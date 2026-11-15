Khám chữa bệnh ở Huế sẽ được giảm phí tham quan di tích

Từ nay đến hết năm 2027, người khám chữa bệnh ở Huế sẽ được giảm 30% vé tham quan nhiều di tích ở Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 15-11, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết đã áp dụng chính sách giảm phí tham quan cho khách du lịch y tế, nhằm kích cầu du lịch, kết hợp hoạt động khám, chữa bệnh với tham quan di sản.

Chính sách vừa được UBND TP Huế ban hành ngày 14-11. Theo đó, khách trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng ở Huế được giảm 30% phí tham quan di tích.

Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND TP Huế phê duyệt.

Để được hưởng chính sách, khách phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế thuộc diện áp dụng và có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận; lưu trú tại Huế tối thiểu một đêm, có hoạt động tham quan du lịch tại thành phố.

Việc tham quan di tích phải thực hiện trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh. Mỗi người đủ điều kiện được giảm phí một lượt tại một trong các điểm tham quan thuộc danh sách áp dụng.

Các điểm di tích được giảm phí gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Chính sách giảm 30% phí tham quan đối với khách du lịch y tế có hiệu lực từ nay đến hết năm 2027. Mức giảm được tính trên phí tham quan từng điểm di tích, không áp dụng đối với vé tham quan theo tuyến.

Nếu một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được giảm phí, chỉ áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.

Giảm phí tham quan di tích cho khách đi tàu di sản, tuyến bay mới đến Huế trong năm 2026 Ngoài người khám chữa bệnh, TP Huế cũng ban hành quyết định giảm 50% phí tham quan di tích cho khách trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế. Các tuyến được áp dụng gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới đến Huế. Khách phải sử dụng thực tế tuyến giao thông, có hoạt động tham quan du lịch và tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày đi tàu, máy bay. Ngoài ra, khách thuộc đoàn hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế cũng được giảm 30% phí tham quan nếu đoàn có tối thiểu 300 người, lưu trú ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch.

Phường, xã không có di tích, làm du lịch được không? Gần đây, tôi trò chuyện với một cán bộ văn hóa phường tại TP.HCM. Bạn băn khoăn khi lãnh đạo phường muốn làm du lịch nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, bởi địa bàn không có di tích lịch sử hay danh thắng nổi tiếng.



