Thời gian qua, TP.HCM đã tăng cường nhiều giải pháp để siết an toàn thực phẩm tại các trường học - Ảnh: N.TRÍ

Chiều nay 19-11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cung cấp đến báo chí một số thông tin về nội dung triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó trong năm 2026, cơ quan này đã thực hiện kiểm tra 5.031 cơ sở, lấy 265 mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm; xử phạt vi phạm hành chính 63 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 1.095.427.250 đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn 5 cơ sở; buộc tiêu hủy 71kg thực phẩm, 2.360 đơn vị sản phẩm và 5 loại thực phẩm khác, thực hiện xử lý đối với 222 con heo đã qua giết mổ, 1.770kg sản phẩm động vật...

Ngoài ra cơ quan chức năng đã kiểm tra 117 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, phát hiện 6 cơ sở vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng.

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn TP.HCM, tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể, căng tin và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 913 trường học; qua đó phát hiện 4 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, còn tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, có thông tin phản ánh hoặc đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao.

Đối với vai trò giám sát của phụ huynh, sở khuyến khích nhà trường xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát; qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức bữa ăn học đường theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14-8-2026 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã ban hành văn bản đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp xác minh, truy xuất nguồn gốc, rà soát địa điểm, số lượng và phạm vi phân phối, thu hồi sản phẩm sai phạm. Các thông tin cảnh báo, thu hồi và cơ sở vi phạm sẽ được công khai theo quy định.

Tuy vậy ngành an toàn thực phẩm cũng thừa nhận có những khó khăn trong thực tiễn, như thông tin về người bán đôi khi không đầy đủ hoặc khó xác thực. Điều này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, địa điểm hoạt động...

Tăng cường kiểm tra dịp cao điểm Tết Sở An toàn thực phẩm cho biết đang triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2027. Theo đó công tác kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và các nhóm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn; chú trọng thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, đồ uống, thực phẩm kinh doanh tại chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện ích. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin với các cơ quan đơn vị trong việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với cơ sở có dấu hiệu vi phạm, bị phản ánh hoặc tiềm ẩn nguy cơ.