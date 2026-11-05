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Xử lý thiếu niên 13 tuổi lái xe lạng lách, đánh võng trên phố ở Nha Trang

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Nhiều thanh thiếu niên ở Khánh Hòa có hành vi đi xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng bị xử phạt.

Thiếu niên 13 tuổi lái xe lạng lách, đánh võng trên phố ở Nha Trang bị xử lý - Ảnh 1.

Thiếu niên 13 tuổi lái xe điện lạng lách, đánh võng trên phố ở phường Nam Nha Trang - Ảnh: AB

Chiều 5-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác minh, xử lý trường hợp hành vi bốc đầu xe, lạng lách đánh võng trên địa bàn, sau khi tiếp nhận thông tin qua các trang mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người lái xe máy có hành vi bốc đầu trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Phan Rang).

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp tính mạng người cầm lái và những người tham gia giao thông khác, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người lái xe máy bốc đầu là H.T.H. (21 tuổi, trú xã Phước Hậu, Khánh Hòa). 

Người này đã có hành vi lái xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và tịch thu phương tiện mà nam thanh niên đã sử dụng thực hiện hành vi.

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cũng xử lý một trường hợp lái xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an gửi thông tin cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa về đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh lái xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, khu đô thị Hà Quang 1 (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).

Qua xác minh, người lái là N.T.H. (13 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình. Chủ xe máy điện là bà L.N.B.N. (42 tuổi, trú phường Nha Trang) bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Xử lý thiếu niên 13 tuổi lái xe lạng lách, đánh võng trên phố ở Nha Trang - Ảnh 2.Thiếu nữ chạy xe SH lạng lách và những người liên quan bị CSGT lập biên bản 10 lỗi

Ba người liên quan vụ xe SH lạng lách trên đường Mễ Trì, Hà Nội, bị xử phạt tổng cộng 37,25 triệu đồng. Chiếc xe còn gắn biển số không đúng với đăng ký.

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    Chủ đề: vi phạm lạng lách, Nha Trang Khánh Hòa Xử phạt

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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