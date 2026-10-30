Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo tìm chủ sở hữu 346 phương tiện vi phạm

tác giả
VĂN VIÊN
và 1 tác giả khác
VĂN VIÊN
VĂN VIÊN
T.D.V.
T.D.V.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với 346 phương tiện các loại vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trận tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ đối với 346 phương tiện các loại.

Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý hoặc có đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện.

Danh sách 346 phương tiện vi phạm:

STT

Biển số

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Màu sơn

Dung tích

Ghi chú

01

SM:072075

VDEJQ152FMH072075

RPEWCH1PEAB072075

DETECH

C110

Đỏ đen

107

02

48H1-0592

VDGZS152FMHN326611

RNDWCH1ND71N26611

NAGAKI

C110

Đen

107

03

47K5-0151

VHH1P50FMG00019539

VHHDCG023HH019539

DAMSAN

C100

Nâu

97

04

48F1-2240

VLF1P50FMG330028431

VHHDCG033HH028431

DAMSAN

C100

Xanh

97

05

48F8-0284

VTT25JL1P50FMG001076

RRKDCG1TT7XJ01076

WAYMOTO

C100

Nâu

97

06

48C1-153.96

5C6J199659

RLCS5C6J0GY199650

YAMAHA

SIRIUS

Đen Xanh

110

07

49K1-035.79

5P11333656

RLCN5P110BY333660

YAMAHA

NOUVO

Đen Đỏ

132

08

52U7-2477

VTTJL1P52FMHM010094

RRKWCH0UM7XR10094

STEED

C110

Đỏ Đen

108

09

48K1-102.51

JA36E0706945

RLHJA3642GY159384

HONDA

BLADE

Đỏ Đen

109

10

48AB-062.15

RL8139FMBL1SE010262

RL8DCB6UME1010262

LIFAN

50R

Trắng Tím

49

11

37H5-5211

CPI152FMH002023

VDEPCH001YD001223

CPI

C110

Xanh

110

12

48F5-6502

RPTDS152FMH00046539

RPHWCHUXM6H046539

ZINDA

C110

Đỏ

107

13

61T5-4901

RLCN5VD104Y048108

5VD148108

YAMAHA

NOUVO

Vàng Đen

113

14

49H1-342.45

VTT68JL1P52FMH005528

RRKWCH5UMCXN05528

T&T MOTOR

C110

Nâu

107

15

47H4-1284

152FMH00680690

NJ110200035095

WELL

C110

Xanh

108

16

48C1-010.15

Không có

MRKDCG5UMNK510079

Nâu

BS GIẢ

17

47K2-2974

VLKZS150FMG2000047228

VLKPCG012LK047228

LONCIN

C100

Nâu

97

18

48C1-179.20

JA36E0469962

RLHJA3640GY034819

HONDA

BLADE

Đỏ Đen

109

19

48F6-7933

DGZS152FMHWL00002534

RNDWCH1ND61A02534

WARLIKE

C110

Xanh

107

20

48F2-0418

VDMD1000021811

VDMLCG014DM014311

DAEHAN

SUPRER 100-A

Nâu

97

21

81B1-814.95

E418VN130736

BE42FVN130736

SUZUKI

VIVA

Xanh

109

22

48F7-9515

VLF1P52FMH360043174

RMYWCH1HY5A001524

HISUDA

C110

Đen

107

23

47B1-337.23

RPKFM1P52FMH00022776

RPKDCH2PKAH012776

CITI

C110

Đỏ

107

24

47L1-153.04

JA32E1146202

RLHJA3201EY064783

HONDA

WAVE RSX

Đen Đỏ

109

25

48C1-196.77

E3X9E168981

RLCUE3220HY039876

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

26

47K7-5089

VTLZS152FMH00020448

VTLBCH023TL020448

FASHION

C110

Đỏ

107

27

48B1-558.74

5C62012447

RLCS5C6207Y012447

YAMAHA

C110

Đen Bạc

110

28

47L1-150.09

5C6J145030

RLCS5C6J0FY145014

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

29

