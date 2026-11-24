Các người đẹp quốc tế khoe nét duyên dáng trong những thiết kế áo dài cách tân của nhà thiết kế Ivan Trần - Ảnh: BTC

Trong chương trình giao lưu văn hóa K-Vietnam 2026 tại Đà Lạt, top 44 người đẹp Miss Charm 2026 giới thiệu những thiết kế mang dấu ấn văn hóa Việt Nam của nhà thiết kế Ivan Trần.

Người đẹp quốc tế duyên dáng trong tà áo dài Việt

Trên sân khấu ngoài trời giữa không khí se lạnh của phố núi, các người đẹp xuất hiện trong những bộ trang phục được lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, nhận được sự quan tâm của khán giả.

22 người đẹp trình diễn bộ sưu tập áo dài cách tân của nhà thiết kế Ivan Trần với tinh thần thanh lịch, mềm mại. Những tà áo thướt tha chuyển động theo từng bước catwalk, giúp các người đẹp khoe vẻ duyên dáng và nữ tính.

Việc đưa áo dài lên sàn diễn tạo cơ hội giới thiệu trang phục truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế theo cách gần gũi, sinh động.

22 người đẹp còn lại trình diễn bộ sưu tập trang phục văn hóa cũng của Ivan Trần. Những thiết kế này gây chú ý bởi phom dáng cầu kỳ, màu sắc nổi bật.

Sự kết hợp giữa hai bộ sưu tập tạo nên hai sắc thái thời trang khác biệt trên cùng sân khấu: một bên tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của áo dài, bên còn lại thể hiện tinh thần sáng tạo khi đưa chất liệu văn hóa vào trang phục đương đại.

Những tà áo dài thướt tha tạo nên màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa Việt

Những đường nét mềm mại của áo dài được tôn lên qua từng bước catwalk

Các người đẹp Miss Charm khoe thần thái trong những thiết kế áo dài mang dấu ấn Việt Nam

Top 44 Miss Charm đội rét trình diễn

Một trong những thử thách với các người đẹp là thời tiết Đà Lạt về đêm khá lạnh. Dù trình diễn ngoài trời nhưng các người đẹp vẫn giữ phong thái tự tin, hoàn thành phần catwalk.

Đáng chú ý, chương trình ghi nhận sự trở lại của đại diện Indonesia sau thời gian hồi phục chấn thương. Người đẹp hoàn thành phần catwalk với phong thái tươi tắn và nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Nhà thiết kế Ivan Trần đưa các chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Sự kết hợp giữa kiểu dáng, màu sắc và chất liệu tạo nên diện mạo ấn tượng cho bộ sưu tập

Mỗi thiết kế là một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh thời trang đa dạng trên sân khấu

Sau khi kết thúc phần trình diễn, khoảnh khắc các người đẹp ôm chầm lấy nhau trong cánh gà, liên tục hô vang "Chúng ta đã làm tốt lắm!" để lại nhiều cảm xúc.

Hình ảnh các người đẹp quốc tế trình diễn áo dài và trang phục văn hóa Việt Nam trên cùng sân khấu góp thêm màu sắc cho hoạt động giao lưu văn hóa tại Đà Lạt.

K-Vietnam 2026 là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa trong hành trình Miss Charm 2026 tại Việt Nam. Thông qua chương trình, các người đẹp có cơ hội tiếp cận những nét đẹp văn hóa bản địa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh trang phục và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đêm bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2-12, chung kết tổ chức tối 5-12. Ban tổ chức mở cổng bình chọn Miss People's Choice. Người đẹp có lượt bình chọn cao nhất khi đóng cổng sẽ giành suất đặc cách vào top 6 chung cuộc.