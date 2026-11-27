Công ty TNHH Sanhua Việt Nam công bố nhu cầu tìm nhà cung cấp nội địa, với quy mô lên tới 67 triệu linh kiện mỗi năm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại buổi tọa đàm kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với doanh nghiệp FDI do thành phố Hải Phòng tổ chức diễn ra chiều 27-11, Công ty TNHH Sanhua Việt Nam công bố nhu cầu tìm nhà cung cấp nội địa với quy mô hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp đơn hàng từ các nhà sản xuất nước ngoài đang hoạt động tại Hải Phòng, thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ kết nối.

FDI tăng mạnh, doanh nghiệp nội vẫn khó chen chân

Theo ông Yu Boyang - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam), cùng với quá trình mở rộng đầu tư và sản xuất, nhu cầu về linh kiện, nguyên vật liệu và dịch vụ hỗ trợ của doanh nghiệp ngày càng tăng.

Cụ thể Sanhua cần khoảng 6 triệu thân van chặn, 24 triệu mũ van, 9 triệu đai ốc nối ống và 28 triệu trục thân van mỗi năm. Tổng nhu cầu của 4 nhóm linh kiện lên tới 67 triệu sản phẩm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tìm nguồn cung khoảng 2.000 tấn đồng đỏ phế liệu và 6.000 tấn đồng thau phế liệu mỗi năm.

Lãnh đạo Công ty Sanhua khẳng định sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ đối tác trong nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng và cải tiến sản xuất nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế.

Theo số liệu ước tính năm 2026 được công bố tại tọa đàm, Hải Phòng dự kiến đạt tăng trưởng kinh tế 12,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 44,41% GRDP, trong đó tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao đạt 63%.

Kim ngạch xuất khẩu thành phố ước đạt 55,6 tỉ USD, riêng khu vực FDI đóng góp khoảng 39,45 tỉ USD. Hải Phòng hiện có 1.913 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 54,24 tỉ USD; vốn FDI thu hút trong năm 2026 dự kiến đạt 4,2-4,3 tỉ USD. Khu vực này đang tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động.

Đại diện doanh nghiệp tìm hiểu ngành hàng trưng bày tại tọa đàm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong khi đó thành phố có khoảng 60.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Dù quy mô khu vực FDI ngày càng lớn, khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế, nhất là về công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho rằng bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư, mà phải tạo được sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nhà nước, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế thành phố.

Theo ông Kiên, doanh nghiệp FDI cần cởi mở hơn trong chia sẻ thông tin về nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và các điều kiện hợp tác; đồng thời quan tâm phát triển nhà cung cấp trong nước, tăng cường chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và quy trình sản xuất.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp nội địa phải chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm, cải thiện năng lực quản trị và nhân lực. Khoảng cách giữa yêu cầu của các tập đoàn FDI với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt không thể thu hẹp chỉ bằng những lời kêu gọi kết nối.

Kết nối cho ra đơn hàng, hợp đồng cụ thể

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết mục tiêu của thành phố là kết nối phải cho ra đơn hàng, hợp đồng cụ thể giữa doanh nghiệp nội với các đối tác FDI - Ảnh: TIẾN THẮNG

Điểm đáng chú ý tại tọa đàm là yêu cầu chuyển hoạt động kết nối doanh nghiệp từ trao đổi thông tin sang những kết quả hợp tác cụ thể. Chương trình tổ chức các phiên gặp gỡ song phương, trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và tham quan, khảo sát nhà máy có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh kỳ vọng của thành phố là các cuộc kết nối phải cho ra đơn hàng, hợp đồng và quan hệ đối tác lâu dài. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kết nối, theo dõi nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp và phối hợp các cơ quan liên quan tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Lãnh đạo Hải Phòng cũng khẳng định chính quyền sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp phát triển.

"Điều tôi kỳ vọng nhất tại hội nghị hôm nay là chúng ta cùng tìm được câu trả lời cho ba vấn đề: Doanh nghiệp FDI đang cần gì? Doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng đến đâu? Và chúng ta cần làm gì để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng?", ông Kiên nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, bài toán đặt ra sau tọa đàm là làm thế nào để những nhu cầu cung ứng đã được công bố trở thành cơ hội thực sự cho doanh nghiệp trong nước. Bởi hiệu quả của kết nối FDI không chỉ nằm ở số doanh nghiệp tham dự hay những cam kết hợp tác, mà phải được đo bằng số nhà cung cấp nội địa tham gia được chuỗi sản xuất, số đơn hàng được ký kết và năng lực doanh nghiệp Việt được nâng lên sau quá trình hợp tác.