90B1-319.21

31C3069292

RLCJ31C30BY069274

YAMAHA

JUPITER

Trắng Đen

113

30

48H3-2608

VTT39JL1P52FMH006644

RRKWCH2UM7XG06644

PROMOTO

C110

Xanh

108

31

47H3-0183

Không có

VTMPCG001YT00_ _ _

HONGDA

C100

Nâu

97

32

36R5-6982

23B3041240

RLCM23B30AY041240

YAMAHA

MIO ULTIMO

Trắng

113

33

61L8-6957

VHGSL152FMH023684

RMSWCH1HG8H023684

SYM

Xanh

BS GIẢ

34

48AC-024.11

VZS139FMB64000487

RLPGCB4UMMB000487

DAELIM IKD

50

Đen

49

35

59B1-117.98

HC09E6112636

RLHHC090X6Y112621

HONDA

WAVE

Đỏ Đen

97

36

97B1-259.62

JC52E5366699

RLHJC522XCY800771

HONDA

WAVE

Đỏ Đen

109

37

48F5-4454

RPTDS152FMH00021403

RPHWCHMUM5H021403

PENMAL

110M

Xanh

107

38

37L8-0556

VUMHAYG150FMH103859

VTKWCH024UM103859

NOVIA

110

Đỏ

109

39

36K5-175.42

HC09E6429995

RLHHC09036Y429950

HONDA

WAVE RS

Trắng

97

40

48AE-015.31

RPEKCB3PEHA302552

RPEKCB3PEHA302552

ESPERO

50C2

Đen

49

41

43K5-7857

HD1P53FMHY1133058

WE110CO133069

WORLD

110C

Xanh

110

42

37X6-3606

E455119740

RLSBE4DJ070119740

SUZUKI

C110

Xanh

110

43

97F5-6937

RMEQH1P50FMG4003325

RMEDCGEM6A003325

DAYANG

C100

Đen

97

44

48F2-9177

VLF1P50FMG340099095

VDRDCG014DR009808

LIFAN

C100

Nâu

97

45

Không có

VTT1P50FMG167262

Không có

Nâu

46

48B1-144.49

JC52E4312799

RLHJC5212CY682884

HONDA

WAVE

Trắng Đỏ Đen

109

47

48C1-096.71

JC52E1148131

RLHJC5266DY044117

HONDA

WAVE S

Đỏ Đen

109

48

48AC-016.86

VDEJQ139FMB2349227

RPEKCB3PEJA349227

DETECH

50C2

Đen

49

49

48F1-3134

VLKZS1P50FMH00067392

VLKPCH022LK067392

LISOHAKA

C100

Đỏ

97

BS GIẢ

50

48F6-4019

E447106729

RLSBE49U060106729

SUZUKI

SMASH

Ghi

109

51

36M1-100.97

VMVA2AD030829

RLGXA10DD7D030829

SYM

ANGEL

Đỏ Bạc

97

52

59P2-227.95

AEP2215538

RLSBF4611F0312367

SUZUKI

VIVA

Đỏ Đen

113

53

47B1-856.41

VLF1P52FMH350100993

RL8WCH6HY51000993

SINOSTAR

Đen

BS GIẢ

54

49D1-557.71

JA39E0901036

RLHJA3919KY044999

HONDA

WAVE

Đỏ Bạc

109

55

18Z5-0749

LC150FM0110203

LXDXCHL00110076

LONCIN

C100

Nâu

100

56

60AB-000.45

VTTYX1P39FMB6007130

RRKWCB1UM7XS07130

FERVOR

50

Đen Xám

49

57

59V2-035.95

Bị mài mòn

Bị cắt khuyết phần kim loại đóng số khung

YAMAHA

134

Xanh trắng

134

58

48AC-019.36

VDEJQ139FMB2372187

RPESCB2PEKA372187

ESPERO

50C2W

Xanh Bạc

49

59

47N5-6926

VDP1P52FMH651450

RMMWCH6MM81651450

KAWASHAKI

C110

Trắng Hồng

107

60

48H3-4025

VTTJL1P52FMHN026608

RRKWCH0UM7XP26608

MIKADO

C110

Đen

108

61

48F5-9522

FEX1P52FMH35B301322

RMVWCHRMV61R01491

RUBITHAI'S

C110

Nâu

107

62

47B2-354.57

JF18E5013429

RLHJF18007Y513337

HONDA

AIR BLADE

Đỏ Đen

108

63

48C1-007.02

VDẸQ152FMHB127840

VTLDCG012TL01167

DETECH

C100

Nâu

97

64

48F7-6531

VLF1P52FMH360400213

RL8WCH5HY61000213

VICKY

110

Xanh

107

65

48AK-000.46

RL8139FMBL1SE200650

RP2DCB5UMCA200650

DAELIM

50

Đỏ Đen

49

66

47B1-130.13

32JL1P52FMH022178

WCH1UMAXT22178

CAVALRY

110

Bạc Đen

107

67

48C1-075.26

JC52E5288572

