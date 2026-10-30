Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo tìm chủ sở hữu 346 phương tiện vi phạm

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trận tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ đối với 346 phương tiện các loại.
Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý hoặc có đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện.
Danh sách 346 phương tiện vi phạm:
|
STT
|
Biển số
|
Số máy
|
Số khung
|
Nhãn hiệu
|
Số loại
|
Màu sơn
|
Dung tích
|
Ghi chú
|
01
|
SM:072075
|
VDEJQ152FMH072075
|
RPEWCH1PEAB072075
|
DETECH
|
C110
|
Đỏ đen
|
107
|
|
02
|
48H1-0592
|
VDGZS152FMHN326611
|
RNDWCH1ND71N26611
|
NAGAKI
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
03
|
47K5-0151
|
VHH1P50FMG00019539
|
VHHDCG023HH019539
|
DAMSAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
04
|
48F1-2240
|
VLF1P50FMG330028431
|
VHHDCG033HH028431
|
DAMSAN
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
05
|
48F8-0284
|
VTT25JL1P50FMG001076
|
RRKDCG1TT7XJ01076
|
WAYMOTO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
06
|
48C1-153.96
|
5C6J199659
|
RLCS5C6J0GY199650
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Xanh
|
110
|
|
07
|
49K1-035.79
|
5P11333656
|
RLCN5P110BY333660
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
Đen Đỏ
|
132
|
|
08
|
52U7-2477
|
VTTJL1P52FMHM010094
|
RRKWCH0UM7XR10094
|
STEED
|
C110
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
09
|
48K1-102.51
|
JA36E0706945
|
RLHJA3642GY159384
|
HONDA
|
BLADE
|
Đỏ Đen
|
109
|
|
10
|
48AB-062.15
|
RL8139FMBL1SE010262
|
RL8DCB6UME1010262
|
LIFAN
|
50R
|
Trắng Tím
|
49
|
|
11
|
37H5-5211
|
CPI152FMH002023
|
VDEPCH001YD001223
|
CPI
|
C110
|
Xanh
|
110
|
|
12
|
48F5-6502
|
RPTDS152FMH00046539
|
RPHWCHUXM6H046539
|
ZINDA
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
13
|
61T5-4901
|
RLCN5VD104Y048108
|
5VD148108
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
Vàng Đen
|
113
|
|
14
|
49H1-342.45
|
VTT68JL1P52FMH005528
|
RRKWCH5UMCXN05528
|
T&T MOTOR
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
15
|
47H4-1284
|
152FMH00680690
|
NJ110200035095
|
WELL
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
16
|
48C1-010.15
|
Không có
|
MRKDCG5UMNK510079
|
|
|
Nâu
|
|
BS GIẢ
|
17
|
47K2-2974
|
VLKZS150FMG2000047228
|
VLKPCG012LK047228
|
LONCIN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
18
|
48C1-179.20
|
JA36E0469962
|
RLHJA3640GY034819
|
HONDA
|
BLADE
|
Đỏ Đen
|
109
|
|
19
|
48F6-7933
|
DGZS152FMHWL00002534
|
RNDWCH1ND61A02534
|
WARLIKE
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
20
|
48F2-0418
|
VDMD1000021811
|
VDMLCG014DM014311
|
DAEHAN
|
SUPRER 100-A
|
Nâu
|
97
|
|
21
|
81B1-814.95
|
E418VN130736
|
BE42FVN130736
|
SUZUKI
|
VIVA
|
Xanh
|
109
|
|
22
|
48F7-9515
|
VLF1P52FMH360043174
|
RMYWCH1HY5A001524
|
HISUDA
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
23
|
47B1-337.23
|
RPKFM1P52FMH00022776
|
RPKDCH2PKAH012776
|
CITI
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
24
|
47L1-153.04
|
JA32E1146202
|
RLHJA3201EY064783
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
25
|
48C1-196.77
|
E3X9E168981
|
RLCUE3220HY039876
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
26
|
47K7-5089
|
VTLZS152FMH00020448
|
VTLBCH023TL020448
|
FASHION
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
27
|
48B1-558.74
|
5C62012447
|
RLCS5C6207Y012447
|
YAMAHA
|
C110
|
Đen Bạc
|
110
|
|
28
|
47L1-150.09
|
5C6J145030
|
RLCS5C6J0FY145014
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
29
|
90B1-319.21
|
31C3069292
|
RLCJ31C30BY069274
|
YAMAHA
|
JUPITER
|
Trắng Đen
|
113
|
|
30
|
48H3-2608
|
VTT39JL1P52FMH006644
|
RRKWCH2UM7XG06644
|
PROMOTO
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
31
|
47H3-0183
|
Không có
|
VTMPCG001YT00_ _ _
|
HONGDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
32
|
36R5-6982
|
23B3041240
|
RLCM23B30AY041240
|
YAMAHA
|
MIO ULTIMO
|
Trắng
|
113
|
|
33
|
61L8-6957
|
VHGSL152FMH023684
|
RMSWCH1HG8H023684
|
SYM
|
|
Xanh
|
|
BS GIẢ
|
34
|
48AC-024.11
|
VZS139FMB64000487
|
RLPGCB4UMMB000487
|
DAELIM IKD
|
50
|
Đen
|
49
|
|
35
|
59B1-117.98
|
HC09E6112636
|
RLHHC090X6Y112621
|
HONDA
|
WAVE
|
Đỏ Đen
|
97
|
|
36
|
97B1-259.62
|
JC52E5366699
|
RLHJC522XCY800771
|
HONDA
|
WAVE
|
Đỏ Đen
|
109
|
|
37
|
48F5-4454
|
RPTDS152FMH00021403
|
RPHWCHMUM5H021403
|
PENMAL
|
110M
|
Xanh
|
107
|
|
38
|
37L8-0556
|
VUMHAYG150FMH103859
|
VTKWCH024UM103859
|
NOVIA
|
110
|
Đỏ
|
109
|
|
39
|
