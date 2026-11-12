Hải Phòng chọn 4 thị trường trọng điểm để hút vốn đầu tư FDI năm 2027

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng (thứ 3 từ phải sang) trong một buổi khảo sát thực tế để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn thành phố - Ảnh: ĐÀM THANH



Ngày 12-11, Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên vừa có thông báo kết luận về việc xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, định hướng tập trung vào 4 thị trường trọng điểm để thu hút vốn đầu tư FDI.

Đáng chú ý, thành phố không chỉ đặt mục tiêu tìm kiếm các nhà đầu tư mới mà còn chú trọng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động, khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Hải Phòng.

Tập trung các thị trường đầu tư trọng điểm

Trong định hướng xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, ông Lê Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu các sở, ngành bám sát dự báo của Bộ Ngoại giao về tình hình quốc tế, khu vực và xu hướng hợp tác quốc tế; đồng thời gắn hoạt động xúc tiến với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, những ngành nghề mới nổi và tiềm năng của Hải Phòng.

Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan được xác định là những thị trường trọng điểm, tiềm năng cần tập trung tiếp cận.

Cụ thể, Hải Phòng dự kiến trao đổi với các cơ quan, đối tác của thành phố Incheon (Hàn Quốc), nghiên cứu tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác vào tháng 3 hoặc tháng 4-2027, gắn với kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Bên cạnh đó, Hải Phòng còn muốn mở rộng khả năng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế và dư địa phát triển như công nghiệp đóng tàu, logistics, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, robot, thương mại, dịch vụ và du lịch; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực ưu tiên trong Khu thương mại tự do.

Một hướng đi mới được thành phố đặt ra là nghiên cứu khả năng thu hút các tập đoàn phát triển trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm hàng hiệu giảm giá (outlet) quy mô lớn. Thành phố sẽ chủ động tìm kiếm thị trường, đối tác và nhà đầu tư phù hợp, hướng tới thu hút khách quốc tế đến Hải Phòng tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Song song với việc tìm kiếm dòng vốn mới, lãnh đạo thành phố yêu cầu tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với từng hiệp hội, nhóm doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Hải Phòng trong tháng 11 và đầu tháng 12-2026. Đối tượng trọng tâm là các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu và những đối tác lớn khác.

Hơn 3,8 tỉ USD vốn FDI trong 10 tháng

Định hướng xúc tiến đầu tư năm 2027, Hải Phòng xác định Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan là những thị trường trọng điểm để mời gọi vốn đầu tư FDI - Ảnh: ĐÀM THANH

Thống kê trong 10 tháng năm 2026, Hải Phòng thu hút hơn 3,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trong nước đạt gần 115.292 tỉ đồng.

Lũy kế đến tháng 10-2026, thành phố này có gần 1.900 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn hơn 54 tỉ USD; cùng hơn 3.000 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 1,317 triệu tỉ đồng.

Một trong những trường hợp cho thấy khả năng giữ chân và thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư hiện hữu là LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Sau 10 năm hoạt động, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp đã vượt 2 tỉ USD, gấp 4 lần mức đầu tư ban đầu.

Từ một dự án sản xuất, doanh nghiệp phát triển thành tổ hợp với các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý chất lượng, chăm sóc khách hàng và người lao động.

Trong bối cảnh Hải Phòng hướng tới mục tiêu huy động khoảng 2,4 triệu tỉ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030, việc giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động được xem là một nhiệm vụ quan trọng bên cạnh thu hút dự án mới.

Để cải thiện môi trường đầu tư, thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tích hợp chuyên mục "Tiếng nói của nhà đầu tư nước ngoài" trên phần mềm SMART Hải Phòng, tạo kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Sở Ngoại vụ được giao rà soát, đề xuất bổ sung đội ngũ phiên dịch các ngôn ngữ trọng điểm như tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung nhằm phục vụ hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và đối thoại với doanh nghiệp nước ngoài.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thiện bộ tài liệu xúc tiến đầu tư, cập nhật đầy đủ thông tin về hạ tầng, môi trường kinh doanh, tiềm năng và lợi thế của Hải Phòng trong tháng 11-2026. Sở Tài chính được giao tổng hợp, hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-11-2026.