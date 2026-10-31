Ăn mì tôm nuốt luôn lưỡi lam: Coi chừng mang họa khi miệng nhai, tay lướt, mắt dán vô điện thoại

Trên đường Nguyễn Gia Trí phường Thạnh Mỹ Tây, dù ăn cùng nhau mỗi người vẫn ‘nhốt’ mình vào chiếc điện thoại của riêng họ - Ảnh: CAM LY

Thông tin về trường hợp một người đàn ông 45 tuổi nuốt phải lưỡi dao lam khi đang ăn mì tôm làm thủng hai thành thực quản đăng trên Tuổi Trẻ ngày 30-10 thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người không hiểu tại sao lưỡi lam lớn, sắc như vậy lại có thể lọt vào thành thực quản, trong khi các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần chú ý trong quá trình ăn uống, cần nhai kỹ, thận trọng với thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng.

Đặc biệt, không ăn vội, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác. Vụ việc này cũng là lời nhắc về những nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc ăn uống nếu chúng ta bị mất tập trung.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, thực trạng "không tập trung khi ăn uống" này khá phổ biến, ở mọi nơi và không ít trong số đó là các bạn trẻ.

Ghi nhận vào lúc 19h ngày 30-10 tại đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây nhiều bạn trẻ khi đồ ăn vừa đem ra, điện thoại được bật lên ngay. Các bạn vừa ăn, vừa nhìn chăm chăm vào điện thoại; miệng vẫn ăn, nhưng mắt và tay thì “dính” vào màn hình.

Tương tự, tại đường Vạn Kiếp phường Gia Định, khi có món dọn lên, nhiều bạn ăn trong vô thức mà không quan sát, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại không rời.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về hiện tượng này, Thạc sĩ - giảng viên Tâm lý học Nguyễn Thị Đào Lưu (Trường Đại học Văn Lang) cho biết việc vừa ăn, vừa sử dụng điện thoại có thể bắt nguồn từ hành vi lặp lại thường xuyên, lâu dần trở thành thói quen gần như vô thức.

Thạc sĩ Lưu phân tích có thể gọi đây là “thói quen kiểm tra” mặc dù điện thoại không có tin nhắn hay phản hồi nhưng vẫn mở máy rồi tắt màn hình để cất đi không có mục đích.

Với người ăn một mình hoặc sống xa nhà, điện thoại còn giúp khỏa lấp cảm giác cô đơn, buồn chán. Tâm lý sợ bỏ lỡ thông tin cũng khiến nhiều người khó rời mắt khỏi màn hình, dù không có thông báo mới.

“Tuy nhiên, khi sự chú ý bị chia sẻ giữa màn hình và thức ăn, người ăn có thể ít cảm nhận mùi vị, không để ý lượng thức ăn đã dùng hoặc bỏ qua những bất thường trong lúc nhai, nuốt. Việc mất tập trung có thể làm tăng nguy cơ hóc, sặc, đặc biệt khi ăn những món có xương dăm hoặc thức ăn cứng”, bà cảnh báo.

Bây giờ 10 người thì hết 10 người vừa ăn, vừa xem điện thoại, cắm mặt mà nuốt, rất nguy hiểm. Bạn đọc Tuổi Trẻ bình luận

Thạc sĩ Lưu nhận định không phải cứ dùng điện thoại trong bữa ăn là nghiện. Tuy nhiên, nếu một người liên tục cảm thấy bồn chồn khi không có điện thoại hoặc để thói quen này ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ thì nên chủ động điều chỉnh. Nếu đã cố gắng tự thay đổi mà không hiệu quả, việc tìm đến chuyên gia tâm lý là hoàn toàn hợp lý.

Để thay đổi được thói quen này, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt điện thoại ngoài tầm mắt, tắt thông báo trong bữa ăn hoặc dành thời gian trò chuyện với người cùng bàn.

Một nguyên tắc quan trọng khác là thay thế chứ đừng chỉ cấm đoán.

"Ví dụ nếu điện thoại đang giúp bạn bớt cô đơn hay bớt buồn chán, hãy tìm thứ khác đảm nhận vai trò ấy như trò chuyện với người cùng bàn, gọi điện cho ai đó trước bữa ăn hoặc mở một bản nhạc nhẹ thay cho video ngắn.

Đôi khi, chỉ cần đặt màn hình xuống, bữa ăn không chỉ là lúc lấp đầy chiếc bụng đói mà còn là khoảng thời gian để mỗi người thực sự hiện diện bên nhau", bà nói thêm.

Nuốt lưỡi lam khi ăn mì tôm Ngày 30-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin tiếp nhận trường hợp hy hữu: bệnh nhân nuốt phải lưỡi dao lam khi ăn. Trước đó, sáng 21-10, người đàn ông (45 tuổi, trú tại Ninh Bình) xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm vào buổi sáng. Sau khi được phát hiện có dị vật tại thực quản ở một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào chiều cùng ngày. Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, đau họng, đau tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên. Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý trong quá trình ăn uống, không ăn vội, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác; cần nhai kỹ, đặc biệt thận trọng với thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, nhất là các vật sắc nhọn như dao lam, kim, xương nhọn, người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống; không tự móc họng hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Bình luận trong bài viết trên, bạn đọc Lũy Tre bày tỏ: "Tôi thấy thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại là 'bệnh chung' của rất nhiều người hiện nay".

Thực khách tại một hàng quán trên đường Vạn Kiếp phường Gia Định, vừa ăn, mắt không rời khỏi màn hình - Ảnh: CAM LY

Nhiều người chọn lướt điện thoại thay vì nói chuyện cùng nhau trong khi chờ món trên đường Điện Biên Phủ phường Gia Định - Ảnh: CAM LY

Vừa ăn vừa chăm chú vào điện thoại, như một thói quen tìm đến màn hình khi đi ăn một mình - Ảnh: CAM LY