36K5-175.42
|
HC09E6429995
|
RLHHC09036Y429950
|
HONDA
|
WAVE RS
|
Trắng
|
97
|
|
40
|
48AE-015.31
|
RPEKCB3PEHA302552
|
RPEKCB3PEHA302552
|
ESPERO
|
50C2
|
Đen
|
49
|
|
41
|
43K5-7857
|
HD1P53FMHY1133058
|
WE110CO133069
|
WORLD
|
110C
|
Xanh
|
110
|
|
42
|
37X6-3606
|
E455119740
|
RLSBE4DJ070119740
|
SUZUKI
|
C110
|
Xanh
|
110
|
|
43
|
97F5-6937
|
RMEQH1P50FMG4003325
|
RMEDCGEM6A003325
|
DAYANG
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
44
|
48F2-9177
|
VLF1P50FMG340099095
|
VDRDCG014DR009808
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
45
|
Không có
|
VTT1P50FMG167262
|
Không có
|
|
|
Nâu
|
|
|
46
|
48B1-144.49
|
JC52E4312799
|
RLHJC5212CY682884
|
HONDA
|
WAVE
|
Trắng Đỏ Đen
|
109
|
|
47
|
48C1-096.71
|
JC52E1148131
|
RLHJC5266DY044117
|
HONDA
|
WAVE S
|
Đỏ Đen
|
109
|
|
48
|
48AC-016.86
|
VDEJQ139FMB2349227
|
RPEKCB3PEJA349227
|
DETECH
|
50C2
|
Đen
|
49
|
|
49
|
48F1-3134
|
VLKZS1P50FMH00067392
|
VLKPCH022LK067392
|
LISOHAKA
|
C100
|
Đỏ
|
97
|
BS GIẢ
|
50
|
48F6-4019
|
E447106729
|
RLSBE49U060106729
|
SUZUKI
|
SMASH
|
Ghi
|
109
|
|
51
|
36M1-100.97
|
VMVA2AD030829
|
RLGXA10DD7D030829
|
SYM
|
ANGEL
|
Đỏ Bạc
|
97
|
|
52
|
59P2-227.95
|
AEP2215538
|
RLSBF4611F0312367
|
SUZUKI
|
VIVA
|
Đỏ Đen
|
113
|
|
53
|
47B1-856.41
|
VLF1P52FMH350100993
|
RL8WCH6HY51000993
|
SINOSTAR
|
|
Đen
|
|
BS GIẢ
|
54
|
49D1-557.71
|
JA39E0901036
|
RLHJA3919KY044999
|
HONDA
|
WAVE
|
Đỏ Bạc
|
109
|
|
55
|
18Z5-0749
|
LC150FM0110203
|
LXDXCHL00110076
|
LONCIN
|
C100
|
Nâu
|
100
|
|
56
|
60AB-000.45
|
VTTYX1P39FMB6007130
|
RRKWCB1UM7XS07130
|
FERVOR
|
50
|
Đen Xám
|
49
|
|
57
|
59V2-035.95
|
Bị mài mòn
|
Bị cắt khuyết phần kim loại đóng số khung
|
YAMAHA
|
134
|
Xanh trắng
|
134
|
|
58
|
48AC-019.36
|
VDEJQ139FMB2372187
|
RPESCB2PEKA372187
|
ESPERO
|
50C2W
|
Xanh Bạc
|
49
|
|
59
|
47N5-6926
|
VDP1P52FMH651450
|
RMMWCH6MM81651450
|
KAWASHAKI
|
C110
|
Trắng Hồng
|
107
|
|
60
|
48H3-4025
|
VTTJL1P52FMHN026608
|
RRKWCH0UM7XP26608
|
MIKADO
|
C110
|
Đen
|
108
|
|
61
|
48F5-9522
|
FEX1P52FMH35B301322
|
RMVWCHRMV61R01491
|
RUBITHAI'S
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
62
|
47B2-354.57
|
JF18E5013429
|
RLHJF18007Y513337
|
HONDA
|
AIR BLADE
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
63
|
48C1-007.02
|
VDẸQ152FMHB127840
|
VTLDCG012TL01167
|
DETECH
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
64
|
48F7-6531
|
VLF1P52FMH360400213
|
RL8WCH5HY61000213
|
VICKY
|
110
|
Xanh
|
107
|
|
65
|
48AK-000.46
|
RL8139FMBL1SE200650
|
RP2DCB5UMCA200650
|
DAELIM
|
50
|
Đỏ Đen
|
49
|
|
66
|
47B1-130.13
|
32JL1P52FMH022178
|
WCH1UMAXT22178
|
CAVALRY
|
110
|
Bạc Đen
|
107
|
|
67
|
48C1-075.26
|
JC52E5288572
|
RLHJC5223CY766155
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
68
|
86B8-027.46
|
5C64468030
|
RLCS5C640BY468032
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
69
|
92D1-229.92
|
LKZS150FMG2000052173
|
VLKPCG012LK052173
|
LISOHAKA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
70
|
48AB-051.33
|
150FMG02507029
|
RRKWCB5UMCXB05750
|
MANCE
|
50M
|
Đen
|
49
|
|
71
|
47H4-7619
|
LC150FMG01570074
|
FL9001574
|
LONCIN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
72
|
59K1-593.50
|
M669M5037922
|
RP8M66500DV027701
|
PIAGGIO
|
VESPA
|
Đỏ
|
124
|
|
73
|
48F7-6882
|
RMEQH1P50FMG3010245
|
RMEDCGLME7A010245
|
BUTAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
74
|
48F3-0852
|
VUMHTYG150FMH4C404559
|
VHTDCH0S4UM004536
|
NAORI
|
C110
|
Xanh
|
109
|
|
75
|
48C1-185.97
|
JA36E0414878
|
RLHJA3639GY004032
|
HONDA
|
BLADE
|
Đỏ Đen
|
109
|
|
76
|
48C1-116.31
|
JA36E0042639
|
RLHJA3601EY506326
|
HONDA
|
BLADE
|
Đen Cam
|
109
|
|
77
|
81N5-4986
|
16S2060857
|
RLCS16S209Y060854
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Đen
|
110
|
|
78
|
48F2-9122
|
VLF1P50FMG340003413
|
VLFDCG014DL0003413
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
79
|
SM: 9449536
|
C50E9449536
|
C509449647
|
HONDA
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
80
|
SM:0006450
|
DFC100E0006450
|
Không có
|
DAEHAN
|
C110
|
Nâu
|
108
|
|
81
|
37N7-9624
|
16S2008680
|
8Y008689
|
TAURUS
|
C110
|
Đen
|
113
|
|
82
|
48F5-4437
|
VHLFM152FMHV0031761
|
Không có
|
DETECH
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
83
|
48C1-059.51
|
NZ110PCE0095386
|
NZ110PS0129845
|
HONDA
|
NOVA
|
Trắng
|
109
|
|
84
|
47H6-4709
|
CT100E1974548
|
KMYCT100D1C949817
|
STREAM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
85
|
36B6-476.72
|
E3X9E358573
|
RLCUE3240HY126773
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen
|
125
|
|
86
|
75E1-051.01
