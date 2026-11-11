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Ý nghĩa của bông lúa trong logo TP Cần Thơ vừa công bố

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

UBND thành phố Cần Thơ công bố biểu trưng (logo) với nhiều hình ảnh tượng trưng, trong đó có bông lúa 25 hạt tượng trưng cho điều gì?

Cần Thơ công bố biểu trưng (logo), có bông lúa 25 hạt tượng trưng gạo ST25 - Ảnh 1.

Logo UBND TP Cần Thơ vừa công bố.

Ngày 11-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ký quyết định công bố biểu trưng (logo) thành phố Cần Thơ.

Theo thuyết minh ý nghĩa của biểu trưng kèm theo quyết định công bố, trung tâm logo là hình ảnh cách điệu chợ cổ Cần Thơ - biểu tượng văn hóa tiêu biểu của thành phố này.

Tiếp đến là hình bông lúa với 25 hạt tượng trưng cho gạo đặc sản ST25 (giống gạo đã từng 3 lần đạt giải "ngon nhất thế giới"); lá lúa mô phỏng sông Cửu Long.

Ba tòa nhà cao tầng tượng trưng cho đô thị sông nước đang chuyển mình phát triển và bánh răng công nghiệp thể hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Sáu bánh răng với ngụ ý may mắn, tài lộc.

Màu chủ đạo của logo là màu xanh lá, thể hiện sức sống, thân thiện môi trường, kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.

Theo quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, biểu trưng (logo) thành phố Cần Thơ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Bông lúa có ý nghĩa gì trong logo Cần Thơ vừa công bố? - Ảnh 2.Trao giải nhất logo 100 triệu đồng nhưng Cà Mau chọn biểu trưng khác, vì sao?

Tại họp báo quý 2 ngày 9-7, đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã lý giải việc không sử dụng tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo làm biểu trưng chính thức của tỉnh.

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    Chủ đề: UBND thành phố Cần Thơ gạo ST25 Sông Cửu Long biểu trưng

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