RLHJC5223CY766155

HONDA

WAVE RSX

Đen Đỏ

109

68

86B8-027.46

5C64468030

RLCS5C640BY468032

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

69

92D1-229.92

LKZS150FMG2000052173

VLKPCG012LK052173

LISOHAKA

C100

Nâu

97

70

48AB-051.33

150FMG02507029

RRKWCB5UMCXB05750

MANCE

50M

Đen

49

71

47H4-7619

LC150FMG01570074

FL9001574

LONCIN

C100

Nâu

97

72

59K1-593.50

M669M5037922

RP8M66500DV027701

PIAGGIO

VESPA

Đỏ

124

73

48F7-6882

RMEQH1P50FMG3010245

RMEDCGLME7A010245

BUTAN

C100

Nâu

97

74

48F3-0852

VUMHTYG150FMH4C404559

VHTDCH0S4UM004536

NAORI

C110

Xanh

109

75

48C1-185.97

JA36E0414878

RLHJA3639GY004032

HONDA

BLADE

Đỏ Đen

109

76

48C1-116.31

JA36E0042639

RLHJA3601EY506326

HONDA

BLADE

Đen Cam

109

77

81N5-4986

16S2060857

RLCS16S209Y060854

YAMAHA

TAURUS

Đen

110

78

48F2-9122

VLF1P50FMG340003413

VLFDCG014DL0003413

LIFAN

C100

Nâu

97

79

SM: 9449536

C50E9449536

C509449647

HONDA

C50

Xanh

49

80

SM:0006450

DFC100E0006450

Không có

DAEHAN

C110

Nâu

108

81

37N7-9624

16S2008680

8Y008689

TAURUS

C110

Đen

113

82

48F5-4437

VHLFM152FMHV0031761

Không có

DETECH

C100

Đen

97

83

48C1-059.51

NZ110PCE0095386

NZ110PS0129845

HONDA

NOVA

Trắng

109

84

47H6-4709

CT100E1974548

KMYCT100D1C949817

STREAM

C100

Nâu

97

85

36B6-476.72

E3X9E358573

RLCUE3240HY126773

YAMAHA

SIRIUS

Đen

125

86

75E1-051.01

5C64820487

RLCS5C640CY820467

YAMAHA

SIRIUS

Trắng Đen

110

87

SM:GB00328

VTMTL150FMGB003284

Không có

JIULONG

C100

Nâu

97

88

SM:ME2076

C100ME0002076

Không có

HONOR

C100

Nâu

97

89

48H3-5329

5C64222343

RLCS5C640AY222343

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

90

47K2-9746

VTT13JL1P50FMG058047

Không có

LISOHAKA

C100

Nâu

97

91

47P1-005.23

VLF1P50FMG370100975

RL8DCG7DL71000975

SINOSTAR

C100

Nâu

97

92

48AB-016.44

VDEJQ139FMB2375242

RRRDCB1RRCD867069

DETECH

C50

Đen

49

93

48H2-9636

VHLFM152FMHV00600426

RMNWCH9MN9H000426

HONLEI

C110

Đen

107

94

SK:347772

1P50FMG10347772

LF3XCG4C31Y347772

LIFAN

C100

Nâu

97

95

48F1-2203

VPDAH150FMG00004932

VPDDCG033PD004932

HAMCO

C100

Nâu

97

96

48C1-038.72

VLF1P50FMG370003868

RL8DCG1DL71003868

LIFAN

C100

Nâu

97

97

48H3-5011

VLF1P52FMH390001291

RL8WCHNHY91001291

LIFAN

C110

Xanh

107

98

36H1-8877

1P50FMG310386938

HXDXCGL03Y0386938

WOLDWIDE

C100

Nâu

97

99

48AC-006.83

VZS139FMB7000462

RLPSCBYUMGB000462

DAELIMIKD

C50

Đen Vàng

49

100

53SB-9095

C50E9708525

C509631013

HONDA

C50

Xanh

49

101

48H3-2158

VUMYG150FMH233438

RNGVCH2NG81006438

SENCITY

C100

Nâu

97

102

47H3-0166

VTT32JL1P50FMG005325

Không Có

CAVALRY

C100

Nâu

97

103

48F5-1175

VMESE1905063

RLGSB10CD5H905063

BOSS

C100

Nâu

97

104

48H3-0344

VMSA4BH007784

RLGDSB6UM7H007784

BOSS

C100

Nâu

97

105

SK:71000515

VLF1P52FMG370400515

RL8WCH5HY7100515

VICKY

C110

Đỏ

107

106

SM:485446

VDP1P52FMH485446

VPPR….(bị rỉ sét)

