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AEF 2026: Đại biểu quốc tế khám phá Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Đại biểu quốc tế của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 có cơ hội tham quan Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, qua đó hiểu hơn về môi trường đầu tư của TP.

AEF 2026: Đại biểu quốc tế khám phá Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh 1.

Các đại biểu tìm hiểu về hệ thống quản trị tích hợp toàn diện tại Trung tâm Điều hành thông minh của Tập đoàn Becamex (phường Hòa Phú, TP.HCM) - Ảnh: LONG VŨ

Ngày 29-10, các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) đã có chuyến tham quan Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM tại phường Bình Dương, TP.HCM.

Đây là chương trình tham quan, kết nối doanh nghiệp dành cho các đại biểu quốc tế, giúp các đại biểu hiểu hơn về TP.HCM và những cơ hội đầu tư tại đây.

Đoàn quy tụ đại diện Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Hàn Quốc, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam, chính quyền tỉnh Hyogo (Nhật Bản), cộng đồng Global Shapers cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM là mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ do Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex phát triển, gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo ban tổ chức AEF, đây là hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất thông minh, hạ tầng công nghệ chất lượng cao và phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm.

Trong khuôn khổ chương trình tham quan, đoàn đã dừng chân tại WTC Tower, nơi đặt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) quản lý vận hành đô thị, quần thể Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) và Trung tâm hội nghị triển lãm (cũ).

Theo định hướng, khu vực này sẽ được chuyển đổi thành Công viên Khoa học công nghệ TP.HCM.

Đại biểu cũng ghé thăm dự án Khu công nghệ số tập trung TP.HCM và Trường đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), gồm Trung tâm Phát triển bền vững, Phòng lab VSIIC và Trung tâm Sản xuất tiên tiến (AMC).

AEF 2026: Đại biểu quốc tế khám phá Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu quốc tế lắng nghe chia sẻ tại Trung tâm Sản xuất tiên tiến (AMC) thuộc hệ sinh thái Becamex - Ảnh: LONG VŨ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề chuyến tham quan, ông Hyucksoon Im - đồng sáng lập Công ty PYLONEER, đơn vị phát triển hệ thống IoT tích hợp AI để giám sát tình trạng vận hành của xe điện - cho biết mục đích chính của ông trong chuyến đi lần này là đến thăm nhà máy Becamex và giới thiệu hệ thống của công ty.

Sau khi tham dự các phiên thảo luận tại AEF 2026, ông Im bày tỏ bất ngờ khi thấy các nước ASEAN đã xây dựng được hệ sinh thái kinh tế gắn kết chặt chẽ của riêng mình.

Theo ông, chuyến đi giúp ông có thêm góc nhìn về cơ hội mở rộng kinh doanh sang các thị trường ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Cá nhân ông đánh giá Việt Nam là điểm đến tiềm năng, mang lại nhiều cơ hội để các doanh nghiệp mới tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Song song với chuyến tham quan Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, các đại biểu AEF còn được lựa chọn hai tour tham quan khác diễn ra cùng thời điểm, nhằm khám phá về văn hóa ẩm thực hoặc văn hóa gốm sứ của TP.

AEF 2026: Đại biểu quốc tế khám phá Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh 3.

Các đại biểu tìm hiểu về các thiết bị công nghệ tân tiến tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 Việt Nam - Singapore (VSIIC) tại Trường đại học Quốc tế Miền Đông - Ảnh: LONG VŨ

AEF 2026: Đại biểu quốc tế khám phá Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP.HCM - Ảnh 5.Tinh thần hợp tác 'chắp cánh' TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Để TP.HCM trở thành cực tăng trưởng toàn cầu, TP cần tận dụng tốt và nâng tầm các mối quan hệ mình đang có với bạn bè quốc tế.

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LONG VŨ
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    Chủ đề: Diễn đàn kinh tế mùa thu Becamex AEF 2026

    Dòng sự kiện: Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

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