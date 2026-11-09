Xe ưu tiên hú còi liên tục trên cao tốc, nữ tài xế vẫn không nhường đường

Xe bán tải chạy trước chắn đoàn xe ưu tiên trên cao tốc Liên Khương - Prenn trong thời gian dài - Ảnh: M.V

Ngày 9-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đã mời bà Đ.T.H. (37 tuổi, trú Lâm Đồng) lên làm việc vì không nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 8-11, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Lâm Đồng phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Trong lúc di chuyển, cảnh sát phát hiện bà H. lái ôtô bán tải chạy cùng chiều phía trước nên liên tục phát tín hiệu, yêu cầu nhường đường. Tuy nhiên, bà H. vẫn bám làn trái một quãng dài, ảnh hưởng đến lưu thông của đoàn xe ưu tiên.

Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt làm việc với nữ tài xế, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài 19km, nối quốc lộ 20 từ sân bay Liên Khương (Đức Trọng) đến chân đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tuyến có hai làn xe mỗi chiều, tốc độ cho phép 60 - 90km/h.

Theo Nghị định 168, với hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người vi phạm bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng, trừ bốn điểm giấy phép lái xe.

Nhường đường cho xe ưu tiên, có gì phải tranh cãi? Trên các diễn đàn mạng xã hội đang diễn ra rất nhiều ý kiến tranh luận nhường hay không nhường đường cho xe ưu tiên.



