Tái hiện lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang) - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho ra mắt MV Vô lượng kiếp như một cuốn sách hình ảnh, mỗi trang lại mở ra một không gian văn hóa.

Mở đầu MV là hình ảnh 5 không gian lễ hội: lễ bỏ mả của người Gia Rai, hội làng với nghi thức rước kiệu, lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) của người Tày, Nùng, Tết nhảy của người Dao Tiền, lễ hội Kate của người Chăm.

5 không gian lễ hội mở đầu cho MV - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh, trang phục của 54 dân tộc lần lượt xuất hiện. Mỗi bộ trang phục đều được chăm chút chỉn chu. Riêng Hoàng Thùy Linh đã thay hơn 60 bộ trang phục trong MV.

Ngoài phần hình ảnh được quay trực tiếp, 43 bức tranh được lồng ghép, tạo hiệu ứng chuyển động như đưa người xem rong ruổi khắp dải đất hình chữ S.

Cô gái Cờ Lao giữa cánh đồng hoa - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Dễ thấy cô gái Cờ Lao đứng trên ruộng hoa tam giác mạch, giữa những dãy núi lô nhô của cao nguyên đá Đồng Văn, cô gái Lô Lô dưới chân cột cờ quốc gia Lũng Cú hay cô gái Lự giữa núi rừng Tây Bắc…

Chia sẻ trên trang cá nhân, họa sĩ Achi cho biết đã thực hiện 4 bức tranh không gian văn hóa, tâm linh tương ứng với 4 dân tộc: H’Mong Thuận Châu, Khmer, Mảng và dân tộc Co.

"Qua dự án, mình đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa tâm linh của vài dân tộc, ví dụ người Mảng có truyền thuyết sinh ra từ quả bầu do ông trời thả xuống trần gian", Achi chia sẻ.

Cô gái Hà Nhì - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều lời khen có cánh cũng được dành tặng cho MV chỉn chu này.

"Từng cảnh được lật mở trong MV như giúp mình nhớ lại từng chuyến đi, từng nơi mình đã từng đến trên khắp đất nước.

Càng xem, càng thấy văn hóa Việt Nam ta đa dạng, càng muốn đi nhiều hơn để tận mắt chứng kiến, hòa mình vào từng lễ hội độc đáo của 54 dân tộc", Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Tài khoản Trung Lê bình luận: "MV như một lời mời khám phá văn hóa quê hương".

Tài khoản Thawsng-s2f chia sẻ: "Là một người con sinh ra và lớn lên ở A Pa Chải (Điện Biên), nơi cực Tây của Tổ quốc, thật sự phải dành một lời cảm ơn và sự ngưỡng mộ sâu sắc đến chị Hoàng Thuỳ Linh cùng ê kíp.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, MV còn là một hành trình tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, bản sắc và sự đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam.

Khoảnh khắc trang phục truyền thống của dân tộc Hà Nhì xuất hiện ở phần đầu khiến mình thực sự xúc động và tự hào.

Được nhìn thấy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình hiện diện trong một sản phẩm nghệ thuật quy mô và chỉn chu như thế này tạo ra cảm xúc rất đặc biệt".