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Anh: 2 hệ thống đào tạo tiếng Anh đóng cửa, du học sinh lao đao

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

2 hệ thống đào tạo tiếng Anh liên tiếp đóng cửa tại Anh, khiến hàng trăm du học sinh phải tìm trường mới, trong khi những người đã đóng học phí, tiền nhà cho các khóa sắp tới lo không biết quyền lợi sẽ được giải quyết ra sao.

Trường bất ngờ đóng cửa, nhiều du học sinh ở Anh lao đao - Ảnh 1.

Hệ thống đào tạo tiếng Anh EC English đóng cửa tại Anh khiến nhiều du học sinh bơ vơ - Ảnh: MEETINC

Hàng trăm du học sinh tại Anh đã phải thay đổi kế hoạch học tập sau khi hai hệ thống đào tạo tiếng Anh EC English và BSC Education lần lượt đóng cửa trong tháng 9 và tháng 10-2026.

Đang học bỗng phải tìm trường mới

Ngày 14-9, hệ thống đào tạo tiếng Anh EC English đóng cửa bốn cơ sở tại London, Cambridge, Brighton và Manchester, khiến 328 học viên "bơ vơ", phải tìm chỗ khác.

English UK - tổ chức đại diện các trung tâm đào tạo tiếng Anh được kiểm định tại Anh - đã phối hợp với 68 trung tâm thành viên đề nghị tiếp nhận học viên. Đến tối 18-9, toàn bộ 328 du học sinh đã phải đổi chỗ học. 

Đến ngày 2-10, English UK cho biết đang tiếp tục hỗ trợ nhóm 72 học viên đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ học phí cho EC English nhưng chưa bắt đầu khóa học. Một số người đã tự tìm được phương án khác thông qua đơn vị tư vấn du học, còn những người khác gặp không ít khó khăn. 

English UK cho biết có những học viên đã trả học phí, đặt chỗ ở và chuẩn bị kế hoạch đi lại. Khi trường đóng cửa, họ phải tìm hiểu liệu có được chuyển sang cơ sở khác, có phải đóng thêm tiền và những khoản đã thanh toán sẽ được xử lý thế nào.

Chưa đầy một tháng sau vụ EC English, ngày 7-10, hệ thống đào tạo tiếng Anh BSC Education thông báo ngừng kinh doanh và tiến hành thanh lý. 5 cơ sở tại London, Brighton, Manchester, Edinburgh và York đóng cửa.

Theo cập nhật ngày 9-10 của English UK, tiếp tục có khoảng 170 học viên đang ở Anh cần được hỗ trợ, cùng 165 người dự kiến đến Anh trong những tuần tiếp theo.

English UK - tổ chức đại diện các trung tâm đào tạo tiếng Anh được kiểm định tại Anh - phải liên hệ các trường khác để tìm khóa học thay thế, ưu tiên những học viên đang ở Anh và người chuẩn bị nhập học. 

Bà Jodie Gray - Giám đốc điều hành English UK - cho rằng việc thêm một hệ thống trường đóng cửa chỉ vài tuần sau vụ EC English là điều rất đáng lo ngại. Tổng số người cần hỗ trợ đến gần 1.000 người.

Bà nhận định các vụ đóng cửa gần đây đã gây bất ổn và lo lắng cho học viên, gia đình, đồng thời tạo áp lực lớn lên các đơn vị tư vấn du học, cơ sở đào tạo và những bên liên quan.

Du học sinh đóng tiền rồi, trường đóng cửa thì sao?

Trường bất ngờ đóng cửa, nhiều du học sinh ở Anh lao đao - Ảnh 2.

Du học sinh tại Anh - Ảnh: REUTERS

English UK thông báo mở cuộc rà soát toàn diện cơ chế bảo vệ học viên trong trường hợp cơ sở đào tạo bất ngờ ngừng hoạt động.

Hiện các trung tâm tiếng Anh được Hội đồng Anh (British Council) kiểm định tham gia cơ chế hỗ trợ khẩn cấp Student Emergency Support (SES) do English UK quản lý.

Khi trường đóng cửa, SES giúp học viên tìm một khóa học tương đương tại cơ sở được kiểm định khác mà không phải đóng lại học phí cho phần học được thay thế.

Tuy nhiên, SES không hoàn trả trực tiếp số học phí đã đóng cho trường cũ, cũng không thanh toán chi phí đào tạo cho trường tiếp nhận học viên.

SES chủ yếu hỗ trợ những người đang học tại Anh và cố gắng giúp người đã đóng tiền cho khóa học dự kiến bắt đầu trong vòng hai tuần sau khi trường đóng cửa.

Trong cuộc rà soát công bố ngày 28-10, English UK đặt vấn đề có nên đòi trả lại toàn bộ phần học phí người học đã trả nhưng chưa được cung cấp dịch vụ đào tạo. 

Có thể xem xét mở rộng đến những người chưa khởi hành sang Anh, kể cả người đăng ký thông qua đơn vị tư vấn du học.

Tiền thuê chỗ ở trả trước là một nội dung được đưa ra tham vấn. Các khoản như đưa đón, hoạt động ngoại khóa, lệ phí thi và tài liệu học tập cũng nằm trong diện xem xét.

Một vấn đề khác là chi phí của những trường nhận học viên chuyển đến. Theo cơ chế hiện hành, các cơ sở tiếp nhận thường phải cung cấp phần đào tạo thay thế mà không được hoàn trả học phí từ SES.

English UK đang lấy ý kiến về việc có nên trả chi phí cho các trường này và xem xét những phương án tài chính như bảo hiểm, quỹ đóng góp, tài khoản ký quỹ hoặc bảo lãnh.

2.800 học viên tại Canada được bố trí trường mới

Ngày 6-10, Tổ chức Languages Canada thông báo đã xác nhận bố trí khóa học thay thế cho 2.781 học viên bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa các chương trình đào tạo tiếng Anh của hai hệ thống EC English và ILAC.

Con số trên tương đương 96% học viên đang học trực tiếp tại ILAC và 100% học viên đang học trực tiếp tại EC English.

Theo Languages Canada, việc bố trí khóa học thay thế phải tính đến chỗ học còn trống tại các trường tiếp nhận, xác minh thông tin đăng ký, học phí đã thanh toán và điều kiện chuyển tiếp đối với những học viên dự kiến học tiếp lên cao đẳng, đại học.

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    Chủ đề: nước Anh du học

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