|
5C64820487
|
RLCS5C640CY820467
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Trắng Đen
|
110
|
|
87
|
SM:GB00328
|
VTMTL150FMGB003284
|
Không có
|
JIULONG
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
88
|
SM:ME2076
|
C100ME0002076
|
Không có
|
HONOR
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
89
|
48H3-5329
|
5C64222343
|
RLCS5C640AY222343
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
90
|
47K2-9746
|
VTT13JL1P50FMG058047
|
Không có
|
LISOHAKA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
91
|
47P1-005.23
|
VLF1P50FMG370100975
|
RL8DCG7DL71000975
|
SINOSTAR
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
92
|
48AB-016.44
|
VDEJQ139FMB2375242
|
RRRDCB1RRCD867069
|
DETECH
|
C50
|
Đen
|
49
|
|
93
|
48H2-9636
|
VHLFM152FMHV00600426
|
RMNWCH9MN9H000426
|
HONLEI
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
94
|
SK:347772
|
1P50FMG10347772
|
LF3XCG4C31Y347772
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
95
|
48F1-2203
|
VPDAH150FMG00004932
|
VPDDCG033PD004932
|
HAMCO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
96
|
48C1-038.72
|
VLF1P50FMG370003868
|
RL8DCG1DL71003868
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
97
|
48H3-5011
|
VLF1P52FMH390001291
|
RL8WCHNHY91001291
|
LIFAN
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
98
|
36H1-8877
|
1P50FMG310386938
|
HXDXCGL03Y0386938
|
WOLDWIDE
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
99
|
48AC-006.83
|
VZS139FMB7000462
|
RLPSCBYUMGB000462
|
DAELIMIKD
|
C50
|
Đen Vàng
|
49
|
|
100
|
53SB-9095
|
C50E9708525
|
C509631013
|
HONDA
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
101
|
48H3-2158
|
VUMYG150FMH233438
|
RNGVCH2NG81006438
|
SENCITY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
102
|
47H3-0166
|
VTT32JL1P50FMG005325
|
Không Có
|
CAVALRY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
103
|
48F5-1175
|
VMESE1905063
|
RLGSB10CD5H905063
|
BOSS
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
104
|
48H3-0344
|
VMSA4BH007784
|
RLGDSB6UM7H007784
|
BOSS
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
105
|
SK:71000515
|
VLF1P52FMG370400515
|
RL8WCH5HY7100515
|
VICKY
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
106
|
SM:485446
|
VDP1P52FMH485446
|
VPPR….(bị rỉ sét)
|
FAIRY
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
107
|
93T3-3811
|
HD1P50FMHY0134186
|
RPHWCHKUM5H157046
|
TIRANA
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
108
|
48F2-0631
|
VDMD1000018629
|
Bị ăn mòn
|
DAEHAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
109
|
48H3-3883
|
VMVT3BD009017
|
RLGKA12DD9D009017
|
SYM
|
ATTILA
|
Đen
|
124
|
|
110
|
47P9-2651
|
16S2118883
|
RLCS16S209Y118913
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Đen
|
113
|
|
111
|
43G1-130.75
|
5C6K037606
|
RLCS5C6K0DY037608
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Trắng Đen
|
110
|
|
112
|
47AB-409.53
|
LFPDYB52FMF353YE5468
|
RPDWCHAPD5A025468
|
DAEMOT
|
C110
|
Đen
|
107
|
BS GIẢ
|
113
|
48C1-028.48
|
VMSACBH086349
|
RLGSC10KHBH086349
|
SYM
|
ELEGANT II
|
Đỏ Bạc
|
97
|
|
114
|
SM:808490
|
E32VE808494
|
RLCUE3740PY200825
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Xanh Đen
|
110
|
|
115
|
48F6-5289
|
VMVA1AD001203
|
RLGMB11AD4D001203
|
MAGIC 110R
|
C110
|
Xanh Đen
|
108
|
|
116
|
61G1-124.49
|
5C64567368
|
RLCS5C640BY567364
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Vàng
|
110
|
|
117
|
49T7-7003
|
VLF1P50FMG330003408
|
Không có
|
LIFAN
|
C110
|
Nâu
|
108
|
|
118
|
48F1-2762
|
VVNZS150FMG022013
|
VVNDCG023VN022013
|
POMUSPACYAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
119
|
48AB-053.66
|
VZS139FMB189702
|
RLPDCBEUMCB009702
|
Không có
|
C50
|
Đỏ Trắng
|
49
|
|
120
|
48C1-259.88
|
E32VE243474
|
RLCUE3740LY069817
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen
|
110
|
|
121
|
48H2-1939
|
VTTJL1P50FMG4001745
|
RRKDCGCUM7X001745
|
GLAD
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
122
|
47H5-9924
|
LC150FMG01308873
|
FL10001308873
|
FLOWER
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
123
|
48C1-173.14
|
JA36E0445875
|
RLHJA3657GY012437
|
HONDA
|
BLADE
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
124
|
48AC-003.46
|
VDEJQ139FMB022539
|
RPEKCB2PEGA022539
|
ESPERO
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
125
|
67N3-9038
|
Không có
|
RPHWCHUXM6H182502
|
ZINDA
|
C110
|
Đỏ Xám
|
107
|
|
126
|
38N3-0146
|
HC12E1007539
|
RLHHC12198Y007497
|
HONDA
|
WAVE
|
Đen Xanh
|
97
|
|
127
|
SK:61000010
|
VLF1P50FMG60034082
|
RMYDCGEMV61000010
|