FAIRY

C110

Xanh

108

107

93T3-3811

HD1P50FMHY0134186

RPHWCHKUM5H157046

TIRANA

C110

Đỏ

107

108

48F2-0631

VDMD1000018629

Bị ăn mòn

DAEHAN

C100

Nâu

97

109

48H3-3883

VMVT3BD009017

RLGKA12DD9D009017

SYM

ATTILA

Đen

124

110

47P9-2651

16S2118883

RLCS16S209Y118913

YAMAHA

TAURUS

Đen

113

111

43G1-130.75

5C6K037606

RLCS5C6K0DY037608

YAMAHA

SIRIUS

Trắng Đen

110

112

47AB-409.53

LFPDYB52FMF353YE5468

RPDWCHAPD5A025468

DAEMOT

C110

Đen

107

BS GIẢ

113

48C1-028.48

VMSACBH086349

RLGSC10KHBH086349

SYM

ELEGANT II

Đỏ Bạc

97

114

SM:808490

E32VE808494

RLCUE3740PY200825

YAMAHA

SIRIUS

Xanh Đen

110

115

48F6-5289

VMVA1AD001203

RLGMB11AD4D001203

MAGIC 110R

C110

Xanh Đen

108

116

61G1-124.49

5C64567368

RLCS5C640BY567364

YAMAHA

SIRIUS

Đen Vàng

110

117

49T7-7003

VLF1P50FMG330003408

Không có

LIFAN

C110

Nâu

108

118

48F1-2762

VVNZS150FMG022013

VVNDCG023VN022013

POMUSPACYAN

C100

Nâu

97

119

48AB-053.66

VZS139FMB189702

RLPDCBEUMCB009702

Không có

C50

Đỏ Trắng

49

120

48C1-259.88

E32VE243474

RLCUE3740LY069817

YAMAHA

SIRIUS

Đen

110

121

48H2-1939

VTTJL1P50FMG4001745

RRKDCGCUM7X001745

GLAD

C100

Nâu

97

122

47H5-9924

LC150FMG01308873

FL10001308873

FLOWER

C100

Nâu

97

123

48C1-173.14

JA36E0445875

RLHJA3657GY012437

HONDA

BLADE

Đen Đỏ

109

124

48AC-003.46

VDEJQ139FMB022539

RPEKCB2PEGA022539

ESPERO

C50

Xanh

49

125

67N3-9038

Không có

RPHWCHUXM6H182502

ZINDA

C110

Đỏ Xám

107

126

38N3-0146

HC12E1007539

RLHHC12198Y007497

HONDA

WAVE

Đen Xanh

97

127

SK:61000010

VLF1P50FMG60034082

RMYDCGEMV61000010

NOKYO

C100

Nâu

97

128

47N1-015.11

Không có

RMNWCHEMN9H005978

WAUE

C110

Nâu

108

129

SM:0135276

VTRDY150FMG80135276

Không có

CITI

C100

Đen

97

130

47F5-9706

C70E8546409

C706402326

HONDA

C70

Đỏ

72

131

SK:S000747

VTT08JL1P50FMG000747

RRKDCG04U7XS00747

SOEM

C100

Nâu

97

132

48AE-028.23

RL8139FMBY2SH501143

RL8SCBBUMH1001143

BOSSCITY

C50

Đen Đỏ

49

133

48F1-6049

HD1P53FMH99020601

LF3XCH20XXA001955

HDMCO

C110

Xanh

107

134

49P6-8755

JC43E5641927

RLHJC4323AY174907

HONDA

WAVE RSX

Trắng Đen

135

49N1-6613

HA100E0008378

VFCDG023FC003377

HAESUN

C100

Nâu

97

136

48C1-104.60

55P1383251

RLCE55P10EY383244

YAMAHA

EXCITER

Đỏ Đen

134

137

48F5-7962

VAVLC152FMH201366

RMNWCH1HY5H001366

ROSSINO

C110

Đen

107

138

SM:00001961

VDMD1000001961

Không có

DAEHAN

C100

Nâu

97

139

47E1-082.77

31CA018621

RLCJ31C50CY016219

YAMAHA

JUPITER

Đen Đỏ

113

140

SM:M007254

VDMD1001007254

Không có

DAEHAN

C100

Xanh

97

141

47N9-3829

CT100E1804136

KMYCT100DXC805083

DAMSEL

C100

Nâu

97

142

48C1-137.02

VZS152FMH551550

RLPDCHDUMBB006550

DAELIMCKD

C110

Nâu

107

143

47F5-1978

DH88XE6090262

DH88XF690305

HONDA

DH88

Đỏ

84

144

60T2-7810

Bị đắp

RRHWCH8RH6A007750

SADOKA

C100

Xanh

97

145

48AC-015.54

VDEJQ139FMB2349784

RPEKCB3PEKA349784

ESPERO

C50

Đỏ Trắng

49

146

48F8-3696

5B91031950

RLCJ5B9107Y031950

YAMAHA

JUPITER

Đen Bạc

110

147

47N4-0399

VTH152FMH6004528

RRHWCH9RH6A004528

REBAT

C110

Đỏ Đen

107

148

48F3-0766

VMEVA2133615

RLGXA10CD4D133615

SYM

ANGEL

Xanh

97

149

62K1-260.53

LC150FMG02231347

LCD100200131475

KNIGHT

C100

Nâu

97

150

48F5-4397

HC09E6088827

RLHHC09076Y088858

HONDA

WAVE

Xanh Đen

97

151

93T1-1142

5C64624846

RLCS5C640BY624843

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ

110

152

48D1-182.10

Bị tẩy xóa

RLSBF4510F0130219

SUZUKI

AXELO

Xanh Trắng

124

153

47T1-118.42

5C6J089654

RLCS5C6J0EY089638

YAMAHA

SIRIUS

Đen Đỏ

110

154

48F6-6224

VKV1P52FMH618026

RRVWCH3RV5A002295

KORESIAM

C110

Xanh

108

155

48C1-150.39

5C6H198389

RLCS5C6H0GY198379

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

156

SK:106915

Bị đắp

RRHDCG1RH7A106915

HONDA

C100

Nâu

97

157

93S1-4602

RL8152FMHA05832

RL8WCHPHYA1005832

BOSSCITY

C110

Đen Đỏ

107

158

48H3-2085

VLF1P50FMG370001156

