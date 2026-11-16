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9 hành khách đầu tiên tham gia tour xuyên Việt 39 ngày đêm

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Hơn 60 sản phẩm du lịch từ 5 chặng hành trình kết nối, tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm chính thức đưa những hành khách đầu tiên khám phá dải đất hình chữ S.

9 hành khách đầu tiên tham gia tour xuyên Việt 39 ngày đêm - Ảnh 1.

Hành trình sẽ đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Ninh Bình, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sáng 16-11, tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm đầu tiên khởi hành từ Hà Nội, đưa 9 du khách trải nghiệm sản phẩm tour mới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lương Duy Ngân - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngôi sao mới (Newstar Group) - cho biết việc chính thức đưa sản phẩm vào khai thác là bước khởi đầu cho mục tiêu xây dựng hệ thống tour ghép khách lẻ, kết nối nhiều địa phương và tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Sản phẩm tour này là hành trình du lịch xuyên Việt gồm 5 chặng với hơn 60 tour nhỏ. Cấu trúc sản phẩm này tạo điều kiện để du khách lựa chọn hành trình theo nhu cầu, sở thích và quỹ thời gian.

9 hành khách đầu tiên tham gia tour xuyên Việt 39 ngày đêm - Ảnh 2.

Ông Lương Duy Ngân chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: ĐVCC

Những người mong muốn khám phá Việt Nam trong một chuyến đi dài có thể lựa chọn hành trình trọn tuyến. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tham gia từng phần của chương trình theo nhu cầu.

"Sáng 16-11, có 9 khách đầu tiên tham gia hành trình này sẽ khởi hành từ Hà Nội theo lịch trình chặng 1 của tour: Hà Nội - Quảng Trị - Phong Nha - Ngã ba Đồng Lộc - Cửa Lò - quê Bác - Ninh Bình - Hà Nội.

Cùng với đó, 6 khách đăng ký trọn tour 39 ngày 38 đêm với chi phí 49,99 triệu đồng sẽ khởi hành từ đêm 16-11", ông Ngân chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt kết nối nhiều điểm đến từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đến Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới khai thác những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

9 hành khách đầu tiên tham gia tour xuyên Việt 39 ngày đêm - Ảnh 4.

Huế cũng là một điểm đến trên hành trình - Ảnh: TTO

Ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng quan hệ quốc tế và xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết trong bối cảnh nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch liên tục thay đổi, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

"Sản phẩm du lịch xuyên Việt bằng đường bộ, với hành trình dài ngày, kết nối nhiều điểm đến và mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người trên khắp đất nước Việt Nam", ông Phương nhận định.

Theo ông Phương, các điểm đến Việt Nam đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách du lịch quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo ra những trải nghiệm có sức hấp dẫn riêng.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - chia sẻ Hà Nội là trung tâm du lịch lớn của cả nước, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong kết nối các tuyến du lịch liên vùng.

Vì vậy, việc phát triển những sản phẩm có khả năng liên kết các địa phương, đa dạng hóa trải nghiệm và tạo thuận lợi cho du khách luôn là hướng đi cần được khuyến khích.

Theo ông Hiếu, mô hình ghép khách lẻ khởi hành hằng ngày phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, giúp du khách linh hoạt lựa chọn thời gian, điểm đến và tạo thêm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ.

Đáng chú ý, song song với lễ khai trương, đơn vị này cũng triển khai chương trình famtrip xuyên Việt 2026 gồm 11 chuyến khảo sát, bắt đầu từ ngày 16-11.

9 hành khách đầu tiên tham gia tour xuyên Việt 39 ngày 28 đêm - Ảnh 4.18 tuổi, đạp xe 14 ngày xuyên Việt để thử thách giới hạn bản thân

Ở tuổi 18, Nguyễn Tiến Dũng (Tuyên Quang) vừa hoàn thành hành trình đạp xe xuyên Việt 1.870km trong 14 ngày, mang theo mong muốn tạo một dấu mốc tuổi trẻ và những bài học từ những người xa lạ trên đường khám phá Tổ quốc.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: Tour mới tour du lịch xuyên Việt Xuyên Việt 39 ngày đêm

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