Ăn bánh xèo tôm càng Bắc Âu của người Việt ở Đan Mạch

Không khí ấm cúng của nhà hàng Vietnamese Table tại Copenhagen, Đan Mạch - Ảnh: NGHI VŨ

Từ bánh xèo tôm càng Bắc Âu, gỏi cuốn cá hồi chấm mắm nêm đến phở bò miền Nam, phở gà miền Bắc, nhà hàng Vietnamese Table tại Copenhagen đang giới thiệu nhiều món ăn Việt với những cách chế biến mới, được thực khách địa phương yêu thích.

Sống tại Đan Mạch từ năm 15 tuổi, ông Đỗ Đức Huy đã dành khoảng 10 năm gây dựng nhà hàng Vietnamese Table tại Copenhagen, ấp ủ giấc mơ đưa hương vị quê nhà vào bữa cơm hằng ngày của người bản xứ.

“Mình thấy cũng có nhiều nền ẩm thực, như nền ẩm thực Ý có mì Ý cũng vào bàn ăn của người Đan Mạch, thì mình cũng có giấc mơ là một ngày nào đó tô phở của mình cũng vào bàn ăn của người Đan Mạch”, ông Huy chia sẻ.

Khi bánh xèo Việt gặp nguyên liệu Bắc Âu

Nằm trên đường Godthåbsvej, khu Frederiksberg thuộc vùng đô thị Copenhagen, nhà hàng Vietnamese Table có thực đơn trải dài từ những món ăn đường phố quen thuộc đến các món được chế biến công phu, kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương.

Bánh xèo, một trong những món được thực khách Đan Mạch yêu thích, sử dụng tôm càng Bắc Âu thay cho tôm thẻ Việt Nam. Bún thịt nướng được phục vụ với thịt heo Iberico của châu Âu, trong khi hàu tươi Đan Mạch ăn cùng muối ớt xanh.

Nhà hàng cũng có các món gỏi đu đủ với thịt nai cuốn lá lốt, bánh cuốn với tôm cháy hay món vịt ăn cùng xốt chao. Bên cạnh đó là chả giò chiên giòn bằng bánh tráng Việt Nam và cơm tấm sườn chả quen thuộc.

Các món Việt Nam phong phú tại nhà hàng - Ảnh: Vietnamese Table

Trong số này, gỏi cuốn chấm mắm nêm là món khiến nhiều thực khách bản xứ ấn tượng. Nước chấm được pha với sả, ớt xào và dứa, mang hương vị đậm đà nhưng vẫn hài hòa, khiến những người ban đầu e ngại mùi mắm lại thích thú sau khi nếm thử.

Giấc mơ đưa phở và hương vị Việt vào bàn ăn của người Đan Mạch - Video: NGHI VŨ

“Họ rất thích mắm nêm của nhà hàng vì mình làm có vị sả, ớt xào lên, rồi có dứa”, ông Huy kể.

Gỏi cuốn còn được kết hợp với cá hồi, xoài và các loại rau tươi, những nguyên liệu người dân dễ dàng tìm mua tại siêu thị. Thay cho cách ăn xà lách trộn trong tô phổ biến ở phương Tây, ông Huy giới thiệu cách cuốn các nguyên liệu trong lớp bánh tráng mỏng, ăn cùng nước chấm Việt Nam.

Cách làm này cũng xuất phát từ mong muốn để người Đan Mạch không chỉ thưởng thức món Việt tại nhà hàng mà còn có thể tự chế biến trong bữa ăn gia đình.

“Mình thấy mỗi cái nét đẹp văn hóa nó đều có cái sự bổ túc cho nhau”, ông Huy nói về sự giao thoa giữa các nền ẩm thực.

Tô phở và triết lý của sự sum vầy

Giữa thực đơn phong phú, phở vẫn là món bán chạy nhất tại Vietnamese Table. Phở bò được nấu theo phong cách miền Nam, còn phở gà mang hương vị miền Bắc với gừng và hành. Hai cách chế biến được ông Huy lựa chọn để giới thiệu hành trình của món phở từ Bắc vào Nam, rồi theo chân người Việt đến nhiều quốc gia.

Khác với những món ăn sử dụng nguyên liệu châu Âu, phở vẫn giữ những gia vị truyền thống như quế và hồi nhập từ Việt Nam. Có thời gian, ông Huy phải tự mang các loại gia vị này sang Đan Mạch trước khi tìm được nguồn cung ổn định hơn trong những năm gần đây.

Ông chủ nhà hàng Đỗ Đức Huy - Ảnh: Vietnamese Table

Nhưng phía sau tô phở còn là câu chuyện về thời gian người nấu dành cho món ăn.

“Một tô phở cần dùng nhiều giờ để hầm xương. Cái dùng nhiều giờ vào một công việc nào đó có nghĩa là mình dùng cái tình yêu thương, tình cảm của mình vào công việc, vào điều đó”, ông Huy chia sẻ.

Cách nhìn ấy gắn với ký ức về người mẹ đã dành nhiều giờ nấu nướng, tìm kiếm nguyên liệu để các con được thưởng thức hương vị quê nhà trong những năm sống ở Đan Mạch.

Sau khi mẹ qua đời, ông mở nhà hàng như một cách lưu giữ những bữa cơm gia đình và chia sẻ các món ăn Việt với bạn bè quốc tế.

Từng học triết học, ông Huy tìm thấy điểm chung giữa văn hóa sum vầy bên mâm cơm của người Việt với hygge, khái niệm quen thuộc trong đời sống Đan Mạch, gắn với sự ấm cúng và thời gian dành cho nhau.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua không gian nhà hàng do chính tay ông trang trí. Những hình ảnh nón lá, bánh chưng, bánh giầy cùng các họa tiết vòng tròn đều gợi nhắc sự quây quần, gần gũi.

“Tinh thần sum vầy là cái tinh thần mà thế giới nó đang bị thiếu, nó đang bị hao mòn đi”, ông Huy nói.

Bởi vậy, từ một tô phở cần nhiều giờ chuẩn bị đến không gian ấm cúng của nhà hàng, ông muốn giữ lại những giá trị của bữa cơm gia đình trong nhịp sống hiện đại.

Tô phở nóng được phục tại Vietnamese Table - Ảnh: NGHI VŨ

Người Việt tự lực lập nghiệp ở Đan Mạch

Không chỉ đón khách bản xứ, Vietnamese Table còn là điểm đến của nhiều đoàn khách Việt Nam sang Copenhagen du lịch, công tác, trong đó có các đoàn ngoại giao và khách trong những chuyến thăm cấp cao.

Từ trải nghiệm của bản thân, ông Huy nhìn nhận cộng đồng người Việt tại Đan Mạch được đánh giá cao nhờ tinh thần tự lực, chăm chỉ học tập và làm việc để xây dựng cuộc sống tại nước sở tại.

“Người Việt của mình được người Đan Mạch rất quý mến”, ông chia sẻ.

Với ông Huy, duy trì nhà hàng không chỉ là công việc kinh doanh mà còn là cách giữ mối liên hệ với quê hương, đồng thời đưa những món ăn Việt đến gần hơn với cộng đồng nơi ông đã trưởng thành.

Đằng sau Vietnamese Table là hành trình lập nghiệp của một người Việt sang Đan Mạch đoàn tụ cùng bố mẹ từ năm 15 tuổi. Sau khoảng 10 năm, giấc mơ ấy vẫn là đưa phở, gỏi cuốn và những hương vị Việt Nam vượt ra khỏi thực đơn nhà hàng, trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Đan Mạch.