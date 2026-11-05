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Amazon muốn đưa 30 thương hiệu quốc gia Việt Nam ra toàn cầu

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Bên cạnh 30 thương hiệu quốc gia, chương trình còn hướng tới mục tiêu hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu vượt 10 tỉ đồng trong năm qua thương mại điện tử.

Amazon muốn đưa 30 thương hiệu quốc gia Việt Nam ra toàn cầu - Ảnh 1.

Các sản phẩm sâm của một thương hiệu Việt - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Ngày 5-11, Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nhà bán hàng 2026 với hơn 1.000 nhà bán hàng trong nước và khu vực.

300 nhà bán hàng đạt doanh thu vượt 10 tỉ đồng/năm

Tại sự kiện, Amazon Global Selling Việt Nam công bố ba ưu tiên chiến lược trong năm 2027, với mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu toàn cầu thông qua xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời công bố chương trình hợp tác với Cục Xúc tiến thương mại, trực thuộc Bộ Công thương, để đưa các thương hiệu quốc gia vươn ra thế giới.

Theo đó, trong năm 2027, Amazon Global Selling Việt Nam đặt mục tiêu đưa 30 thương hiệu quốc gia của Việt Nam lên Amazon, hỗ trợ 300 nhà sản xuất thuộc các ngành hàng nội thất, thực phẩm và may mặc bắt đầu bán hàng trên Amazon. Đồng thời hướng tới việc có hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu vượt 10 tỉ đồng trong năm.

“Chúng tôi đã chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ ở những ngành hàng thế mạnh sản xuất của Việt Nam trên Amazon, đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang dịch chuyển từ sản xuất gia công sang xây dựng thương hiệu riêng", ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết.

Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu toàn cầu

Tại hội nghị, Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại đã khởi động chương trình hợp tác cấp cao “Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu toàn cầu” nhằm giúp các thương hiệu Việt Nam đã có chỗ đứng phát triển thành những tên tuổi được công nhận trên thế giới thông qua xuất khẩu thương mại điện tử.

Cụ thể trong năm 2027, chương trình hướng đến trang bị cho 30 doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia - lựa chọn bởi Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling Việt Nam - những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi đầu hành trình xuất khẩu thương mại điện tử trên Amazon.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, cho biết với chương trình này, các doanh nghiệp sẽ được tham gia các lớp đào tạo cũng như nhận được hỗ trợ chuyên sâu tùy theo từng giai đoạn và năng lực, từ khâu đăng ký thương hiệu đến khi đưa sản phẩm tới khách hàng quốc tế.

Amazon muốn đưa 30 thương hiệu quốc gia Việt Nam ra toàn cầu - Ảnh 1.Kinh tế số Việt Nam tăng 20%, dẫn đầu Đông Nam Á cùng Malaysia

Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 49 tỉ USD trong năm 2026, tăng 20% so với năm trước. Trong khi đó, AI đang dần thay đổi cách người Việt mua sắm và lên kế hoạch du lịch.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: thương mại điện tử Larry Hu Amazon thương hiệu quốc gia bộ Công Thương

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