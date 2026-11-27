Kiểm lâm làm việc với người đàn ông bẫy chim trời ở phường Hương Thủy - Ảnh: Kiểm lâm TP Huế

Ngày 27-11, ông Đinh Công Bình - quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế - cho biết các lực lượng của đơn vị vừa xử phạt một người bẫy chim trời cùng hai trường hợp vi phạm khác về bảo vệ động vật rừng.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương đã phạt ông T.T.Tr. (trú phường Hương Thủy) 3 triệu đồng vì dùng lưới, loa bẫy chim hoang dã ở cánh đồng phường Hương Thủy.

Ông Tr. còn bị tịch thu tang vật và dụng cụ bẫy chim.

Kiểm lâm đang lên phương án chuyển 11 con chim cho cơ quan chuyên ngành để lưu giữ làm mẫu vật, phục vụ nghiên cứu và giáo dục bảo tồn.

Cũng trong tháng 11, Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới xử phạt hai trường hợp vi phạm.

Bà H.T.N. (trú xã A Lưới 1) bị phạt 2 triệu đồng vì tàng trữ một con dúi mốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Con dúi bị tịch thu và sẽ được thả về tự nhiên.

Ngoài ra, khi cùng phòng Kinh tế, UBND xã A Lưới 2 kiểm tra chợ A Lưới, kiểm lâm phát hiện bà L.T.N. (trú xã A Lưới 2) đang mua bán 20 kg thịt heo rừng không có nguồn gốc hợp pháp. Bà bị phạt 3 triệu đồng, số thịt bị tịch thu để tiêu hủy.

Lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ mua bán thịt heo rừng không có nguồn gốc hợp pháp ở chợ - Ảnh: Kiểm lâm TP Huế

Chi cục Kiểm lâm TP Huế khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, cất giữ, mua bán hay vận chuyển động vật rừng và động vật hoang dã. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể báo ngay cho lực lượng kiểm lâm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 5h30 sáng 17-11, kiểm lâm và Công an phường Hương Thủy mật phục ở cánh đồng thuộc tổ dân phố Thủy Châu, chặn ông Tr. khi ông đang mang chim đi bán.

Lực lượng chức năng thu giữ xe máy, 4 máy phát tín hiệu, 15 loa, 5 bình điện, 85m lưới và 11 con chim hoang dã.

Tổ công tác còn tháo dỡ một lán dùng để bẫy chim, tiêu hủy 12 cọc tre và 85m lưới khác.