RL8DCG1DL71001156

LIFAN

C100

Nâu

97

159

47FE-4043

VDG1P39FMB3000015

VDGDCG013DG000015

XIONGSHI

C50

Nâu

48

160

48C1-126.48

5C6K184562

RLCS5C6K0EY184556

YAMAHA

SIRIUS

Đen Đỏ

110

161

47N1-032.26

JC52E5008821

RLHJC5221CY003373

HONDA

WAVE

Xám Trắng

109

162

48F2-8972

HD1P50FMG3Y0083107

FT100Y00080957

MAJESTY

C100

Nâu

97

163

49G1-069.82

HC12E3105749

RLHHC1207BY307473

HONDA

WAVE

Đen Bạc

97

164

48C1-100.05

5C6K153214

RLCS5C6K0EY153211

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

165

47AB-583.92

RL8139FMBL1SE010627

RL8DCB6UME1010627

Không có

C110

Đen

108

166

93H6-8659

HC09E6197248

RLHHC09006Y197260

HONDA

WAVE

Xanh Đen

97

167

48C1-128.74

VLF1P52FMH370390322

RNUWCHAHY9A390322

HUNDAX

C110

Đen Xám

107

168

70L3-1476

VMVU4CD024835

RLGKA11CD024835

SYM

ATTILA

Đỏ

125

169

48D1-171.35

VLF1P52FMH3L1SA003330

RL8WCHNHYA1003330

LIFAN

C110

Đỏ Trắng

107

170

48F2-8267

VLF1P50FMG330025101

VLFDCG013DL000255

LIFAN

C100

Xanh

97

171

SK:934306

Không có

RPJDCG2PJBA934305

SUFAT

C100

Nâu

97

172

48C1-285.38

E32VE459528

RLCUE3740MY119968

YAMAHA

SIRIUS

Xám Đen

110

173

SK:71000281

VLF1P50FMG30400281

RL8DCG4HY71000281

VICKY

C100

Nâu

97

174

48B1-561.69

JA38E0464065

RLHJA3802KY005096

HONDA

WAVE RSX

Đen Đỏ

109

175

48F8-1075

VDGZS152FMHWR002865

RNDWCH0ND71X02865

WARY

C110

Xanh

107

176

35F5-2573

VMESE1218425

LSHK10001200213

SANDA

C100

Nâu

97

177

48F4-3690

1P50FMG310254073

L13XOH301YAA18577

FLOWER

C100

Nâu

97

178

48F7-0979

Bị tẩy xóa

RRKDCG0TT6XJ00412

BALMY

C100

Nâu

97

179

48H3-3924

16S1038946

RLCS16S109Y038943

YAMAHA

TAURUS

Đỏ Đen

113

180

24B1-7297

1P50FMC00001158

DCG0UM7Y01158

FATAKI

C110

Trắng Đen

110

181

48F7-6805

VTT33JL1P52FMH000629

RRKWCH1UM6XU00629

FINICAL

C110

Đen

108

182

48C1-023.66

152FMHB125127

152FMHB125127

DETECH

C110

Đen

107

183

SM:G164143

VTT1P50FMG164143

Không có

MAJESTY

C100

Nâu

97

184

47F4-5613

065033

Không có

Không có

C100

Đen

97

185

60B3-257.63

JC52E6090664

5242DY059079

HONDA

WAVE RSX

Đỏ Trắng Đen

109

186

48H3-0800

JF18E0074111

RLHJF18077Y374002

HONDA

CLICK

Đen

108

187

48C1-103.06

VMSACDH013247

RLGSC10LHEH013247

SYM

ELEGANT

Xanh

97

188

SK:N07710

Bị đục

WCH0ND71N07710

RIVER

C110

Nâu

107

189

47AB-901.46

RPKFM1P39FMB00025200

RPKDCB1PKAH015200

KAWASHAKI

C50

Trắng

49

190

49M1-146.23

JC76E0060803

RLHJC7600GZ020041

HONDA

FUTURE

Đen Đỏ Xám

124

191

93H3-2436

1P50FMG310634040

Không có

LIFAN

C100

Nâu

97

192

47AB-912.32

RL8139FMBY2SH200427

RL8SCBDUMH1000427

BOSSCITY

C50

Đỏ Trắng

49

193

48F8-0105

VHLFM152FMHV703400

RMNWCHKMN6H003400

PLATCO

C110

Xanh Đen

107

194

48F1-7710

VLF1P50FMG340000789

VLFDCG014DL000789

LIFAN

C100

Đỏ

97

195

47K2-2127

VHMCT100000507

VHMPCG00328026457

HALIM

C100

Xanh

97

196

93H7-3878

3S31067055

RLCS3S3106Y067055

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ

108

197

48F5-2028

RRTDS150FMG00009058

RPHDCGLUM5H009058

PENMAN

C100

Nâu

97

198

36U1-4761

JC43E0656481

RLHJC43159Y111231

HONDA

WAVE

Đen Xám

109

199

47FD-9864

SS50E158166

SS50173318

HONDA

C80

Xanh

85

200

90F9-8318

VLF1P526RM50104347

RLPWCH7UM6B002347

SOLID

C110

Đỏ

107

201

47F4-7308

VDELC150FMG027792

VĐECG024DE027792

DETECH

C110

Nâu

110

202

48H1-6022

HC12E2515683

RLHHC1203AY015639

HONDA

WAVE

Đen Bạc

97

203

48F7-3884

VLF1P50FMG360001548

RL8DCG1DL61001548

LIFAN

C100

Nâu

97

204

29.296-NV

C50E9099601

C509099533

HONDA

C50

Xanh

49

205

81K3-5109

VTT27JL1P52FMH000494

RRWCH1UM6XL00494

TENDER

C110

Xanh

108

206

48AC-029.57

VDEJQ139FMB7038447

RPENCBAPENA038447

ESPERO

C50

Trắng Đen

49

207

47H2-3430

VTT19JL1P50FMG000332

WY10000050254

PRESENT

C110

Nâu

107

208

SK:Y03289

VTT14JL1P50FMG003289

RRKDCG0UM7XY03289

SHMOTO

C100

Nâu

97

209

48H3-0068

VDGZS152FMHN325251

RNDWCH1ND71N25251 (Bị đắp)