NOKYO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
128
|
47N1-015.11
|
Không có
|
RMNWCHEMN9H005978
|
WAUE
|
C110
|
Nâu
|
108
|
|
129
|
SM:0135276
|
VTRDY150FMG80135276
|
Không có
|
CITI
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
130
|
47F5-9706
|
C70E8546409
|
C706402326
|
HONDA
|
C70
|
Đỏ
|
72
|
|
131
|
SK:S000747
|
VTT08JL1P50FMG000747
|
RRKDCG04U7XS00747
|
SOEM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
132
|
48AE-028.23
|
RL8139FMBY2SH501143
|
RL8SCBBUMH1001143
|
BOSSCITY
|
C50
|
Đen Đỏ
|
49
|
|
133
|
48F1-6049
|
HD1P53FMH99020601
|
LF3XCH20XXA001955
|
HDMCO
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
134
|
49P6-8755
|
JC43E5641927
|
RLHJC4323AY174907
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Trắng Đen
|
|
|
135
|
49N1-6613
|
HA100E0008378
|
VFCDG023FC003377
|
HAESUN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
136
|
48C1-104.60
|
55P1383251
|
RLCE55P10EY383244
|
YAMAHA
|
EXCITER
|
Đỏ Đen
|
134
|
|
137
|
48F5-7962
|
VAVLC152FMH201366
|
RMNWCH1HY5H001366
|
ROSSINO
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
138
|
SM:00001961
|
VDMD1000001961
|
Không có
|
DAEHAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
139
|
47E1-082.77
|
31CA018621
|
RLCJ31C50CY016219
|
YAMAHA
|
JUPITER
|
Đen Đỏ
|
113
|
|
140
|
SM:M007254
|
VDMD1001007254
|
Không có
|
DAEHAN
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
141
|
47N9-3829
|
CT100E1804136
|
KMYCT100DXC805083
|
DAMSEL
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
142
|
48C1-137.02
|
VZS152FMH551550
|
RLPDCHDUMBB006550
|
DAELIMCKD
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
143
|
47F5-1978
|
DH88XE6090262
|
DH88XF690305
|
HONDA
|
DH88
|
Đỏ
|
84
|
|
144
|
60T2-7810
|
Bị đắp
|
RRHWCH8RH6A007750
|
SADOKA
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
145
|
48AC-015.54
|
VDEJQ139FMB2349784
|
RPEKCB3PEKA349784
|
ESPERO
|
C50
|
Đỏ Trắng
|
49
|
|
146
|
48F8-3696
|
5B91031950
|
RLCJ5B9107Y031950
|
YAMAHA
|
JUPITER
|
Đen Bạc
|
110
|
|
147
|
47N4-0399
|
VTH152FMH6004528
|
RRHWCH9RH6A004528
|
REBAT
|
C110
|
Đỏ Đen
|
107
|
|
148
|
48F3-0766
|
VMEVA2133615
|
RLGXA10CD4D133615
|
SYM
|
ANGEL
|
Xanh
|
97
|
|
149
|
62K1-260.53
|
LC150FMG02231347
|
LCD100200131475
|
KNIGHT
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
150
|
48F5-4397
|
HC09E6088827
|
RLHHC09076Y088858
|
HONDA
|
WAVE
|
Xanh Đen
|
97
|
|
151
|
93T1-1142
|
5C64624846
|
RLCS5C640BY624843
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ
|
110
|
|
152
|
48D1-182.10
|
Bị tẩy xóa
|
RLSBF4510F0130219
|
SUZUKI
|
AXELO
|
Xanh Trắng
|
124
|
|
153
|
47T1-118.42
|
5C6J089654
|
RLCS5C6J0EY089638
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Đỏ
|
110
|
|
154
|
48F6-6224
|
VKV1P52FMH618026
|
RRVWCH3RV5A002295
|
KORESIAM
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
155
|
48C1-150.39
|
5C6H198389
|
RLCS5C6H0GY198379
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
156
|
SK:106915
|
Bị đắp
|
RRHDCG1RH7A106915
|
HONDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
157
|
93S1-4602
|
RL8152FMHA05832
|
RL8WCHPHYA1005832
|
BOSSCITY
|
C110
|
Đen Đỏ
|
107
|
|
158
|
48H3-2085
|
VLF1P50FMG370001156
|
RL8DCG1DL71001156
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
159
|
47FE-4043
|
VDG1P39FMB3000015
|
VDGDCG013DG000015
|
XIONGSHI
|
C50
|
Nâu
|
48
|
|
160
|
48C1-126.48
|
5C6K184562
|
RLCS5C6K0EY184556
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Đỏ
|
110
|
|
161
|
47N1-032.26
|
JC52E5008821
|
RLHJC5221CY003373
|
HONDA
|
WAVE
|
Xám Trắng
|
109
|
|
162
|
48F2-8972
|
HD1P50FMG3Y0083107
|
FT100Y00080957
|
MAJESTY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
163
|
49G1-069.82
|
HC12E3105749
|
RLHHC1207BY307473
|
HONDA
|
WAVE
|
Đen Bạc
|
97
|
|
164
|
48C1-100.05
|
5C6K153214
|
RLCS5C6K0EY153211
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
165
|
47AB-583.92
|
RL8139FMBL1SE010627
|
RL8DCB6UME1010627
|
Không có
|
C110
|
Đen
|
108
|
|
166
|
93H6-8659
|
HC09E6197248
|
RLHHC09006Y197260
|
HONDA
|
WAVE
|
Xanh Đen
|
97
|
|
167
|
48C1-128.74
|
VLF1P52FMH370390322
|
RNUWCHAHY9A390322
|
HUNDAX
|
C110
|
Đen Xám
|
107
|
|
168
|
70L3-1476
|
VMVU4CD024835
|
RLGKA11CD024835
|
SYM
|
ATTILA
|
Đỏ
|
125
|
|
169
|
48D1-171.35
|
VLF1P52FMH3L1SA003330
|
RL8WCHNHYA1003330
|
LIFAN
|
C110
|
Đỏ Trắng
|
107
|
|
170
|
48F2-8267
|
VLF1P50FMG330025101
|
VLFDCG013DL000255
|
LIFAN
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
171
|
SK:934306
|
Không có
|
RPJDCG2PJBA934305
|
SUFAT
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
172
|
48C1-285.38
|
