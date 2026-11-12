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Khởi tố 19 bị can liên quan đến động vật hoang dã, khai thác thủy sản tận diệt

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Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 85 vụ với 87 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản, trong đó khởi tố 17 vụ, 19 bị can.

Khởi tố 19 bị can liên quan đến động vật hoang dã, khai thác thủy sản tận diệt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý lưới bẫy bắt động vật hoang dã trên cánh đồng - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 12-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 85 vụ với 87 đối tượng vi phạm. Trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 17 vụ, 19 bị can; xử phạt hành chính 68 vụ, 68 cá nhân với tổng số tiền 533 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh, săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt động vật rừng thông thường; vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và sử dụng các phương thức khai thác thủy sản mang tính tận diệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Khởi tố 19 bị can liên quan đến động vật hoang dã, khai thác thủy sản tận diệt - Ảnh 3.

Chim hoang dã được lực lượng chức năng thu giữ tại các vụ kiểm tra - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả kiểm tra, xử lý cho thấy tình trạng săn bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Khởi tố 19 bị can liên quan đến động vật hoang dã, khai thác thủy sản tận diệt - Ảnh 4.17 động vật hoang dã được trở về 'nhà' giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

17 động vật hoang dã gồm khỉ đuôi lợn, voọc Hà Tĩnh, tê tê, cu li… sau khi được cứu hộ, chăm sóc và kiểm dịch đã được thả lại môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.


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    Chủ đề: tận diệt thủy sản chim hoang dã động vật hoang dã bẫy bắt chim trời

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