NAGAKI

C110

Đen

107

210

48H1-3281

16S2010770

RLCS16S208Y010770

YAMAHA

TAURUS

Bạc Đen

113

211

48C1-046.04

VMVCABD000629

RLGMD11BDBD000629

SYM

C110

Xanh Xám

108

212

47H4-4150

LC150FMG22100556

NJ10000043

FANLIM

C100

Nâu

97

213

48H3-2078

VLF1P52FMH70300058

Bị rỉ sét

ANBER

C110

Xanh

107

214

29M5-5140

LC150FMG01563295

LLCLXL30XY0036295

TEAM

C100

Nâu

97

215

51N4-5402

5C61164575

RLCS5C6107Y164575

YAMAHA

SIRIUS

Đen

110

216

60X6-7164

VTT36JL1P52FMH027650

Bị rỉ sét

HANDLE

C100

Nâu

97

217

47F4-7057

C100MNE0143815

C100MN0143815

HONDA

DREAM

Đen

97

218

48E1-040.29

16SB024239

RLCS16S40BY018883

YAMAHA

TAURUS

Đen

113

219

60L5-1065

VKV1P50FMG30109149

Không có

LIFAN

C100

Nâu

97

220

47FC-7226

431968

Không có

HONDA

C50

Xanh

49

221

48C1-058.75

VZS152FMH367352

RMNWCH1MN8H003352

FONDARS

C110

Nâu

107

222

47H5-9608

Bị rỉ sét

VDRBCH024DR000127

DRUM

C110

Xanh

108

223

SK:1008877

Bị mờ, nứt vỡ

Bị mài mòn, rỉ sét..1008877

DAELIM

C100

Xanh

97

224

48F3-0704

VDP1P50FMG441029

VDPDCG044DP401029

WARM

C100

Nâu

97

225

47N1-005.11

Không có

Không có

VMEP

C110

Đỏ

107

BS GIẢ

226

48C1-064.80

VMSACEH017559

RLGSC10MHCH017559

SYM

ELEGANT

Xanh Bạc

97

227

48H3-4434

JC43E0520256

RLHJC43159Y608103

HONDA

WAVE S

Xanh Xám

109

228

48K1-1048

VZS152FMH477120

RN8DCHHN88B477120

HONDACKD

C110

Đen Đỏ

108

229

48F6-4141

4B21012319

RLCJ4B2106Y012319

YAMAHA

JUPITER

Đỏ Đen

110

230

47M2-7263

VUMYG150FMH015181

VEXBCH074EX700356

UMV

C110

Xanh Bạc

109

231

48C1-116.95

HC12E1241063

RLHHC12129Y040942

HONDA

WAVE

Đỏ Đen

97

232

47M9-6800

4P83012014

RLCM4P8307Y012014

YAMAHA

ULTIMO

Đỏ Đen

108

233

60B8-022.11

Bị mài mòn

Bị mài mòn

YAMAHA

SIRIUS

Đen

110

234

34P6-8710

5C64220402

RLCS5C640AY220402

YAMAHA

SIRIUS

Đen Xám

110

235

48H3-1507

HC09E5543637

RLHHC09057Y444418

HONDA

WAVE

Xanh Đen

97

236

53P9-6639

Không có

Bị mài mòn

SANDA

Đen

237

48C1-091.23

VMVBACD004314

RLGMD11HDDD004314

SYM

GALAXY

Xanh Đen

108

238

93P1-471.09

JC52E5301806

RLHJC5228CY047824

HONDA

WAVE RSX

Trắng Đen Xám

109

239

47T1-135.42

VTT68JL1P52FMH200125

RRKWCH5UMCXP00125

T&T MOTOR

C110

Đỏ Đen

107

240

37K7-7805

VMSACLH020398

RLGSC150MHCH020398

SYM

C100

Đen

97

241

48C1-018.89

31C3047971

RLHJF31C30BY047971

YAMAHA

JUPITER

Đỏ Đen

113

242

51P2-3367

HD1P53FMHY0800671

XS11022000421

XIONGSHI

C110

Xanh

107

243

48F3-0779

VMEVA212761

RLGXA10CD4D127616

ANGEL

C100

Đen Bạc

97

244

81AA-035.62

RL8139FMBL1SE106933

RP2DCB6UMEA006933

DAELIM KREA

C50

Đỏ Đen

49

245

48AC-011.07

VDEJQ139FMB2328844

RPEKCB3PEJA328844

ESPERO

C50

Đỏ Đen

49

246

47FE-9128

13FMB006231

Bị tẩy xóa

Không có

C110

Tím

108

247

47N8-3678

VLFNB1P50FMH7A103403

RNBWCH4YP71003403

HANDA

C110

Nâu

109

248

47FE-8518

VDG1P50FMG3005313

Bị mài mòn

XIONGSHI

C100

Xanh

97

249

47B2-944.77

JF18E5446241

RLHJF18018Y836863

HONDA

AIR BLADE

Cam Đen

108

250

SM:V150063

VHLFM152FMHV150063

RNDDLB….(Bị mài mòm)

