Xây lăng mộ 'khủng' trong nghĩa trang, Sở Xây dựng tham mưu gì cho tỉnh?

Khu mộ "khủng" xây dựng trong nghĩa trang Nga Thanh (Thanh Hóa) - Ảnh: THÀNH NAM

Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ việc xây dựng lăng mộ có quy mô lớn trong nghĩa trang Nga Thanh, xã Nga Sơn.

Xử lý nghiêm việc phân lô, bán nền, trục lợi đất nghĩa trang trái pháp luật

Trong báo cáo, ngoài làm rõ vấn đề về đất đai, xây dựng, quy chế quản lý nghĩa trang và chỉ ra những tồn tại của UBND xã Nga Sơn về chức trách nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã xây dựng văn bản dự thảo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung.

Cụ thể, đối với UBND các xã, phường, yêu cầu tổ chức tổng rà soát, kiểm kê hiện trạng các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn; khẩn trương đo đạc, cắm mốc ranh giới, quản lý chặt chẽ quỹ đất theo đúng quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tự ý phân lô, bán nền, chuyển nhượng hoặc trục lợi đất nghĩa trang trái pháp luật.

Ban hành hoặc rà soát hoàn thiện quy chế quản lý nghĩa trang tại địa phương; kiểm soát chặt chẽ diện tích đất an táng cá nhân, lăng mộ dòng họ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07-10:2023/BXD).

Tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã phân công cán bộ theo dõi sát cơ sở, chủ động hướng dẫn, giám sát nhân dân ngay từ thời điểm phát sinh việc xây dựng, cải tạo phần mộ.

Ngôi nhà mồ được xây dựng tường bao, có mái che với tổng diện tích 180m² - Ảnh: THÀNH NAM



Đối với cấp sở, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang tập trung; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trật tự xây dựng hạ tầng nghĩa trang theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2024 về thẩm quyền quản lý, giao đất nghĩa trang không thu tiền sử dụng đất; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về khoảng cách an toàn môi trường và các quy chuẩn bảo vệ môi trường đối với các khu nghĩa trang.

Xóa tập tục mai táng phô trương, tốn kém đất đai

Trong văn bản dự thảo gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Vận động xóa bỏ các tập tục mai táng phô trương, tốn kém đất đai; khuyến khích và nhân rộng mô hình hỏa táng, cải táng văn minh, tiết kiệm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, cuối năm 2025, UBND xã Nga Sơn nhận được phản ánh của nhân dân về việc gia đình ông L.V.S. xây dựng khu mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang Nga Thanh, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Qua 2 lần kiểm tra, UBND xã Nga Sơn ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m². Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, cả 2 lần ông S. đều không có mặt, UBND xã nhiều lần mời ông S. tới làm việc, cung cấp hồ sơ nhưng ông S. không tới.

Sau sự việc, Sở Xây dựng đã có văn bản dự thảo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có việc cần xóa bỏ tập tục mai táng phô trương, tiết kiệm - Ảnh: THÀNH NAM

Ngay sau khi báo chí phản ánh, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành, địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đến ngày 10-11, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo. Trong báo cáo, UBND xã Nga Sơn kiến nghị cho phép địa phương hướng dẫn gia đình giữ nguyên hiện trạng khu nhà mồ như hiện nay.

Đồng thời, cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường cảnh quan nghĩa trang, không tiếp tục mở rộng cơi nới ra ngoài khuôn viên 360m² đã được chấp thuận.

Khu mộ nổi bật giữa nghĩa trang nhân dân Ghi nhận thực tế tại nghĩa trang Nga Thanh, dễ dàng nhận thấy khu mộ được gia đình ông S. xây trên diện tích rất lớn, nổi bật với mái nhà màu vàng, xung quanh được ốp gạch đỏ, trang trí hoa văn. Trong khi toàn bộ khu nghĩa trang có rất nhiều khu mộ của người dân, đa phần được xây dựng trên diện tích nhỏ, với kiến trúc tương tự nhau, chỉ duy nhất có khu mộ trên là khác biệt và cao nhất cả khu nghĩa trang.