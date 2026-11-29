Avengers: Doomsday còn đến 3 tuần để có thể phá kỷ lục của Spider-Man: Brand New Day - Ảnh: Comic Book News

Theo Comic Book News, Avengers: Doomsday đang ghi nhận tốc độ bán vé đặt trước vượt trội tại Bắc Mỹ, với doanh thu được báo cáo đã vượt 100 triệu USD ở thị trường này và hơn 200 triệu USD trên toàn cầu.

Avengers: Doomsday do hai anh em đạo diễn Russo cầm trịch, đồng thời đánh dấu sự trở lại MCU của Robert Downey Jr. trong vai Doctor Doom.

Các dự báo cũng cho thấy Avengers: Doomsday có thể đạt doanh thu 370-400 triệu USD ngay trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ. Nếu đạt được con số này, phim sẽ vượt qua kỷ lục mở màn hiện do Spider-Man: Brand New Day và Avengers: Endgame nắm giữ.

Đếm ngược ngày Avengers: Doomsday ra rạp

Theo báo cáo của Deadline, sức mua vé của Avengers: Doomsday đang tăng nhanh trước ngày phát hành 18-12.

Một số thống kê tại các cụm rạp cho thấy mức độ quan tâm đáng kể. Tại một mẫu khảo sát của AMC, gần một nửa số ghế cho các suất chiếu sớm tối thứ Năm đã được bán.

Ở Toronto, tỉ lệ ghế được đặt đạt 85%, trong khi các suất Dolby Cinema trên phạm vi toàn quốc ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 95%. Những suất chiếu RPX và 4DX của phim tại một số địa điểm cũng đạt tỉ lệ lấp đầy 70-80%.

Hiện Spider-Man: Brand New Day giữ kỷ lục mở màn nội địa Bắc Mỹ với 360 triệu USD, theo sau là Avengers: Endgame với 357,1 triệu USD

Đáng chú ý, tốc độ tăng vé đặt trước của Avengers: Doomsday trong hai tuần gần đây được ghi nhận khoảng 45%, cao hơn mức 28% của đối thủ trực tiếp Dune 3.

Tại một số rạp có cả hai phim, các suất chiếu cao cấp của Dune 3 chỉ đạt khoảng 10% số ghế được đặt.

Ngay cả IMAX, định dạng được Dune 3 ưu tiên trong 3 tuần, cũng ghi nhận tỉ lệ lấp đầy khoảng 30% cho các suất chiếu sớm.

Avengers: Doomsday lấy bối cảnh 14 tháng sau sự kiện Thunderbolts, khi đa vũ trụ đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Các siêu anh hùng từ ba vũ trụ gồm Avengers, Wakanda và New Avengers thuộc Earth-616, Fantastic Four thuộc Earth-828 cùng X-Men thuộc Earth-10005 sẽ hợp sức chống lại Doctor Doom.

Phim đánh dấu sự trở lại của Robert Downey Jr. trong vai Victor Von Doom và Chris Evans trong vai Steve Rogers - Ảnh: Marvel

Trailer cuối cùng tập trung đáng kể vào câu chuyện của Steve Rogers và Peggy Carter, trong khi sự trở lại của Wanda Maximoff được hé lộ trong cảnh after credit của VisionQuest lại chưa được khai thác trong đoạn quảng bá này.

Nhân vật Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) được Doctor Doom đưa trở lại và chiêu mộ làm đồng minh, theo nội dung tiết lộ của VisionQuest.