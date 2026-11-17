Lực lượng chức năng bắt quả tang người đàn ông dùng lưới bẫy chim hoang dã - Ảnh: T.H.

Ngày 17-11, ông Lê Thanh Hướng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương, Chi cục Kiểm lâm TP Huế - cho biết vừa lập biên bản một người sử dụng lưới bẫy chim hoang dã.

Lúc 5h30 sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp Công an phường Hương Thủy (TP Huế) tổ chức mật phục, kiểm tra tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thủy Châu.

Lực lượng chức năng phá dỡ một lán trại phục vụ hoạt động bẫy bắt chim hoang dã - Ảnh: T.H.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông T.T.Tr. (trú phường Hương Thủy) sử dụng lưới cùng các thiết bị phát tín hiệu để bẫy bắt chim hoang dã.

Khi ông Tr. vận chuyển chim đi tiêu thụ, tổ công tác đã ngăn chặn, tạm giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Tang vật tạm giữ gồm bốn máy phát tín hiệu, 15 loa các loại, 5 bình điện, 85m lưới và 11 con chim hoang dã.

Chim hoang dã mắc vào lưới bẫy giăng trên cánh đồng ở phường Hương Thủy, TP Huế - Ảnh: T.H.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phá dỡ một lán trại phục vụ hoạt động bẫy bắt chim.

Tiếp tục kiểm tra các khu vực lân cận, tổ công tác phát hiện, tiêu hủy thêm 12 cọc tre và 85m lưới dùng để bẫy chim hoang dã.

Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương đang phối hợp các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.