Amazon ra mắt camera an ninh biết bay, tự động tuần tra trong nhà

Chiếc camera an ninh biết bay, tự tìm nơi có sự cố - Ảnh: Ring

Tập đoàn Amazon vừa giới thiệu camera an ninh có khả năng bay trong nhà và robot tuần tra di động dành cho doanh nghiệp. Cả hai được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể tự nhận diện không gian và di chuyển đến khu vực cần kiểm tra.

Hai thiết bị mang tên Ring Drone và Ring Rover, cùng sử dụng hệ thống AI Pilot của Ring. Công nghệ này kết hợp dữ liệu từ camera, mô hình thị giác máy tính, cảm biến tích hợp và hệ thống xử lý đám mây để giúp robot nhận diện môi trường, xác định vị trí cần kiểm tra và điều hướng tránh chướng ngại vật.

Trong đó, Ring Drone là camera an ninh có khả năng bay trong nhà. Thiết bị có thể thực hiện các lộ trình được thiết lập trước theo yêu cầu hoặc tự động cất cánh khi nhận cảnh báo để kiểm tra khu vực phát sinh sự cố.

Khác với thiết bị bay dành cho hộ gia đình, Ring Rover là robot di chuyển trên mặt đất, được thiết kế để tuần tra tại các cơ sở kinh doanh. Robot có thể tự di chuyển theo lịch trình định sẵn hoặc được kích hoạt khi người dùng cần kiểm tra một khu vực cụ thể.

Theo Amazon, cả hai sản phẩm có thể kết nối với các thiết bị an ninh Ring hiện có thông qua ứng dụng Ring. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý hoạt động giám sát trong cùng một hệ sinh thái.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản Ring Rover Cam dự kiến được giao từ ngày 16-12 với giá 999,99 USD. Trong khi đó, Ring Drone Cam có giá 249,99 USD, dự kiến bắt đầu giao hàng từ ngày 27-1-2027.