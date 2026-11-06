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Bác sĩ là Công dân Thủ đô ưu tú làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

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DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Ngày 6-11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định cho bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Ảnh: BVCC

Bệnh viện giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, BS.CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 1-12-2026, thời hạn 5 năm.

Bộ Y tế cũng trao quyết định cho BS.CKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế. Bà Hương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách kinh tế bệnh viện, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, ứng phó với dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chẩn đoán, hồi sức và điều trị các bệnh truyền nhiễm nặng, nhiễm trùng phức tạp; phát triển các lĩnh vực vi sinh, sinh học phân tử và hồi sức tích cực.

Bệnh viện cũng cần xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với y tế dự phòng và các địa phương; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Theo Thứ trưởng, hiệu quả của một bệnh viện tuyến cuối không chỉ thể hiện ở số bệnh nhân nặng được cứu sống mà còn ở năng lực điều trị của các cơ sở y tế tuyến dưới được nâng lên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cấp cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và nhân viên bệnh viện phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết và tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Ông cho biết bệnh viện sẽ tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm; đồng thời mở rộng các lĩnh vực đa khoa, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh; chú trọng đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BVCC

Gần 20 năm gắn bó với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình bác sĩ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh bác sĩ cao cấp năm 2020.

Năm 2006, ông chuyển về công tác tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; năm 2018 giữ chức trưởng khoa cấp cứu. Đến tháng 7-2020, ông được bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện.

Trong gần 20 năm công tác tại đây, bác sĩ Cấp có nhiều đóng góp trong hồi sức cấp cứu và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm nặng.

Ông cùng đồng nghiệp phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Ông cũng trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương.

Trong đại dịch COVID-19, ông là một trong những bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị, chống dịch tại bệnh viện và hỗ trợ các địa phương có dịch bùng phát.

Năm 2020, ông được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Hiện ông là Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.

Bác sĩ từng được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh 3.Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp được đề cử 'Công dân thủ đô ưu tú'

TTO - Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, là một trong 10 người được đề cử xét tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2020.


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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Bộ y tế Giám đốc bệnh viện Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương

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