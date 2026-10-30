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Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay đã chết sau nhiều ngày được cứu hộ, chăm sóc

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Chim cú lợn lưng xám bị cắt lông hai bên cánh, có vết thương chảy máu, không thể bay đã chết sau nhiều ngày được phòng khám thú y và đơn vị kiểm lâm nỗ lực chăm sóc.

Cú lợn bị cắt lông, bị thương hai bên cánh… đã chết - Ảnh 1.

Con chim cú bị cắt lông cánh, không thể bay - Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Ngày 30-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết con cú lợn lưng xám bị cắt lông cánh được đơn vị tiếp nhận từ phòng khám thú y ở phường Tân Bình ngày 18-10 đã chết do thể trạng yếu, stress, bỏ ăn.

Thời điểm tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định, đơn vị ghi nhận đây là loài cú lợn lưng xám, tên khoa học Tyto alba, nặng khoảng 0,7kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Con vật ở trong tình trạng bị cắt lông cánh, hai bên cánh bị thương. 

Sau khi đưa cú lợn về cơ sở 2 của đội tại xã An Nhơn Tây, đơn vị đã bố trí khu vực cách ly, chăm sóc, thay đổi nhiều loại thức ăn và đút cho ăn. 

Tuy nhiên do thể trạng yếu, bị stress và bỏ ăn nên dù được chăm sóc nhiều ngày, con vật vẫn không qua khỏi. Đội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Cú lợn bị cắt lông, bị thương hai bên cánh… đã chết - Ảnh 2.

Ngày 18-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận chim cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay từ phòng khám thú y để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo bác sĩ thú y Lê Thị Hưng, ngày 13-10, Phòng khám thú y Lê Hưng (ở phường Tân Bình) tiếp nhận con cú lợn do chị Trần Uyên Như đưa đến. 

Thời điểm này, chim bị cắt lông hai bên cánh, hai bên cánh có vết thương chảy máu, bỏ ăn, bị tiêu chảy, ít đi lại, thể trạng yếu, mắt lim dim. Phòng khám đã điều trị, chăm sóc sức khỏe cũng như đút thức ăn cho chim ăn hằng ngày.

Chị Trần Uyên Như cho biết trước đó nhận được thông tin về một con cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, xuất hiện khoảng 3 ngày tại hẻm đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa (khu vực quận Tân Bình trước đây). 

Hơn 22h ngày 13-10, chị cùng chồng đến đưa chim đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Chị mong một số người không nên xem cú lợn là loài mang tới xui xẻo. Khi thấy loài chim này gặp nạn nên tìm cách hỗ trợ phù hợp, không nên hành hạ, cắt lông cánh rồi bỏ ra đường.

Hơn 2.100 động vật hoang dã được thả về tự nhiên

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết hiện cơ sở 2 trực thuộc đội (địa chỉ tại xã An Nhơn Tây) đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều động vật hoang dã thuộc nhiều loài, chủ yếu từ tang vật vi phạm hành chính và người dân tự nguyện giao nộp.

Theo thống kê từ năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã thả về tự nhiên 2.100 cá thể tại các vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, U Minh Thượng, Chư Yang Sin, Phước Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen... Đồng thời chuyển giao một số cá thể cho các cơ sở có chức năng bảo tồn.

Theo đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, không phải trường hợp động vật hoang dã nào sau khi tiếp nhận cũng được cứu hộ thành công. Những cá thể không qua khỏi thường bị thương nặng, già yếu hoặc bệnh tật.

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc, đơn vị thường xuyên nắm bắt tập tính từng loài, rút kinh nghiệm từ thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm cứu hộ cũng như các chuyên gia.

Cú lợn bị cắt lông, bị thương hai bên cánh… đã chết - Ảnh 3.

Tê tê Java được kiểm tra sức khỏe trước khi thả về Vườn quốc gia U Minh Thượng vào tháng 12-2024. Kiểm lâm viên ghi nhận tê tê có sức khỏe tốt, có khả năng hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay đã chết sau nhiều ngày cứu hộ - Ảnh 4.Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, 'lạc' 3 ngày trong hẻm ở TP.HCM

Một con chim cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, đã 'lạc' khoảng 3 ngày đêm trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) và được vợ chồng chị Trần Uyên Như đưa đến phòng khám thú y điều trị.

NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: TP.HCM động vật hoang dã cú lợn kiểm lâm chim cú

    Dòng sự kiện: Bảo tồn động, thực vật

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