E32VE459528
|
RLCUE3740MY119968
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Xám Đen
|
110
|
|
173
|
SK:71000281
|
VLF1P50FMG30400281
|
RL8DCG4HY71000281
|
VICKY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
174
|
48B1-561.69
|
JA38E0464065
|
RLHJA3802KY005096
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
175
|
48F8-1075
|
VDGZS152FMHWR002865
|
RNDWCH0ND71X02865
|
WARY
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
176
|
35F5-2573
|
VMESE1218425
|
LSHK10001200213
|
SANDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
177
|
48F4-3690
|
1P50FMG310254073
|
L13XOH301YAA18577
|
FLOWER
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
178
|
48F7-0979
|
Bị tẩy xóa
|
RRKDCG0TT6XJ00412
|
BALMY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
179
|
48H3-3924
|
16S1038946
|
RLCS16S109Y038943
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Đỏ Đen
|
113
|
|
180
|
24B1-7297
|
1P50FMC00001158
|
DCG0UM7Y01158
|
FATAKI
|
C110
|
Trắng Đen
|
110
|
|
181
|
48F7-6805
|
VTT33JL1P52FMH000629
|
RRKWCH1UM6XU00629
|
FINICAL
|
C110
|
Đen
|
108
|
|
182
|
48C1-023.66
|
152FMHB125127
|
152FMHB125127
|
DETECH
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
183
|
SM:G164143
|
VTT1P50FMG164143
|
Không có
|
MAJESTY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
184
|
47F4-5613
|
065033
|
Không có
|
Không có
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
185
|
60B3-257.63
|
JC52E6090664
|
5242DY059079
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đỏ Trắng Đen
|
109
|
|
186
|
48H3-0800
|
JF18E0074111
|
RLHJF18077Y374002
|
HONDA
|
CLICK
|
Đen
|
108
|
|
187
|
48C1-103.06
|
VMSACDH013247
|
RLGSC10LHEH013247
|
SYM
|
ELEGANT
|
Xanh
|
97
|
|
188
|
SK:N07710
|
Bị đục
|
WCH0ND71N07710
|
RIVER
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
189
|
47AB-901.46
|
RPKFM1P39FMB00025200
|
RPKDCB1PKAH015200
|
KAWASHAKI
|
C50
|
Trắng
|
49
|
|
190
|
49M1-146.23
|
JC76E0060803
|
RLHJC7600GZ020041
|
HONDA
|
FUTURE
|
Đen Đỏ Xám
|
124
|
|
191
|
93H3-2436
|
1P50FMG310634040
|
Không có
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
192
|
47AB-912.32
|
RL8139FMBY2SH200427
|
RL8SCBDUMH1000427
|
BOSSCITY
|
C50
|
Đỏ Trắng
|
49
|
|
193
|
48F8-0105
|
VHLFM152FMHV703400
|
RMNWCHKMN6H003400
|
PLATCO
|
C110
|
Xanh Đen
|
107
|
|
194
|
48F1-7710
|
VLF1P50FMG340000789
|
VLFDCG014DL000789
|
LIFAN
|
C100
|
Đỏ
|
97
|
|
195
|
47K2-2127
|
VHMCT100000507
|
VHMPCG00328026457
|
HALIM
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
196
|
93H7-3878
|
3S31067055
|
RLCS3S3106Y067055
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ
|
108
|
|
197
|
48F5-2028
|
RRTDS150FMG00009058
|
RPHDCGLUM5H009058
|
PENMAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
198
|
36U1-4761
|
JC43E0656481
|
RLHJC43159Y111231
|
HONDA
|
WAVE
|
Đen Xám
|
109
|
|
199
|
47FD-9864
|
SS50E158166
|
SS50173318
|
HONDA
|
C80
|
Xanh
|
85
|
|
200
|
90F9-8318
|
VLF1P526RM50104347
|
RLPWCH7UM6B002347
|
SOLID
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
|
201
|
47F4-7308
|
VDELC150FMG027792
|
VĐECG024DE027792
|
DETECH
|
C110
|
Nâu
|
110
|
|
202
|
48H1-6022
|
HC12E2515683
|
RLHHC1203AY015639
|
HONDA
|
WAVE
|
Đen Bạc
|
97
|
|
203
|
48F7-3884
|
VLF1P50FMG360001548
|
RL8DCG1DL61001548
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
204
|
29.296-NV
|
C50E9099601
|
C509099533
|
HONDA
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
205
|
81K3-5109
|
VTT27JL1P52FMH000494
|
RRWCH1UM6XL00494
|
TENDER
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
206
|
48AC-029.57
|
VDEJQ139FMB7038447
|
RPENCBAPENA038447
|
ESPERO
|
C50
|
Trắng Đen
|
49
|
|
207
|
47H2-3430
|
VTT19JL1P50FMG000332
|
WY10000050254
|
PRESENT
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
208
|
SK:Y03289
|
VTT14JL1P50FMG003289
|
RRKDCG0UM7XY03289
|
SHMOTO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
209
|
48H3-0068
|
VDGZS152FMHN325251
|
RNDWCH1ND71N25251 (Bị đắp)
|
NAGAKI
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
210
|
48H1-3281
|
16S2010770
|
RLCS16S208Y010770
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Bạc Đen
|
113
|
|
211
|
48C1-046.04
|
VMVCABD000629
|
RLGMD11BDBD000629
|
SYM
|
C110
|
Xanh Xám
|
108
|
|
212
|
47H4-4150
|
LC150FMG22100556
|
NJ10000043
|
FANLIM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
213
|
48H3-2078
|
VLF1P52FMH70300058
|
Bị rỉ sét
|
ANBER
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
214
|
29M5-5140
|
LC150FMG01563295
|
LLCLXL30XY0036295
|
TEAM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
215
|
51N4-5402
|
5C61164575
