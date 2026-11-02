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Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

'Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại' là mô hình của UBND xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp nhằm chủ động giải quyết thủ tục hành chính, trao giấy tờ và hỗ trợ mai táng phí đến thân nhân các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

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Ông Lê Văn Thanh, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng - cảm ơn mô hình của UBND xã đã hỗ trợ gia đình rất nhiều trong lúc nhà có tang và sớm ổn định lại cuộc sống, công việc - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại

Mô hình cải cách hành chính "Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại" do UBND xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp triển khai từ tháng 5-2026, nhằm hỗ trợ thân nhân gia đình người có công và đối tượng bảo trợ xã hội không may qua đời gặp trở ngại khi vừa lo hậu sự vừa thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Ông Lê Văn Huy Tin Anh - Trưởng ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng - cho biết riêng tại ấp An Quới mô hình đã hỗ trợ 4 trường hợp, gồm 3 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội và 1 trường hợp gia đình chính sách.

"Khi có người qua đời, trưởng ấp trực tiếp đến nắm tình hình, báo thông tin cần thiết (thông tin về căn cước người qua đời và người nhận hỗ trợ tiền mai táng phí) để xã tiến hành các thủ tục. Như vậy thủ tục làm giấy khai tử được thực hiện sớm, gia đình kịp thời được hỗ trợ", ông Anh nói.

Ông Lê Văn Thanh, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng, chia sẻ mẹ của ông là cụ N.T.B., 84 tuổi, qua đời do bệnh đã được cán bộ địa phương đến thăm hỏi, gửi thư chia buồn, hỗ trợ hơn 10 triệu đồng tiền tử tuất và hướng dẫn gia đình làm thủ tục cấp giấy báo tử ngay trong ngày.

"Trong lúc tang gia bối rối mà xã đã có sự hỗ trợ kịp thời, làm được vậy khiến người dân chúng tôi rất ấm lòng. Tôi nhận thấy việc cán bộ chủ động đến tận nhà trao giấy khai tử đã giúp gia đình giảm bớt việc đi lại, có thêm thời gian lo hậu sự", ông Thanh nói.

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Lãnh đạo UBND xã Mỹ An Hưng viếng hộ gia đình và trao văn bản trích lục khai tử - Ảnh: Xã Mỹ An Hưng

Đã hỗ trợ 92 trường hợp, 8 gia đình người có công

Ngày 2-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Hữu Ngạn - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng - cho biết qua hơn 4 tháng thực hiện, địa phương đã thăm hỏi, trao thư chia buồn và trích lục khai tử cho 92 trường hợp, gồm 84 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội và 8 trường hợp người có công, với tổng số tiền chi mai táng phí theo quy định hơn 1 tỉ đồng.

"Mô hình xuất phát từ việc địa phương nhận thấy người yếu thế, người thuộc diện bảo trợ xã hội… là người cao tuổi, nằm viện lâu ngày phải có người thân túc trực thường xuyên để chăm sóc nên đa phần suy giảm sức khỏe, kiệt quệ kinh tế. Người nhà vừa phải lo hậu sự, vừa phải thực hiện nhiều thủ tục có liên quan khai tử dẫn đến khó khăn trong đi lại.

Qua đó rút ngắn với tổng thời gian khai tử theo thủ tục hành chính cấp xã là 56 giờ xuống còn khoảng 5 giờ đối với đối tượng bảo trợ xã hội", ông Ngạn cho biết.

Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại - Ảnh 3.Chốt an ninh SOS trực 24/7, hỗ trợ người dân gặp sự cố, vá xe miễn phí đêm khuya

Chốt an ninh SOS là mô hình của Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ người dân khi có sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng xe, đặc biệt vào ban đêm.

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    Chủ đề: thủ tục hành chính khai tử Đồng Tháp mô hình

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