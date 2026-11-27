Thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ngày 27-11, thông tin từ họp báo công bố lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ra đời từ ý tưởng, chỉ đạo của Chính phủ hai nước. Trong các cuộc làm việc của lãnh đạo hai bên thời gian gần đây đều đánh giá cao hiệu quả của mô hình khu công nghiệp VSIP, định hướng mở rộng ra cả nước.

Đối tác được hai bên giao hợp tác để phát triển liên doanh, phía Việt Nam là Tập đoàn Becamex (thuộc UBND tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc UBND TP.HCM) và phía Singapore là Sembcorp Development dẫn đầu. Từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đã mở rộng thị trường, thu hút được dòng vốn đầu tư lớn.

Theo VSIP, tới nay, các khu công nghiệp VSIP đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn. Tổng vốn đầu tư đã thu hút tại các khu công nghiệp VSIP hơn 32 tỉ USD, tạo ra hơn một triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.