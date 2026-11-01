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Chốt an ninh SOS trực 24/7, hỗ trợ người dân gặp sự cố, vá xe miễn phí đêm khuya

tác giả
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Chốt an ninh SOS là mô hình của Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ người dân khi có sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng xe, đặc biệt vào ban đêm.

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Đội trực Chốt an ninh - SOS theo dõi camera giám sát, kịp thời phát hiện sự cố xảy ra trên các tuyến đường giao thông - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 1-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, Trung úy Bạch Văn Sang - cán bộ Tổ cảnh sát khu vực, thành viên Chốt an ninh - SOS - cho biết mô hình Chốt an ninh SOS đặt tại số 80, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp duy trì trực 24/7 kể cả ngày lễ Tết, với sự tham gia của công an chính quy, công an xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.

"Chúng tôi đã phối hợp tuần tra hơn 200 cuộc, giải tán 25 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, qua đó phòng ngừa tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hỗ trợ rất nhiều trường hợp người dân bị hỏng xe, gặp sự cố hoặc tai nạn vào ban đêm, để lại hình ảnh đẹp và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an", Trung úy Sang nói.

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Khi nhận được tin báo, đội trực Chốt an ninh - SOS nhanh chóng đến hiện trường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Văn Thanh - thành viên Chốt an ninh - SOS - cho biết khi người dân báo có tai nạn xảy ra hay tranh chấp giao thông trên địa bàn xã, tổ sẽ đến hỗ trợ phân luồng xe.

"Mỗi khi có cuộc gọi của người dân thì ban đêm hay mưa gió gì mình cũng chạy đi. Còn các bạn trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ sửa xe, vá xe", ông Thanh nói.

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Đội an ninh SOS phân luồng giao thông, lấy thông tin tại hiện trường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Thượng tá Hà Trung Tín - Trưởng Công an xã Phú Hựu - cho biết sau khi sáp nhập, xã Phú Hựu mới được thành lập từ 5 đơn vị hành chính trước đây nên địa bàn rất rộng trên 71km2, quân số không tăng so với trước nhưng chức năng nhiệm vụ tăng nhiều hơn.

"Có lúc, có nơi lực lượng công an xã không thể quán xuyến hết địa bàn, nhất là ban đêm, vì vậy mà tình hình tội phạm cũng lợi dụng để hoạt động nhiều hơn.

Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập mô hình “Chốt an ninh - SOS”, qua đó thu hút hơn 1.200 lượt cán bộ công an xã, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ ở cơ sở tham gia", Thượng tá Tín nói.

Mô hình tận dụng hệ thống camera công cộng và giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện sự việc vừa xảy ra; gắn biển số điện thoại trên các tuyến đường trọng điểm để người dân báo tin vào đêm khuya hoặc trực tiếp đến gặp cán bộ trực tại chốt.

Trong thời gian tới, mô hình sẽ được trang bị thêm các điều kiện vật chất để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ như: camera thông minh, xe chuyên dụng về cứu hộ, cứu nạn, xe cứu thương.

- Ảnh 4.Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt ứng dụng SOS khu phố, trải nghiệm Trạm Công dân số

Chiều 17-10, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Công dân số năm 2026, chủ đề "Công dân số - Kết nối thông minh - Kiến tạo tương lai".

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    Chủ đề: Công an xã Phú Hựu Chốt An ninh Đồng Tháp SOS

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