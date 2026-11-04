Vụ chim cú lợn bị cắt lông cánh rồi chết: Hành hạ động vật hoang dã bị xử lý ra sao?

Con chim cú bị cắt lông cánh, không thể bay - Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Liên quan đến trường hợp chim cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay đã chết sau nhiều ngày được cứu hộ, chăm sóc, luật sư Lê Thị Thủy (Đoàn luật sư TP.HCM) đã nêu ý kiến dưới góc độ pháp lý.

* Thưa luật sư, dưới góc độ pháp lý, trường hợp chim cú lợn lưng xám (tên khoa học là Tyto alba) bị cắt lông cánh, không thể bay và chết sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc được nhìn nhận như thế nào?

- Theo Phụ lục I Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, cú lợn lưng xám (Tyto alba) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, được pháp luật bảo vệ.

Việc cố ý cắt trụi lông cánh, gây thương tích khiến chim không thể bay là hành vi đáng lên án, có dấu hiệu xâm hại động vật hoang dã.

Để xác định trách nhiệm pháp lý, cơ quan chức năng cần làm rõ người thực hiện, nguồn gốc cá thể, hoàn cảnh xảy ra hành vi và nguyên nhân tử vong, không thể mặc nhiên kết luận chim chết do bị cắt lông cánh khi chưa có kết quả xác minh chuyên môn.

* Pháp luật quy định ra sao về việc xử lý hành vi hành hạ, săn bắt, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép cú lợn lưng xám cũng như các loài động vật hoang dã khác?

- Theo Điều 24, 25, 26 Nghị định 146/2026/NĐ-CP, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái pháp luật động vật rừng nhóm IIB có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt đối với cá nhân từ 1 triệu đến 300 triệu đồng, tùy giá trị tang vật; đối với động vật thuộc nhóm IB mức xử phạt lên đến 360 triệu đồng.

Đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã theo quy định tại điều 234 Bộ luật Hình sự.

Mức hình phạt cao nhất đến 12 năm tù và có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, làm công việc nhất định đến 5 năm.

Đối với các loài động vật hoang dã thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt hơn, hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 244 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

* Từ trường hợp chim cú lợn trên, luật sư có khuyến cáo gì đối với người dân về việc săn bắt, giết, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép chim cú lợn lưng xám và các loài động vật hoang dã?

- Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với đa dạng sinh học và môi trường sống. Để tránh những hậu quả pháp lý không đáng có, người dân không nên săn bắt, mua bán, nuôi nhốt hoặc tự ý xử lý động vật hoang dã, kể cả vì quan niệm mê tín.

Khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, bị hành hạ hoặc có dấu hiệu bị nuôi nhốt trái phép, cần thông báo cho kiểm lâm, chính quyền hoặc cơ quan chức năng để tiếp nhận, cứu hộ và xử lý đúng quy định.

Ngày 18-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận chim cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay từ phòng khám thú y để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cú lợn bị cắt lông cánh đã chết sau nhiều ngày cứu hộ, chăm sóc Ngày 30-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết con cú lợn lưng xám bị cắt lông cánh được đơn vị tiếp nhận ngày 18-10 đã chết do thể trạng yếu, stress, bỏ ăn. Đơn vị ghi nhận đây là loài cú lợn lưng xám, tên khoa học Tyto alba, nặng khoảng 0,7kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Con vật trong tình trạng bị cắt lông cánh, hai bên cánh bị thương. Sau khi tiếp nhận từ phòng khám thú y, đội đưa về cơ sở 2 tại xã An Nhơn Tây để cách ly, chăm sóc, thay đổi nhiều loại thức ăn và đút cho ăn. Tuy nhiên do thể trạng yếu, bị stress và bỏ ăn nên dù được chăm sóc nhiều ngày, con vật vẫn không qua khỏi. Trước đó, ngày 13-10, phòng khám thú y tiếp nhận con chim cú lợn do chị Trần Uyên Như đưa đến trong tình trạng bị cắt lông hai bên cánh, hai bên cánh có vết thương chảy máu, bỏ ăn, bị tiêu chảy, ít đi lại, thể trạng yếu, mắt lim dim. Chị Như cho biết nhận được thông tin về một con cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, xuất hiện khoảng 3 ngày tại hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa. Hơn 22h ngày 13-10, chị cùng chồng đến đưa chim đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị. Chị mong một số người không nên xem cú lợn là loài mang tới xui xẻo. Khi thấy loài chim này gặp nạn nên tìm cách hỗ trợ phù hợp, không nên hành hạ, cắt lông cánh rồi bỏ ra đường.