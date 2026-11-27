Người thân ôm chầm lấy anh T. sau nhiều năm mất liên lạc - Ảnh: TR.T.

Mặc cảm sau chuyến du học không như kỳ vọng

Như Tuổi Trẻ đã thông tin chiều 23-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một thanh niên sống trong ống cống chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21.

Nam thanh niên được đưa về Công an phường An Khê để hỗ trợ. Qua xác minh, công an xác định người này là P.H.T. (31 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Nơi lực lượng chức năng phát hiện ra anh T. - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo cơ quan chức năng, năm 2017, anh T. sang Nhật Bản du học với hy vọng vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, việc học tập không như kỳ vọng, khiến anh mặc cảm vì gia đình đã vay mượn, dành dụm một khoản tiền lớn để lo cho mình. Anh T. không dám trở về nhà.

Từ năm 2019, anh cắt đứt liên lạc với người thân, sống lang thang từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Những ống cống giữa các khu đất trống trở thành nơi anh trú ngụ, che mưa nắng qua ngày.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường An Khê đã kiên trì trò chuyện, động viên và nhanh chóng phối hợp công an xã ở quê anh T. để xác minh nhân thân.

Lực lượng công an đã tìm được gia đình và kết nối để người thân anh T. vào Đà Nẵng đón anh về.

Các cán bộ Công an phường An Khê còn tự nguyện hỗ trợ anh T. một phần chi phí, quần áo và những vật dụng cần thiết cho hành trình trở về quê.

"Vì mặc cảm mà phải cắn răng chịu đựng"

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận bày tỏ sự thương cảm trước hoàn cảnh của anh T., đồng thời mong anh sớm ổn định tinh thần, làm lại cuộc đời.

Bạn đọc Sồi viết: "Vì mặc cảm với gia đình mà phải cắn răng chịu đựng cuộc sống lang bạt suốt 7 năm trời. Với cha mẹ thì không có khoản nợ nào lớn bằng sự bình an của con cái đâu. Về nhà được là tốt rồi, cố gắng làm lại từ đầu bạn nhé".

Còn Giang Triều chia sẻ: "Tâm lý khép mình và e dè sau nhiều năm cô độc là điều hoàn toàn bình thường. Mong gia đình sẽ luôn bên cạnh, kiên nhẫn đồng hành để giúp cháu từng bước hòa nhập lại với cuộc sống".

Bạn đọc Thẩm Bách cũng đồng cảm: "Thương bạn trẻ quá! Vì suy nghĩ bản thân thất bại, để gia đình lo số tiền lớn để du học, làm việc rồi không được như kỳ vọng, không dám về nhà. Thôi bây giờ về là tốt rồi. Về rồi ổn định tâm lý, kiếm một công việc để làm ăn sinh sống. Đừng tự trách bản thân nữa".

Khu vực ống cống mà anh T. sống và một số vật dụng còn sót lại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng thất bại hay những giai đoạn bế tắc là điều có thể xảy ra trong cuộc sống, điều quan trọng là biết đứng dậy và tìm hướng đi mới.

Nbkn****@gmail.com viết: "Vì lòng tự trọng và danh dự, khi thất bại trong cuộc sống, không như kỳ vọng, ước mơ. Anh ấy là người có tính kỷ luật cao, tự nghiêm khắc bản thân. Bằng ngần ấy thời gian bỏ lỡ không ít cơ hội.

Mong anh bình tâm suy ngẫm vạch ra cho mình một hướng đi (có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng) để thay đổi cuộc sống tốt nhất có thể (không phải ta nghèo vì trong túi không có lấy một xu, mà là không có nổi một mơ ước). Chúc anh may mắn, thành công".

Bạn đọc Hoa mười giờ nhắn nhủ: "Nếu như bạn T. đọc được những dòng chữ này, mình chúc bạn dũng cảm làm lại cuộc đời thêm một lần nữa nhé. Gác bỏ quá khứ và ổn định hiện tại, quyết tâm hướng vào tương lai".

Bạn đọc Sa Trung Thổ viết: "Từ 24 tuổi đã đi lang thang, ăn bờ ngủ bụi suốt 7 năm ròng. Dẫu sao em ấy cũng đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cuộc đời này không ai muốn mình thất bại đâu. Do hoàn cảnh và thiếu may mắn thôi".

"Xin cảm ơn các chiến sĩ công an"

Nhiều bạn đọc cũng gửi lời cảm ơn, biểu dương việc làm của Công an phường An Khê khi kiên trì tìm kiếm thân nhân, giúp một người mất liên lạc với gia đình gần 7 năm có cơ hội trở về.

Anh T. bồng cháu sau khi được đoàn tụ với gia đình - Ảnh: TR.T.

Bạn đọc Sakaeru dao chia sẻ: "Em ấy đi du học Nhật Bản đúng vào thời điểm đại dịch ở Nhật, lúc đó tất cả du học sinh và các lao động người nước ngoài ở Nhật gặp vô cùng khó khăn, hầu như giấc mơ đổi đời đều gãy gánh vì dịch, không có việc làm, thậm chí không có tiền để sinh hoạt. Nhiều người về nước trắng tay. Cũng có thể vì lý do này mà em ấy tự ti mặc cảm không dám trở về gia đình.

Thật tuyệt vời quá các anh chiến sĩ công an Đà Nẵng đã tận tình giúp đỡ em ấy được đoàn tụ với gia đình....".

Lê Tường Vy viết: "Đọc xong rất cảm động, xin cảm ơn các chiến sĩ công an".

Một bạn đọc khác cũng bày tỏ: "Chân thành cảm ơn các anh công an phường An Khê đã làm việc vì cái tâm, hết lòng vì người dân. Những việc làm nhân văn này rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa".

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