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‘Kỳ lân’ công nghệ VNG lấn sân khoa học thể thao, bắt tay phát triển phần cứng và robot

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Không chỉ dừng lại ở thế mạnh phần mềm hay nền tảng số, VNG đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực phần cứng và robotics khi công bố hợp tác nghiên cứu công nghệ phục vụ khoa học thể thao và chăm sóc vận động.

VNG lấn sân khoa học thể thao, phát triển phần cứng và robot - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Minh trực tiếp trải nghiệm một trong những sản phẩm trình diễn do VNG PT Lab phát triển trong khuôn khổ hợp tác - Ảnh: DIỄM PHẠM

Ngày 11-11, VNG PT Lab (Physical Things Lab) - đơn vị chuyên trách nghiên cứu robot và các giải pháp phần cứng thuộc Tập đoàn VNG - đã chính thức ký kết hợp tác cùng Phòng khám True Core Wellness (TCW). 

Sự kiện đánh dấu bước thử nghiệm chiến lược của “kỳ lân” công nghệ Việt Nam trong việc mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) sang lĩnh vực khoa học thể thao và phục hồi chức năng thể chất.

Giải bài toán thể chất bằng công nghệ phần cứng và AI

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị chuyên dụng phục vụ khoa học thể thao. Trong đó, VNG PT Lab đảm nhận vai trò nòng cốt về công nghệ: từ thiết kế cơ khí, điện tử, phần mềm nhúng cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics.

Ở chiều ngược lại, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của TCW sẽ đưa ra các yêu cầu chuyên môn, dữ liệu thực tiễn từ người bệnh và người tập luyện nhằm giúp kỹ sư công nghệ bám sát nhu cầu sử dụng thực tế.

Chia sẻ về bước đi này, ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập Phòng khám True Core Wellness, đồng thời là Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG - nhấn mạnh mục tiêu chung của sự hợp tác là tạo ra các giải pháp công nghệ giúp những người gặp rào cản về vận động dễ dàng tiếp cận các phương pháp rèn luyện phù hợp hơn.

"Một số phiên bản sản phẩm ban đầu có thể trông khá đơn giản, nhưng phía sau đó là sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến trong robotics và AI. 

Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng đưa những sản phẩm này đến gần hơn với người có nhu cầu cải thiện khả năng vận động và nâng cao thể chất, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu", ông Lê Hồng Minh chia sẻ.

Bác sĩ Wade Brackenbury - Chủ tịch TCW, người từng đưa phương pháp trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) về Việt Nam từ năm 2006 - nhận định việc kết hợp vận động trị liệu được cá nhân hóa có ý nghĩa then chốt đối với bệnh nhân gặp vấn đề cơ xương khớp mãn tính hoặc suy giảm vận động. 

Do đó, việc tích hợp công nghệ vào thiết bị tập luyện sẽ tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho từng cá nhân.

Mảnh ghép mới trong bài toán kiến tạo hệ sinh thái AI

Theo ông Alois Luong, Trưởng phòng VNG PT Lab, phòng lab này ra đời nhằm hiện thực hóa mục tiêu dịch chuyển năng lực R&D của VNG từ thế giới phần mềm sang các hệ thống có thể tương tác với thế giới vật lý. Việc lựa chọn mảng vận động và rèn luyện thể chất là bước đi ban đầu để đội ngũ kỹ sư cọ xát với nhu cầu thực tế xã hội trước khi mở rộng sang các mảng phần cứng khác.

Việc hợp tác này cũng nằm trong định hướng lớn "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI" mà VNG đã công bố vào tháng 6-2026. Bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống như trò chơi trực tuyến, nền tảng Zalo, thanh toán điện tử hay hạ tầng AI Cloud, việc dấn thân vào phần cứng thể thao cho thấy tham vọng của tập đoàn công nghệ trong việc nắm bắt xu hướng công nghệ sức khỏe (health-tech) và thiết bị thông minh.

Trước khi mở rộng sang R&D công nghệ thể thao, VNG vốn là doanh nghiệp có nhiều gắn kết với phong trào rèn luyện thể chất thông qua nền tảng chạy bộ cộng đồng UpRace hay vai trò tài trợ chiến lược cho các giải thể thao ba môn phối hợp như VNG IRONMAN Việt Nam và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng.

‘Kỳ lân’ công nghệ VNG lấn sân khoa học thể thao, bắt tay phát triển phần cứng và robot - Ảnh 1.VNG cải thiện kết quả kinh doanh sau giai đoạn tái cấu trúc

Sau thời gian dồn lực tái cấu trúc và đầu tư quy mô lớn vào công nghệ lõi cùng trí tuệ nhân tạo (AI), Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ) vừa có 6 tháng đầu năm 2026 với những con số kinh doanh đầy ấn tượng.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: VNG Lê Hồng Minh khoa học thể thao IRONMAN Việt Nam Tập đoàn VNG

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