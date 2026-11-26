Nhiều phường tại TP.HCM bị cúp nước từ tối nay 26-11 để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, việc cúp nước trên địa bàn được thực hiện nhằm phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới, thay thế đồng hồ nước định kỳ.



Phường Phước Long cúp nước ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (số nhà 41 đến số nhà 297), đường Tăng Nhơn Phú, đường Dương Đình Hội (số nhà 169 đến số 247), đường 22, 61, 79, 147; trong các ngày 26, 27, 28, 29-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Tăng Nhơn Phú có đường Đình Phong Phú (số nhà 154 đến số nhà 236), đường 7, đường Tăng Nhơn Phú; trong các ngày 26, 27, 28, 29-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Long Trường có đường 1, đường 4, đường 6, đường 7, đường 9; lề phải từ 1014 đền 1234 và các hẻm 1034, hẻm 1068, hẻm 1074, hẻm 1086, đường Nguyễn Duy Trinh; trong các ngày 27, 28, 29-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Thủ Đức gồm khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; trong các ngày 26, 27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Hiệp Bình gồm khu phố 41, 42, 43; từ 0h đến 5h ngày 27-11-2026

Phường An Khánh gồm cụm Chung Cư Masteri Thảo Điền (159 Đường Võ Nguyên Giáp) và mặt tiền dọc tuyến từ ngã ba đường Võ Trường Toản, đường Võ Nguyên Giáp đến ngã 3 đường Quốc Hương, Đường Võ Nguyên Giáp và các hẻm thuộc dọc tuyến đường trên; từ 09h30 đến 12h ngày 27-11-2026.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cũng đang có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước nên khu vực Phường Tân Định tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, trước nhà 194 Đinh Tiên Hoàng trong các ngày 26, 27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng trong các ngày 27, 28-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau); khu vực trước nhà 194 Đinh Tiên Hoàng trong các ngày 28, 29-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cũng thông báo về việc cúp nước tại phường Bình Đông ở đoạn quốc lộ 50 (từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Bùi Minh Trực) và các tuyến đường, hẻm nhánh thuộc khu vực; trong các ngày 26, 27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Nhằm khắc phục sửa chữa sự cố van giảm áp tại địa bàn, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước trong các ngày 26, 27-11 tại phường Bảy Hiền. Gồm đường Âu Cơ (số chẵn), Thái Thi Nhạn, Ni Sư Huỳnh Liên, Hồng Lạc (số chẵn), Đồng Đen (số chẵn), Bàu Cát (số chẵn), Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào, Bế Văn Đàn, Bàu Cát 4, Bàu Cát 5, Bàu Cát 6, Bàu Cát 7, Bàu Cát 8 và các hẻm nhánh.

Tại phường Tân Sơn, đường Trường Chinh (số chẵn), Phan Huy Ích, Trần Thị Trọng, Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Phúc Chu, Tống Văn Hên, Huỳnh Văn Nghệ (số chẵn) và các hẻm nhánh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cho biết nhằm thực hiện công tác lắp đặt đường ống cấp nước, phường Trung Mỹ Tây sẽ bị cúp nước tại khu vực phường Tân Chánh Hiệp cũ, thời gian tạm ngưng cung cấp nước từ 10h đến 17h ngày 27-11; phường Thới An sẽ bị cúp nước tại khu vực phường Thạnh Xuân cũ trong các ngày 26, 27-11 (từ 21h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Gặp sự cố cấp nước, nước yếu gọi hotline nào? Khi gặp sự cố cấp nước hay cần liên hệ để giải đáp thắc mắc, ngoài đường dây nóng chung 1900 999 997, tùy theo địa bàn, người dân TP.HCM có thể gọi đơn vị cấp nước theo các số điện thoại sau: Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức: 1900.1012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành: 1900.068868 Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định: 1900.1024 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: 1900.1019 Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 1900.6489 Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: 0865.851.088 Công ty cổ phần Cấp nước Trung An: 1900.1836 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè: 1900.1210 Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn: 1900.1884 Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: 1900.234.575 Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn: 1900.7317

Những tuyến hẻm, đường nào thuộc 5 phường tại TP.HCM cúp nước từ tối mai 23-11? Theo thông tin từ các đơn vị cấp nước tại TP.HCM, để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch, nhiều tuyến hẻm, đường thuộc 5 phường tại TP.HCM sẽ cúp nước theo lịch, bắt đầu từ tối 23-11.



