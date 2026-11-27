Không chỉ gặp nhiều khó khăn hơn khi mang thai, phụ nữ lớn tuổi còn đối mặt không ít thách thức trong hành trình chăm sóc, nuôi dạy con đến khi trưởng thành - Ảnh minh họa: K.ANH

Trước thực trạng ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn việc kết hôn, sinh con muộn khi ngoài 35 tuổi, có người còn mang tâm lý "ỷ lại" khi có phương pháp trữ trứng, thụ tinh trong ống nghiệm, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM - cảnh báo những rào cản sinh học và gánh nặng chăm sóc, nuôi dạy con khi lớn tuổi.

Biến chứng, bất thường trong thai kỳ đều tăng dần theo tuổi của người mẹ

- Thực tế cho thấy tuổi trung bình của phụ nữ khám và điều trị hiếm muộn ở Việt Nam tăng dần những năm gần đây. Tỉ lệ phụ nữ trong các cặp vợ chồng hiếm muộn ở độ tuổi trên 35, trên 40 cũng tăng rõ. Điều này có thể do phụ nữ lập gia đình ở tuổi trễ hơn và bắt đầu muốn có con ở độ tuổi trễ hơn.

* Ngoài các biến chứng thai kỳ thường gặp như tiền sản giật, đái tháo đường hay bất thường nhiễm sắc thể, phụ nữ sinh con muộn đối mặt với rào cản sinh học nào ngay từ giai đoạn tìm con? Quá trình hồi phục sức khỏe và chăm con nhỏ ở tuổi này khác gì so với các bà mẹ trẻ?

- Hầu hết các biến chứng, bất thường trong thai kỳ đều tăng dần theo tuổi của người mẹ. Vấn đề này do hai nguyên nhân chính.

Một là chất lượng trứng của phụ nữ giảm dần theo tuổi và trứng chính là “nguyên liệu” chính để tạo ra em bé, tinh trùng của người chồng chủ yếu đóng góp thông tin về di truyền. Khi chất lượng trứng giảm, sự phát triển của thai cũng có nhiều vấn đề hơn.

Hai là tuổi của phụ nữ khi mang thai. Phụ nữ càng lớn tuổi thì sức khỏe cũng giảm dần, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể cũng suy giảm dần theo thời gian, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai khi người mẹ mang thai ở độ tuổi lớn.

Hai nguyên nhân trên cũng có thể để lại tác động lâu dài lên sự phát triển của trẻ sau này.

Ngay cả khi áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, cơ hội thành công khi phụ nữ trên 35 tuổi cũng giảm nhiều, sau 40 tuổi thì cơ hội thành công của một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm chỉ còn khoảng 20% - Ảnh: XUÂN MAI

Quan niệm cho rằng chỉ cần trữ trứng thì khả năng có thai đã được đảm bảo, nên không cần có con sớm là sai lầm.

Phụ nữ trên 35 tuổi, cơ hội thụ thai cũng giảm nhiều

* Nhiều phụ nữ trì hoãn sinh con vì tin rằng trữ trứng hay thụ tinh trong ống nghiệm có thể giải quyết bài toán tuổi tác. Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ nhìn nhận thế nào về tâm lý này?

- Khi tư vấn các phụ nữ trong các cặp vợ chồng hiếm muộn, tôi thấy nhiều người quan niệm rằng nếu sức khỏe tốt, chu kỳ kinh đều, thể dục thể thao, duy trì cuộc sống lành mạnh thì khả năng sinh sản sẽ tốt, có con dễ dàng khi muốn, cho dù ở độ tuổi lớn.

Quan niệm này không đúng, cho dù sức khỏe tốt, khả năng sinh sản của phụ nữ vẫn giảm dần theo thời gian, đặc biệt là sau 35 tuổi, khả năng sinh sản sẽ giảm nhanh hơn. Đa số phụ nữ trên 40 tuổi sẽ gặp khó khăn khi có con, mang thai và nguy cơ các biến chứng, bất thường ở thai cũng tăng.

Một số phụ nữ nghĩ rằng dù tuổi lớn nhưng khi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, với các tiến bộ của y khoa hiện nay, cơ hội có thai sẽ cao; hoặc thụ tinh trong ống nghiệm sẽ giúp chọn lọc con khỏe mạnh.

Điều này cũng không đúng, ngay cả khi điều trị với thụ tinh trong ống nghiệm, cơ hội thành công khi phụ nữ trên 35 tuổi cũng giảm nhiều, sau 40 tuổi cơ hội thành công của một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm chỉ còn khoảng 20%.

Tỉ lệ thành công khi điều trị với thụ tinh trong ống nghiệm của phụ nữ ở độ tuổi trên dưới 45 tuổi, sử dụng trứng của mình, chỉ còn dưới 5% với một chu kỳ điều trị.

Phụ nữ lớn tuổi khi có thai với thụ tinh trong ống nghiệm thì tỉ lệ biến chứng và bất thường thai kỳ vẫn cao. Thụ tinh trong ống nghiệm chỉ giúp tăng cơ hội có thai cho các cặp vợ chồng, thụ tinh trong ống nghiệm không giúp làm thai kỳ tốt hơn hay chọn lọc con khỏe mạnh.

* Khi tư vấn cho phụ nữ trì hoãn sinh con, có ý định trữ trứng để sau này làm thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ lưu ý gì để họ vừa mang thai thành công sau này, vừa đủ sức khỏe và tâm thế trong hành trình nuôi con?

- Hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ chưa muốn có con sớm và muốn trữ lạnh trứng để làm thụ tinh trong ống nghiệm sau này khi muốn có con. Tôi luôn giải thích rằng tốt nhất là nên có con tự nhiên và có con sớm. Nếu vì nhiều lý do mà không thể lập gia đình và có con sớm thì mới chọn lựa việc trữ lạnh trứng để dành.

Quan niệm cho rằng chỉ cần trữ trứng thì khả năng có thai đã được đảm bảo, nên không cần có con sớm là sai lầm.

Dù đông lạnh trứng khi tuổi còn trẻ, chất lượng còn tương đối tốt, nhưng trứng khi đông lạnh thời gian dài và rã đông khi sử dụng, chất lượng cũng có thể bị ảnh hưởng. Không có gì đảm bảo chắc chắn cho khả năng có thai sau này với số trứng đã được trữ lạnh.

Trữ lạnh trứng thực tế chỉ giúp tăng thêm cơ hội có thai của phụ nữ sau này, khi tuổi lớn và gặp khó khăn khi muốn có con. Dù đã trữ trứng để dành, phụ nữ vẫn nên sắp xếp lập gia đình và có con trong thời gian sớm nhất nếu được và có thai tự nhiên vẫn tốt hơn là thụ tinh trong ống nghiệm với trứng trữ lạnh.

Thế hệ "bánh mì kẹp" Nhiều gia đình sinh con muộn rơi vào thế hệ "bánh mì kẹp": khi con mới vào tiểu học, ông bà hai bên đã bước vào tuổi già, sức khỏe suy giảm. Người phụ nữ phải cùng lúc chăm sóc con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già và duy trì công việc. Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, phụ nữ lớn tuổi không chỉ gặp nhiều khó khăn hơn khi mang thai mà còn đối mặt với không ít thách thức trong hành trình chăm sóc, nuôi dạy con đến khi trưởng thành.