn giao.

Việc hoàn thành các công trình chống sạt lở không chỉ góp phần bảo vệ bờ biển, khôi phục bãi tắm mà còn mở ra cơ hội phục hồi hoạt động du lịch, dịch vụ ven biển Cửa Đại. Sau nhiều năm chịu tổn thương bởi sóng biển, bờ biển từng là niềm tự hào của Hội An đang dần tìm lại vẻ đẹp vốn có.

Du khách đi bộ, đạp xe hít thở bầu không khí trong lành trên bờ biển Cửa Đại - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nhiều khách du lịch nước ngoài tắm biển, nghỉ ngơi trên bờ biển Cửa Đại - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sóng biển nhẹ nhàng, bờ cát thoai thoải kéo dài cả cây số khiến du khách có được cảm giác bình yên khi đến Cửa Đại - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Không chỉ ở các khu nhà hàng, khách sạn ven biển, dưới những rặng dừa tươi xanh, hàng quán đã đông đúc trở lại, người dân địa phương kiếm được thu nhập khá - Ảnh: TRẦN THƯỜNG