|
RLCS5C6107Y164575
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen
|
110
|
|
216
|
60X6-7164
|
VTT36JL1P52FMH027650
|
Bị rỉ sét
|
HANDLE
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
217
|
47F4-7057
|
C100MNE0143815
|
C100MN0143815
|
HONDA
|
DREAM
|
Đen
|
97
|
|
218
|
48E1-040.29
|
16SB024239
|
RLCS16S40BY018883
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Đen
|
113
|
|
219
|
60L5-1065
|
VKV1P50FMG30109149
|
Không có
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
220
|
47FC-7226
|
431968
|
Không có
|
HONDA
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
221
|
48C1-058.75
|
VZS152FMH367352
|
RMNWCH1MN8H003352
|
FONDARS
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
222
|
47H5-9608
|
Bị rỉ sét
|
VDRBCH024DR000127
|
DRUM
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
223
|
SK:1008877
|
Bị mờ, nứt vỡ
|
Bị mài mòn, rỉ sét..1008877
|
DAELIM
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
224
|
48F3-0704
|
VDP1P50FMG441029
|
VDPDCG044DP401029
|
WARM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
225
|
47N1-005.11
|
Không có
|
Không có
|
VMEP
|
C110
|
Đỏ
|
107
|
BS GIẢ
|
226
|
48C1-064.80
|
VMSACEH017559
|
RLGSC10MHCH017559
|
SYM
|
ELEGANT
|
Xanh Bạc
|
97
|
|
227
|
48H3-4434
|
JC43E0520256
|
RLHJC43159Y608103
|
HONDA
|
WAVE S
|
Xanh Xám
|
109
|
|
228
|
48K1-1048
|
VZS152FMH477120
|
RN8DCHHN88B477120
|
HONDACKD
|
C110
|
Đen Đỏ
|
108
|
|
229
|
48F6-4141
|
4B21012319
|
RLCJ4B2106Y012319
|
YAMAHA
|
JUPITER
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
230
|
47M2-7263
|
VUMYG150FMH015181
|
VEXBCH074EX700356
|
UMV
|
C110
|
Xanh Bạc
|
109
|
|
231
|
48C1-116.95
|
HC12E1241063
|
RLHHC12129Y040942
|
HONDA
|
WAVE
|
Đỏ Đen
|
97
|
|
232
|
47M9-6800
|
4P83012014
|
RLCM4P8307Y012014
|
YAMAHA
|
ULTIMO
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
233
|
60B8-022.11
|
Bị mài mòn
|
Bị mài mòn
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen
|
110
|
|
234
|
34P6-8710
|
5C64220402
|
RLCS5C640AY220402
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Xám
|
110
|
|
235
|
48H3-1507
|
HC09E5543637
|
RLHHC09057Y444418
|
HONDA
|
WAVE
|
Xanh Đen
|
97
|
|
236
|
53P9-6639
|
Không có
|
Bị mài mòn
|
SANDA
|
|
Đen
|
|
|
237
|
48C1-091.23
|
VMVBACD004314
|
RLGMD11HDDD004314
|
SYM
|
GALAXY
|
Xanh Đen
|
108
|
|
238
|
93P1-471.09
|
JC52E5301806
|
RLHJC5228CY047824
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Trắng Đen Xám
|
109
|
|
239
|
47T1-135.42
|
VTT68JL1P52FMH200125
|
RRKWCH5UMCXP00125
|
T&T MOTOR
|
C110
|
Đỏ Đen
|
107
|
|
240
|
37K7-7805
|
VMSACLH020398
|
RLGSC150MHCH020398
|
SYM
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
241
|
48C1-018.89
|
31C3047971
|
RLHJF31C30BY047971
|
YAMAHA
|
JUPITER
|
Đỏ Đen
|
113
|
|
242
|
51P2-3367
|
HD1P53FMHY0800671
|
XS11022000421
|
XIONGSHI
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
243
|
48F3-0779
|
VMEVA212761
|
RLGXA10CD4D127616
|
ANGEL
|
C100
|
Đen Bạc
|
97
|
|
244
|
81AA-035.62
|
RL8139FMBL1SE106933
|
RP2DCB6UMEA006933
|
DAELIM KREA
|
C50
|
Đỏ Đen
|
49
|
|
245
|
48AC-011.07
|
VDEJQ139FMB2328844
|
RPEKCB3PEJA328844
|
ESPERO
|
C50
|
Đỏ Đen
|
49
|
|
246
|
47FE-9128
|
13FMB006231
|
Bị tẩy xóa
|
Không có
|
C110
|
Tím
|
108
|
|
247
|
47N8-3678
|
VLFNB1P50FMH7A103403
|
RNBWCH4YP71003403
|
HANDA
|
C110
|
Nâu
|
109
|
|
248
|
47FE-8518
|
VDG1P50FMG3005313
|
Bị mài mòn
|
XIONGSHI
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
249
|
47B2-944.77
|
JF18E5446241
|
RLHJF18018Y836863
|
HONDA
|
AIR BLADE
|
Cam Đen
|
108
|
|
250
|
SM:V150063
|
VHLFM152FMHV150063
|
RNDDLB….(Bị mài mòm)
|
NAGAKI
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
251
|
48F4-6648
|
VLF1P50FMG350007884
|
RL8DCG1DL51007884
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
252
|
48B1-070.42
|
VTT22JL1P50FMG000989
|
RRKDCG1TT7XE00989
|
AURIC
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
253
|
48AC-005.98
|
VZS139FMB3810088
|
RR6SCBDUMGD810088
|
DAELIM
|
C50
|
Trắng Xanh
|
49
|
|
254
|
47F1-9253
|
C100E1462948
|
C100F1462603
|
CITI
|
C100
|
Đen
|
97
|
|
255
|
48C1-013.50
|
VZS152FMH499693
|
RLPDCHDUM9B002693
|
DAELIM CKD
|
C110
|
Đen Đỏ Bạc
|
107
|
|
256
|
76F1-1822
|
HC09E6788263
|
RLHHC09096Y626038
|
HONDA
|
WAVE
|
Xanh
|
97
|
|
257
|
93H2-7430
|
VMESE1241395
|
RLGSB10A5H241395
|
BOSS
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
258
|
48F2-9509
|
SD001232
|
VMEPCG0011T001232
|
SANDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
259
|
48H3-0994
|
VDMD1001008529
|
Không có
|
DAEHAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
260
|
48F3-0438
|
150FMG99101029
|
YH10099003037
|
YIHAO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
261
|
38Y1-0393
|
VDGZS152FMHWT008409
|
RNDWCH0ND91V08409
|
WATASI
|
C110
|
Đen Xám
|
107
|
|
262
|
48C1-137.83
|
G3D4E123119
|
RLCUG0610FY110510
|
YAMAHA
|
EXCITER
|
Đen Đỏ
|
149
|
|
263
|
47L5-2696
|
5WP110840
|
RLCM5WP104Y010840
|
YAMAHA
|
MIO
|
Xanh
|
113
|
|
264
|
88F7-0337
|
1P50FMG310740381
|
LF3XCG0A2YAA10740381
|
LONCIN
|
C100
|
Nâu
|
100
|
|
265
|
47B2-233.19
|
VDEJQ152FMHB193724
|
RPEXCH8PEGA193724
|
ESPERO
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
266
|
48F6-9995
|
VTT01JL1P52FMH009773
|
RRKWCH0UM5XE09773
|
CANARY
|
C110
|
Đỏ
|
108
|
|
267
|
98Y4-7395
|
Bị đục
|
RL8DCG61020774
|
LONCIN
|
C100
|
Nâu
|
100
|
|
268
|
36H2-6601
|
LD150FMG15080423
|
Không Có
|
LANDA
|
C100
|
Nâu
|
100
|
|
269
|
SM: 1091900
|
NEE1091900
|
MH1NE000RRK091348
|
HONDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
270
|
47B1-313.87
|
VHLFM152FMHV237643
|
RMNWCHMN8H007643
|
CITINEW
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
271
|
48AC-004.50
|
VHL139FMBVT8004722
|
RR6DCB7UMFT808185
|
FIYAMAHA
|
C50
|
Xanh Trắng
|
49
|
|
272
|
48F3-2292
|
VMESE1213194
|
RLGSB10AD4H213104
|
SANDA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
273
|
48F3-6724
|
1P50FMG310398898
|
Không Có
|
LIFAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
274
|
70LA-1420
|
VTHHH150FMG020774
|
VTHWCG033TH020774
|
WAYMAN
|
C50
|
Đỏ
|
49
|
|
275
|
48H3-5824
|
VTT23JL1P50FMG004541
|
RRKDCG1UM8XG04541
|
LXMOTO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
276
|
36L7-8952
|
VTTJL1P52FMH5001928
|
RRKWCHPUM5X001928
|
YOSHIDA
|
C110
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
277
|
48F2-8794
|
VHV1P50FMG500518
|
VKVDCG01KV500518
|
HAVICO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
278
|
48C1-103.83
|
JC52E1280037
|
RLHJC5280DY058192
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
279
|
48H8-0217
|
VHLFM152FMHV238062
|
RMNWCHEMN8H008062
|
CITINEW
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
280
|
47R4-0967
|
VVCLC152FMH10002730
|
Không có
|
VCM
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
281
|
SM: 0218419
|
C100ME0218419
|
Không có
|
HONDA
|
DREAM
|
Nâu
|
97
|
|
282
|
48F7-9417
|
VTTJL1P52FMHS002017
|
RRKWCHFUM5X002017
|
GLINT
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
283
|
47N3-0400
|
VTTJL1P52FMH3006418
|
RRKWCH5UM5X006418
|
POLISH
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
284
|
49P2-3622
|
VTT42JL1P52FMH00653
|
RRKWCH2UM7XJ00653
|
GABON
|
C110
|
Xanh
|
108
|
|
285
|
48F4-2064
|
CT100E1843824
|
KMYCT100D2C957573
|
DAELIM
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
286
|
48F4-9656
|
RPTDS152FMH00019611
|
Không có
|
PENMAL
|
C110
|
Tím Đen
|
107
|
|
287
|
47AB-616.02
|
VDEJQ139FMB72123045
|
RL8GCBLUMK1000355
|
BOSSCITY
|
C50
|
Đen Đỏ
|
49
|
|
288
|
37N4-7856
|
HC12E0055196
|
RLHHC12008Y528101
|
HONDA
|
WAVE
|
Đen Xám
|
97
|
|
289
|
48AB-020.98
|
RL8139FMBY2SH200437
|
Không có
|
BOS
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
290
|
60FK-9992
|
1P39FMB310025479
|
Không có
|
HALIM
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
291
|
SM:B300699
|
VLFEX1P52FMH35B300699
|
RMVWCHRMV61R00774
|
RUBUTHAIS
|
C110
|
Đỏ Đen
|
107
|
|
292
|
47H1-387.98
|
5C6K310326
|
RLCS5C6K0GY310329
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Trắng
|
110
|
|
293
|
48C1-056.50
|
5C64843556
|
RLCS5C640CY843552
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Đỏ
|
110
|
|
294
|
19L4-3733
|
HD1P50FMHY0165086
|
LF3XCH2A9YA000127
|
HONLEI
|
C110
|
Xanh
|
107
|
|
295
|
12F4-2423
|
CP1152FMH000828
|
VDEPCH001YD000508
|
CPI
|
C110
|
Xanh
|
110
|
|
296
|
47L2-4501
|
Bị đục
|
Không có
|
SUZUKI
|
C110
|
Xanh
|
110
|
|
297
|
48AC-031.15
|
VLF1P52FMH360093425
|
RL9GCBGLSNCX00918
|
HALIMJP
|
C50
|
Trắng
|
49
|
|
298
|
48AC-009.43
|
RL8139FMBY2SG501520
|
RL8SCBBUMH1001520
|
BOSSCITY
|
C50
|
Đỏ Trắng
|
49
|
|
299
|
60AK-027.05
|
VZS139FMB306649
|
RR6DCB2UMDT306649
|
HALIM
|
C50
|
Đỏ Đen
|
49
|
|
300
|
47AB-262.29
|
VDEJQ152FMH071946
|
RMNCSPPL41H000976
|
ESPERO
|
C50
|
Đen
|
49
|
|
301
|
52N-7136
|
4004590F20A3
|
308065
|
HONDA
|
JHMCB35300C
|
Trắng
|
|
Ô tô
|
302
|
48C1-052.27
|
JC52E4170400
|
RLHJC5217CY131334
|
HONDA
|
WAVE S
|
Trắng Vàng
|
109
|
|
303
|
48E1-014.87
|
VDEJQ152FMH066458
|
Không có
|
DETECH
|
C110
|
Nâu
|
97
|
|
304
|
48C1-085.13
|
44S1078659
|
RLCL44S10DY078650
|
YAMAHA
|
LUVIAS
|
Đen Đỏ
|
124
|
|
305
|
SM:30012622
|
30012622
|
33HH012622
|
DAMSAN
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
