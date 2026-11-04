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1 hãng xe giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên quê Phú Yên học tập ở TP.HCM

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Từ ngày 2-11, hãng xe Sao Limousine giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên quê Phú Yên (nay là phía đông Đắk Lắk) trên các tuyến Tuy Hòa - TP.HCM và ngược lại.

Giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên quê Phú Yên vào TP.HCM - Ảnh 1.

Xe Sao Limousine tuyến Tuy Hòa - TP.HCM và ngược lại - Ảnh: Sao Limousine

Theo thông báo của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Sao, chính sách ưu đãi nhằm chia sẻ chi phí đi lại, hỗ trợ học sinh, sinh viên Phú Yên xa quê trong quá trình học tập và lập nghiệp.

Người được hưởng ưu đãi là học sinh, sinh viên thuộc khu vực Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk). Mức giảm 10% giá vé áp dụng cho tất cả chuyến xe Sao Limousine trên hai tuyến Tuy Hòa - TP.HCM và Tuy Hòa - Bình Dương, ở cả chiều đi lẫn chiều về, bắt đầu áp dụng từ ngày 2-11.

Chính sách được triển khai lâu dài, không giới hạn thời gian, ngoại trừ dịp lễ, Tết. Học sinh, sinh viên có thể đặt vé thông qua ứng dụng, website hoặc điện thoại.

Theo tổng đài viên của hãng xe, giá vé tùy theo chất lượng xe, số ghế và quãng di chuyển. Người đi chỉ cần mang theo thẻ học sinh, sinh viên khi thanh toán sẽ được giảm 10%.

Ông Đoàn Hoài Trung - Phó chủ tịch Hội Người Phú Yên tại TP.HCM - mong muốn tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp vận tải, nhà hảo tâm để có thêm những chuyến xe miễn phí, hỗ trợ học sinh, sinh viên và người lao động Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong các dịp lễ, Tết.

Giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên quê Phú Yên vào TP.HCM - Ảnh 2.Đường sắt giảm đến 40% vé giường nằm, Đà Nẵng - Hà Nội chỉ từ 800.000 đồng/vé

Từ ngày 7 đến 10-9, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE sẽ được giảm giá vé giường nằm đến 40% và giảm 20-30% giá vé lượt về.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: Sao Limousine Giảm giá vé Đắk Lắk Phú Yên sinh viên TP. HCM

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