NAGAKI

C100

Xanh

97

251

48F4-6648

VLF1P50FMG350007884

RL8DCG1DL51007884

LIFAN

C100

Nâu

97

252

48B1-070.42

VTT22JL1P50FMG000989

RRKDCG1TT7XE00989

AURIC

C100

Nâu

97

253

48AC-005.98

VZS139FMB3810088

RR6SCBDUMGD810088

DAELIM

C50

Trắng Xanh

49

254

47F1-9253

C100E1462948

C100F1462603

CITI

C100

Đen

97

255

48C1-013.50

VZS152FMH499693

RLPDCHDUM9B002693

DAELIM CKD

C110

Đen Đỏ Bạc

107

256

76F1-1822

HC09E6788263

RLHHC09096Y626038

HONDA

WAVE

Xanh

97

257

93H2-7430

VMESE1241395

RLGSB10A5H241395

BOSS

C100

Nâu

97

258

48F2-9509

SD001232

VMEPCG0011T001232

SANDA

C100

Nâu

97

259

48H3-0994

VDMD1001008529

Không có

DAEHAN

C100

Nâu

97

260

48F3-0438

150FMG99101029

YH10099003037

YIHAO

C100

Nâu

97

261

38Y1-0393

VDGZS152FMHWT008409

RNDWCH0ND91V08409

WATASI

C110

Đen Xám

107

262

48C1-137.83

G3D4E123119

RLCUG0610FY110510

YAMAHA

EXCITER

Đen Đỏ

149

263

47L5-2696

5WP110840

RLCM5WP104Y010840

YAMAHA

MIO

Xanh

113

264

88F7-0337

1P50FMG310740381

LF3XCG0A2YAA10740381

LONCIN

C100

Nâu

100

265

47B2-233.19

VDEJQ152FMHB193724

RPEXCH8PEGA193724

ESPERO

C110

Đen

107

266

48F6-9995

VTT01JL1P52FMH009773

RRKWCH0UM5XE09773

CANARY

C110

Đỏ

108

267

98Y4-7395

Bị đục

RL8DCG61020774

LONCIN

C100

Nâu

100

268

36H2-6601

LD150FMG15080423

Không Có

LANDA

C100

Nâu

100

269

SM: 1091900

NEE1091900

MH1NE000RRK091348

HONDA

C100

Nâu

97

270

47B1-313.87

VHLFM152FMHV237643

RMNWCHMN8H007643

CITINEW

C110

Nâu

107

271

48AC-004.50

VHL139FMBVT8004722

RR6DCB7UMFT808185

FIYAMAHA

C50

Xanh Trắng

49

272

48F3-2292

VMESE1213194

RLGSB10AD4H213104

SANDA

C100

Nâu

97

273

48F3-6724

1P50FMG310398898

Không Có

LIFAN

C100

Nâu

97

274

70LA-1420

VTHHH150FMG020774

VTHWCG033TH020774

WAYMAN

C50

Đỏ

49

275

48H3-5824

VTT23JL1P50FMG004541

RRKDCG1UM8XG04541

LXMOTO

C100

Nâu

97

276

36L7-8952

VTTJL1P52FMH5001928

RRKWCHPUM5X001928

YOSHIDA

C110

Đỏ Đen

108

277

48F2-8794

VHV1P50FMG500518

VKVDCG01KV500518

HAVICO

C100

Nâu

97

278

48C1-103.83

JC52E1280037

RLHJC5280DY058192

HONDA

WAVE RSX

Đen Đỏ

109

279

48H8-0217

VHLFM152FMHV238062

RMNWCHEMN8H008062

CITINEW

C110

Nâu

107

280

47R4-0967

VVCLC152FMH10002730

Không có

VCM

C110

Đen

107

281

SM: 0218419

C100ME0218419

Không có

HONDA

DREAM

Nâu

97

282

48F7-9417

VTTJL1P52FMHS002017

RRKWCHFUM5X002017

GLINT

C110

Xanh

108

283

47N3-0400

VTTJL1P52FMH3006418

RRKWCH5UM5X006418

POLISH

C110

Xanh

108

284

49P2-3622

VTT42JL1P52FMH00653

RRKWCH2UM7XJ00653

GABON

C110

Xanh

108

285

48F4-2064

CT100E1843824

KMYCT100D2C957573

DAELIM

C100

Nâu

97

286

48F4-9656

RPTDS152FMH00019611

Không có

PENMAL

C110

Tím Đen

107

287

47AB-616.02

VDEJQ139FMB72123045

RL8GCBLUMK1000355

BOSSCITY

C50

Đen Đỏ

49

288

37N4-7856

HC12E0055196

RLHHC12008Y528101

HONDA

WAVE

Đen Xám

97

289

48AB-020.98

RL8139FMBY2SH200437

Không có

BOS

C50

Xanh

49

290

60FK-9992

1P39FMB310025479

Không có

HALIM

C100

Xanh

97

291

SM:B300699

VLFEX1P52FMH35B300699

RMVWCHRMV61R00774

RUBUTHAIS

C110

Đỏ Đen

107

292

47H1-387.98

5C6K310326

RLCS5C6K0GY310329

YAMAHA

SIRIUS

Đen Trắng

110

293

48C1-056.50

5C64843556

RLCS5C640CY843552

YAMAHA

SIRIUS

Đen Đỏ

110

294

19L4-3733

HD1P50FMHY0165086

LF3XCH2A9YA000127

HONLEI

C110

Xanh

107

295

12F4-2423

CP1152FMH000828

VDEPCH001YD000508

CPI

C110

Xanh

110

296

47L2-4501

Bị đục

Không có

SUZUKI

C110

Xanh

110

297

48AC-031.15

VLF1P52FMH360093425

RL9GCBGLSNCX00918

HALIMJP

C50

Trắng

49

298

48AC-009.43

RL8139FMBY2SG501520

RL8SCBBUMH1001520

BOSSCITY

C50

Đỏ Trắng

49

299

60AK-027.05

VZS139FMB306649

RR6DCB2UMDT306649

HALIM

C50

Đỏ Đen

49

300

47AB-262.29

VDEJQ152FMH071946

RMNCSPPL41H000976

ESPERO

C50

Đen

49

301

52N-7136

4004590F20A3

308065

HONDA

JHMCB35300C

Trắng

Ô tô

302

48C1-052.27

JC52E4170400

RLHJC5217CY131334

HONDA

WAVE S

Trắng Vàng

109

303