306
|
48F7-5342
|
RMEQH1P50FMG4004760
|
RMEDCGEME6A004760
|
BUTAN
|
C100
|
Đỏ Đen
|
97
|
|
307
|
48F7-6215
|
VLF1P52FMH360100477
|
RL8WCH6HY61000477
|
Không có
|
C110
|
Đen
|
107
|
|
308
|
47FE-4931
|
C50E3107588
|
C503107070
|
HONDA
|
C50
|
Xanh
|
49
|
|
309
|
18M1-1571
|
VPJL1P50FMG530279
|
RPJWCG1PJ5A530279
|
SUFAT
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
310
|
47F1-2331
|
5043955
|
C706501765
|
HONDA
|
C70
|
Đỏ
|
72
|
|
311
|
47K1-065.36
|
JC52E5215937
|
HJC5225CY036943
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Xám Bạc Xanh
|
109
|
|
312
|
48C1-119.02
|
JA31E0034635
|
RLHJA3104EY008600
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Vàng Đen
|
109
|
|
313
|
49V7-2087
|
E447104976
|
RLSBE49U060104976
|
SUZUKI
|
SMASH
|
Đen
|
112
|
|
314
|
54H1-5540
|
22S2030907
|
RLCN22S208Y030907
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
Đen Xám Bạc
|
113
|
|
315
|
Không có
|
VTRDY150FMG80331199
|
Không có
|
|
|
|
|
SM: 80331199
|
316
|
93T1-9864
|
VTTJL1P52FMHK008803
|
RRKWCHLUM5X008803
|
SAVAHA
|
C110
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
317
|
20F5-7583
|
LC150FMG00054717
|
YX100200001023
|
SIRENA
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
318
|
48C1-029.85
|
5P11373055
|
RLCN5P110BY373046
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
Bạc Nâu
|
132
|
|
319
|
48B1-703.83
|
G427102754
|
RLSBG41J0E0103234
|
SUZUKI
|
RAIDER
|
Xanh
|
147
|
|
320
|
48F2-8733
|
CT100E1848926
|
VHMPCG00328024797
|
HALIM
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
321
|
48C1-165.92
|
VMSACHH004706
|
RLGSC10SHGH004706
|
SYM
|
ELEGANT
|
Đen Bạc
|
97
|
|
322
|
48C1-006.69
|
3AD033705
|
12CDAD033705
|
SYM
|
ATTILA
|
Đen
|
124
|
|
323
|
48C1-040.02
|
16SB028983
|
RLCS16S40B022227
|
YAMAHA
|
TAURUS
|
Đen
|
113
|
|
324
|
18U1-1239
|
VMSACAH005495
|
RLGSC10GH9H005495
|
SYM
|
ELEGANT
|
Đen Bạc
|
100
|
|
325
|
48C1-148.36
|
5C6K275671
|
RLCS5C6K0GY275670
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
326
|
Không có
|
Không có
|
G00328051146
|
|
|
|
|
SK: 051146
|
327
|
Không có
|
Không có
|
RL8DCG1DLB1001763
|
|
|
|
|
SK: 001763
|
328
|
48H3-3833
|
VMVDABH004339
|
RLGMC11HH9H004339
|
SYM
|
ANGEL
|
Đen Xám
|
108
|
|
329
|
48C1-104.54
|
VMVBACD009211
|
RLGMD11HDED009211
|
SYM
|
GALAXY
|
Đỏ Đen
|
108
|
|
330
|
48C1-018.90
|
5C64496794
|
RLCS5C640BY496791
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Đen
|
110
|
|
331
|
29F3-3724
|
C100M0223334
|
C100M0223334
|
HONDA
|
DREAM
|
Nâu
|
97
|
|
332
|
47AB-824.89
|
VDTFS1P39FMB856905
|
RRRDCB1RRAD856905
|
FUSIN
|
C50
|
Đen Đỏ
|
49
|
|
333
|
48H3-2644
|
5C63184718
|
RLCS5C6308Y184718
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đỏ Bạc
|
110
|
|
334
|
60M6-9201
|
VTRDY150FMG80122615
|
VMXLCG0033U122615
|
DAYANG
|
C100
|
Xanh
|
97
|
|
335
|
48AC-007.23
|
VZS139FMB7000345
|
RLPSCBYUMGB000345
|
DAELIMIKD
|
C50
|
Đen
|
49
|
|
336
|
59V1-178.09
|
JC43E6104270
|
RLHJC4324BY623304
|
HONDA
|
WAVE RSX
|
Đen Đỏ
|
109
|
|
337
|
47L5-4443
|
VUMYG150FMG086480
|
RL1DCG3UM5B086480
|
FUGIAJ
|
C100
|
Đỏ
|
97
|
|
338
|
48C1-013.35
|
VZS152FMH499154
|
RLPDCHDUM9B002154
|
DEALIMCKD
|
C110
|
Nâu
|
107
|
|
339
|
47H1-379.45
|
JF18E0032784
|
RLHJF18057Y332704
|
HONDA
|
CLICK
|
Trắng Đen
|
108
|
|
340
|
48C1-022.92
|
150FMG00081892
|
6H081892
|
ROMEO
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
341
|
47N4-2428
|
VTT08JL1P50FMG000821
|
RRKDCG0UM7XS00821
|
SAMWEI
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
342
|
81K2-4560
|
VTT01JL1P50FMG000297
|
RRKDCG0TT5XE00297
|
CANARY
|
C100
|
Nâu
|
97
|
|
343
|
61H1-032.51
|
5C64456960
|
RLCS5C640BY456960
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
Đen Vàng
|
110
|
|
344
|
47M3-2857
|
VUMNTYG150FMH6X300723
|
RNTWCH7YP61000723
|
NEWKAWA
|
C110
|
Đen
|
109
|
|
345
|
47S1-124.30
|
JF18E5083438
|
RLHJF18067Y583392
|
HONDA
|
AIR BLADE
|
Đen
|
108
|
|
346
|
48H3-2637
|
VZS152FMH307408
|
RL1WCHSUM7B307408
|
HUNDAJAPA
|
C110
|
Xanh
|
107
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Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Ai là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp đối với các phương tiện nêu trên thì liên hệ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: Số 351 đường Nguyễn Tất Thành, xã Cư Jut, Tỉnh Lâm Đồng để giải quyết.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không có công văn trao đổi của công an các đơn vị và chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật./.
Tối đa: 1500 ký tự
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