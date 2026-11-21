Nghệ nhân biểu diễn chế tác sản phẩm bạc thủ công tại triển lãm - Ảnh: A.H

Ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch công ty CP Kim Loại Quý Ancarat - chia sẻ như trên tại triển lãm "Bạc Di Sản - Mây Thơm Ngang Đời". Triển lãm do Ancarat phối hợp Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt và Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn tổ chức, mở cửa miễn phí.

Đưa văn hóa bạc Việt đến gần hơn với công chúng

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại IDECAF nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (24-11) với các hoạt động trưng bày bạc Việt, workshop làm vòng tay bạc, thưởng trà Việt, cùng sự kiện ra mắt bộ vật phẩm giới hạn "Đông Sơn Tụ Bảo".

"Bạc Di Sản - Mây Thơm Ngang Đời" được xây dựng như một không gian giao thoa giữa chất liệu bạc, nghệ thuật thủ công và văn hóa truyền thống.

Khu trưng bày giới thiệu những sản phẩm bạc gắn với đời sống người Việt, từ bạc miếng mỹ nghệ mang hình tượng trống đồng, Con Rồng Cháu Tiên, danh nhân lịch sử, đến ấm chén, đũa muỗng, trâm cài và các vật dụng gia đình.

Qua đó, công chúng có thể tiếp cận bạc không chỉ ở góc độ chất liệu, mà còn qua giá trị nghệ thuật, câu chuyện văn hóa và kỹ thuật chế tác.

Không gian triển lãm "Bạc Di Sản - Mây Thơm Ngang Đời" tại IDECAF - Ảnh: A.H

Khách tham quan tham gia workshop làm vòng tay bạc, khắc tên dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân - Ảnh: A.H

Bên cạnh khu trưng bày, khách tham quan có thể tham gia workshop làm vòng tay bạc và khắc tên dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, được trải nghiệm một số công đoạn chế tác thủ công và tự tay hoàn thiện một món đồ mang dấu ấn cá nhân.

Không gian trà Việt là nơi khách tham dự tìm hiểu cách thưởng trà, cảm nhận hương vị và những nét văn hóa gắn với thức uống đã hiện diện qua nhiều thế hệ người Việt, trong những chiếc ấm bạc được chế tác thủ công.

Bên cạnh đó, Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn mang đến thêm một góc nhìn về bạc trong lịch sử tiền tệ Việt Nam, từ nén bạc, thỏi bạc đến những đồng tiền bạc qua các thời kỳ, giúp công chúng hiểu vì sao bạc từ lâu đã được người Việt xem là của để dành.

Đồng bạc cổ do Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn mang đến triển lãm - Ảnh: A.H

Trâm cài tóc làm từ đồng bạc cổ - Ảnh: A.H

Lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn và biểu tượng trống đồng, mỗi bộ gồm 1 Trống Đồng vàng 9999 trọng lượng 1 phân và 1 Trống Đồng bạc 999 trọng lượng 1 lượng. Bộ sản phẩm phát hành giới hạn 500 set - Ảnh: A.H

Tìm phương thức đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại

"Bạc Di Sản - Mây Thơm Ngang Đời" hướng đến một không gian mở, nơi công chúng tiếp cận các giá trị truyền thống theo cách trực quan và gần gũi.

Chương trình kỳ vọng khơi gợi sự quan tâm đến văn hóa bạc Việt, nghệ thuật chế tác thủ công và văn hóa thưởng trà, đồng thời kết nối những người yêu văn hóa, nghệ thuật với các sản phẩm mang dấu ấn di sản.

Theo ông Trần Công Danh - Ủy viên BCH Hội Di sản Văn hóa TP.HCM, Chi hội trưởng Chi hội Kết nối Di sản văn hóa trà Việt, triển lãm mở ra hành trình khám phá bạc trong văn hóa Việt Nam.

"Bạc có sức sống không chỉ khi được bảo tồn mà còn đi vào đời sống như một chiếc trâm cài, vòng tay, dây chuyền hay cả ấm trà. Đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta có những ly trà tách trà trong ấm bạc, hoạt động chạm khắc bạc, để mỗi chén trà là một sự kết nối", ông Danh nói.

Khách tham quan tại triển lãm - Ảnh: A.H

Ấm trà và bàn trà bằng bạc được chế tác thủ công - Ảnh: A.H

Cũng theo ông Danh, bảo tồn di sản văn hóa không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng là tìm được phương thức đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại, tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm có giá trị thực tiễn. Qua đó, mở rộng khả năng tiếp cận và lan tỏa di sản.

Trong thời gian tới, Hội Di sản Văn hóa TP.HCM sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối di sản, phát triển theo hướng đa dạng hơn, kết hợp giữa trưng bày, tham quan và trải nghiệm thực tế, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ancarat giới thiệu bộ sản phẩm "Đông Sơn Tụ Bảo" Trống Đồng vàng - bạc, phát hành nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 24-11.

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