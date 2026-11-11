Ý nghĩa của bông lúa trong logo TP Cần Thơ vừa công bố

Logo UBND TP Cần Thơ vừa công bố.

Ngày 11-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ký quyết định công bố biểu trưng (logo) thành phố Cần Thơ.

Theo thuyết minh ý nghĩa của biểu trưng kèm theo quyết định công bố, trung tâm logo là hình ảnh cách điệu chợ cổ Cần Thơ - biểu tượng văn hóa tiêu biểu của thành phố này.

Tiếp đến là hình bông lúa với 25 hạt tượng trưng cho gạo đặc sản ST25 (giống gạo đã từng 3 lần đạt giải "ngon nhất thế giới"); lá lúa mô phỏng sông Cửu Long.

Ba tòa nhà cao tầng tượng trưng cho đô thị sông nước đang chuyển mình phát triển và bánh răng công nghiệp thể hiện định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Sáu bánh răng với ngụ ý may mắn, tài lộc.

Màu chủ đạo của logo là màu xanh lá, thể hiện sức sống, thân thiện môi trường, kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.

Theo quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, biểu trưng (logo) thành phố Cần Thơ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.