48E1-014.87

VDEJQ152FMH066458

Không có

DETECH

C110

Nâu

97

304

48C1-085.13

44S1078659

RLCL44S10DY078650

YAMAHA

LUVIAS

Đen Đỏ

124

305

SM:30012622

30012622

33HH012622

DAMSAN

C100

Nâu

97

306

48F7-5342

RMEQH1P50FMG4004760

RMEDCGEME6A004760

BUTAN

C100

Đỏ Đen

97

307

48F7-6215

VLF1P52FMH360100477

RL8WCH6HY61000477

Không có

C110

Đen

107

308

47FE-4931

C50E3107588

C503107070

HONDA

C50

Xanh

49

309

18M1-1571

VPJL1P50FMG530279

RPJWCG1PJ5A530279

SUFAT

C100

Nâu

97

310

47F1-2331

5043955

C706501765

HONDA

C70

Đỏ

72

311

47K1-065.36

JC52E5215937

HJC5225CY036943

HONDA

WAVE RSX

Xám Bạc Xanh

109

312

48C1-119.02

JA31E0034635

RLHJA3104EY008600

HONDA

WAVE RSX

Vàng Đen

109

313

49V7-2087

E447104976

RLSBE49U060104976

SUZUKI

SMASH

Đen

112

314

54H1-5540

22S2030907

RLCN22S208Y030907

YAMAHA

NOUVO

Đen Xám Bạc

113

315

Không có

VTRDY150FMG80331199

Không có

SM: 80331199

316

93T1-9864

VTTJL1P52FMHK008803

RRKWCHLUM5X008803

SAVAHA

C110

Đỏ Đen

108

317

20F5-7583

LC150FMG00054717

YX100200001023

SIRENA

C100

Nâu

97

318

48C1-029.85

5P11373055

RLCN5P110BY373046

YAMAHA

NOUVO

Bạc Nâu

132

319

48B1-703.83

G427102754

RLSBG41J0E0103234

SUZUKI

RAIDER

Xanh

147

320

48F2-8733

CT100E1848926

VHMPCG00328024797

HALIM

C100

Xanh

97

321

48C1-165.92

VMSACHH004706

RLGSC10SHGH004706

SYM

ELEGANT

Đen Bạc

97

322

48C1-006.69

3AD033705

12CDAD033705

SYM

ATTILA

Đen

124

323

48C1-040.02

16SB028983

RLCS16S40B022227

YAMAHA

TAURUS

Đen

113

324

18U1-1239

VMSACAH005495

RLGSC10GH9H005495

SYM

ELEGANT

Đen Bạc

100

325

48C1-148.36

5C6K275671

RLCS5C6K0GY275670

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

326

Không có

Không có

G00328051146

SK: 051146

327

Không có

Không có

RL8DCG1DLB1001763

SK: 001763

328

48H3-3833

VMVDABH004339

RLGMC11HH9H004339

SYM

ANGEL

Đen Xám

108

329

48C1-104.54

VMVBACD009211

RLGMD11HDED009211

SYM

GALAXY

Đỏ Đen

108

330

48C1-018.90

5C64496794

RLCS5C640BY496791

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Đen

110

331

29F3-3724

C100M0223334

C100M0223334

HONDA

DREAM

Nâu

97

332

47AB-824.89

VDTFS1P39FMB856905

RRRDCB1RRAD856905

FUSIN

C50

Đen Đỏ

49

333

48H3-2644

5C63184718

RLCS5C6308Y184718

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ Bạc

110

334

60M6-9201

VTRDY150FMG80122615

VMXLCG0033U122615

DAYANG

C100

Xanh

97

335

48AC-007.23

VZS139FMB7000345

RLPSCBYUMGB000345

DAELIMIKD

C50

Đen

49

336

59V1-178.09

JC43E6104270

RLHJC4324BY623304

HONDA

WAVE RSX

Đen Đỏ

109

337

47L5-4443

VUMYG150FMG086480

RL1DCG3UM5B086480

FUGIAJ

C100

Đỏ

97

338

48C1-013.35

VZS152FMH499154

RLPDCHDUM9B002154

DEALIMCKD

C110

Nâu

107

339

47H1-379.45

JF18E0032784

RLHJF18057Y332704

HONDA

CLICK

Trắng Đen

108

340

48C1-022.92

150FMG00081892

6H081892

ROMEO

C100

Nâu

97

341

47N4-2428

VTT08JL1P50FMG000821

RRKDCG0UM7XS00821

SAMWEI

C100

Nâu

97

342

81K2-4560

VTT01JL1P50FMG000297

RRKDCG0TT5XE00297

CANARY

C100

Nâu

97

343

61H1-032.51

5C64456960

RLCS5C640BY456960

YAMAHA

SIRIUS

Đen Vàng

110

344

47M3-2857

VUMNTYG150FMH6X300723

RNTWCH7YP61000723

NEWKAWA

C110

Đen

109

345

47S1-124.30

JF18E5083438

RLHJF18067Y583392

HONDA

AIR BLADE

Đen

108

346

48H3-2637

VZS152FMH307408

RL1WCHSUM7B307408

HUNDAJAPA

C110

Xanh

107

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Ai là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp đối với các phương tiện nêu trên thì liên hệ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: Số 351 đường Nguyễn Tất Thành, xã Cư Jut, Tỉnh Lâm Đồng để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không có công văn trao đổi của công an các đơn vị và chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật./.
Đọc tiếp Về trang Chủ đề
VĂN VIÊN - T.D.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thông báo Lâm Đồng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất