Hoàng Thùy Linh rạng rỡ tại sự kiện ra mắt album Thùy - Ảnh: BTC

Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, Hoàng Thùy Linh gọi đây là thành quả của quãng thời gian lắng đọng để thấu hiểu bản thân và những người xung quanh. Nữ ca sĩ đã dừng lại để sửa đổi, đón nhận cả lời khen lẫn sự nhắc nhở, từ đó chắt lọc giá trị riêng cho Thùy.

Mảnh ghép hoàn thiện bộ ba Hoàng - Link - Thùy

Nhạc sĩ trẻ Khôi Vũ, một trong những cộng sự góp mặt trong dự án, lý giải rằng sau Hoàng và Link, Thùy chính là mảnh ghép cuối cùng liên kết toàn bộ câu chuyện, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về chân dung nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Dưới góc nhìn của những nghệ sĩ có mặt tại buổi trải nghiệm, Thùy cho thấy một Hoàng Thùy Linh vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Trang Pháp nhận định album này đặt ra bài toán khó khi phải vượt qua dấu ấn của hai album trước. Theo cô, Hoàng Thùy Linh đã giải được bài toán ấy khi giữ lại chất liệu văn hóa Việt Nam và mở rộng thêm yếu tố quốc tế.

Cấu trúc 11 bài hát cũng được sắp xếp có chủ đích. Mở đầu rộn ràng như một lễ hội với Em múa em ca và Mời em đến với cuộc đời.

Sau đó đẩy dần lên cao trào qua những ca khúc Cấm Tám, Nhún, Gắp lửa bỏ tay người, Nhẹ dạ cả tin, Ăn cắp la làng, Thầy Dùi, Nếm mật nằm gai và Vô lượng kiếp.

Cuối cùng, album khép lại êm đềm với sự góp giọng của rapper Đen Vâu trong Hầu quạt.

Hoàng Thùy Linh cùng Cheng, tác giả đóng góp hai ca khúc trong album Thùy - Ảnh: BTC

Trong khi đó, ca sĩ Orange thừa nhận từng có phần e dè trước nguồn năng lượng quá mạnh mẽ, uy quyền ở hai album trước của đàn chị. Tuy nhiên, khi chạm đến Thùy, cô cảm nhận rõ sự gần gũi, dễ đồng cảm và tinh thần cởi mở với hơi thở của thế hệ Gen Z.

Năng lượng của Hoàng Thùy Linh ở dự án này mềm mại, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ được khí chất của một nữ tướng, đặc biệt qua những ca khúc mang màu sắc hóm hỉnh, đáo để như Nếm mật nằm gai hay Nhẹ dạ cả tin.

Thông qua album mới, Hoàng Thùy Linh bày tỏ: “Mong rằng ở một góc nào đó trong âm nhạc của Thùy, chúng mình sẽ chạm nhau và lắng nghe nhau. Nếu cuộc sống có những bộn bề, hãy để Linh ôm các bạn một cái ôm thật ấm và thật chặt”.

MV Vô lượng kiếp của Hoàng Thùy Linh, một trong số các ca khúc của album Thùy

Hoàn thiện album Thùy trong vòng ba tháng

Nếu trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh mang đến hình ảnh chỉn chu và thong dong thì phía sau hậu trường lại là cuộc chạy đua tốc độ khiến cả đồng nghiệp lẫn ê kíp phải bất ngờ.

Ca sĩ Minh Hằng hài hước chia sẻ rằng người em thân thiết này đã giấu kín dự án đến tận phút cuối. “Trong khi tôi làm cả năm chưa xong ba bài thì Linh chỉ mất ba tháng cho cả 11 bài trong album. Sức làm việc của Linh thật sự kinh khủng, đầu óc thông minh và bản lĩnh” - Minh Hằng chia sẻ.

Đen Vâu cũng dành lời khen cho sự bền bỉ của cả tập thể khi phải làm việc ở cường độ cao trong suốt ba tháng. Nam rapper bật mí rằng mình ấn tượng với không gian phòng thu hiện đại của nhạc sĩ Khắc Hưng cùng tinh thần làm nghề đầy năng lượng của Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu, nam nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc Hầu quạt - Ảnh: BTC

Đảm nhận hai sáng tác trong album, Cheng đã dùng từ “tự hào” khi nhớ lại những cuộc gọi trao đổi công việc lúc 9h tối và đề bài hóc búa từ người chị của mình khi phải viết một ca khúc vừa mang âm hưởng dân gian Việt Nam, vừa phảng phất chất Nga, mà vẫn giữ được nét nhí nhảnh.

Không chỉ phần âm nhạc, quá trình hoàn thiện hình ảnh trong dự án cũng diễn ra với tiến độ nghẹt thở. Stylist Hoàng Ku cho biết anh nhận thông báo lịch chụp hình chỉ trước một tuần để chuẩn bị 10 bộ trang phục cho toàn bộ album.

Trong bảy ngày, anh vừa xoay xở phối đồ, vừa bay ra nước ngoài mua sắm bổ sung. Theo gợi ý của Hoàng Thùy Linh, nhằm tránh lãng phí, ê kíp đã kết hợp đồ mới với nhiều trang phục từ các dự án trước và Vietnamese Concert, thậm chí có những thiết kế chuẩn bị từ thời album Link nay mới có dịp được xuất hiện trước công chúng.

Hoàng Thùy Linh bên các nghệ sĩ thân thiết trong nhóm Gia đình Văn hóa - Ảnh: BTC

Bên cạnh những câu chuyện chuyên môn, buổi ra mắt album Thùy còn cho thấy sự gắn kết giữa các nghệ sĩ trong nhóm Gia đình Văn hóa. Dù bận rộn tổng duyệt cho dự án riêng và không thể dự buổi ra mắt phim của Minh Hằng vào tối hôm trước, Hoàng Thùy Linh vẫn chủ động gọi điện xin lỗi chu đáo. Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi cũng dành nhiều lời động viên cho hành trình bền bỉ, chân thành với âm nhạc của cô. Gắn bó với Hoàng Thùy Linh gần 20 năm, Trang Pháp lần đầu chia sẻ câu chuyện chưa từng công khai về tình bạn giữa họ. Cô cho biết năm 2022, trước khi trở lại với nghệ thuật qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, cô từng trải qua giai đoạn bất ổn tâm lý. Khi ấy, Hoàng Thùy Linh thường thức đến 3h sáng để động viên cô vượt qua khó khăn.