Nghĩa trang chung mà ai cũng xây nhà mồ to, còn đất đâu cho người khác?

Khu mộ nổi bật trong nghĩa trang Nga Thanh, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Liên quan đến vụ việc một gia đình ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho xây dựng khu mộ rộng lớn trên diện tích cả trăm m2 trong nghĩa trang, ngày 8-11, trả lời Tuổi Trẻ, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết đang chờ kết quả thẩm tra, kết luận từ các sở để có hướng xử lý.

Đáng chú ý, sau khi báo Tuổi Trẻ thông tin về sự việc này, nhiều bạn đọc đã có ý kiến, quan điểm. Đại đa số không đồng tình với việc xây một khu mộ lớn như thế trong nghĩa trang của cộng đồng dân cư.

"Tôi nghĩ, về pháp luật và về đạo lý ở đời đều không ổn. Chờ kết quả từ cơ quan chức năng...", bạn đọc Kim Ngôn nêu quan điểm. Bạn Đức Thuận thì viết: "Nghĩa trang là công trình tâm linh chung, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy hoạch và quy định".

Trong khi đó, bạn Như Ý cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc đẹp hay xấu, mà là ở sự tuân thủ quy hoạch nghĩa trang và quy chuẩn xây dựng địa phương. "Việc xây dựng công trình kiên cố diện tích lớn mà không có phép, lại bất hợp tác, phớt lờ các biên bản kiểm tra là hành vi vi phạm trật tự xây dựng rõ ràng. Các sở ngành vào cuộc là rất cần thiết để có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh tạo tiền lệ xấu", Như Ý viết.

Nhiều bạn đọc cũng nêu quan điểm đây là nghĩa trang chung của cộng đồng, nhà nào cũng làm to thì còn đất đâu cho người khác.

"Cả một nghĩa trang chung mà ai cũng làm nhà mồ to như biệt thự thế này thì đất đâu ra cho người khác? Xã đã lập biên bản yêu cầu dừng từ cuối năm 2025 mà gia đình vẫn cố tình hoàn thiện xong, thể hiện rõ sự coi thường chính quyền.

Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương, không thể để vụ việc vượt lên trên quy định chung được", bạn quang hung thể hiện quan điểm.

Bạn hongtamvu thì viết: "Người Việt mình có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", việc chăm lo mồ mả cho tổ tiên là đạo hiếu đáng trân trọng. Tuy nhiên, đạo lý ở đời cũng cần gắn liền với cộng đồng và phép tắc xã hội.

Nghĩa trang Nga Thanh, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những khu mộ có diện tích vừa phải, kiến trúc, màu sắc gần như tương đồng nhau - Ảnh: THÀNH NAM

Xây cất quá phô trương, lạc lõng giữa nghĩa trang chung đôi khi lại phản tác dụng và gây áp lực tâm lý không cần thiết cho những người xung quanh".

Ngoài việc không đồng tình với cách xây mộ của gia chủ, nhiều bạn đọc cũng cho rằng chính quyền địa phương đã vào cuộc, lập biên bản hai lần. Thế nhưng công tác giám sát, xử lý chưa thực sự quyết liệt.

"Địa phương phải chịu trách nhiệm, lập biên bản mà không giám sát. Nhà còn dừng huống gì ngôi mộ, mộ xây kéo dài mấy tháng mà, chờ kết luận của các sở", bạn đọc Dragon viết.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, cuối năm 2025, UBND xã Nga Sơn nhận được phản ánh của nhân dân về việc gia đình ông S. xây dựng khu mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang Nga Thanh, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, địa phương ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m2, đã xây tường gạch, bê tông cốt thép cao 2,5m. Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng thi công, với lý do xây dựng công trình kiên cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không báo cáo đến chính quyền địa phương. Đến cuối tháng 1-2026, xã tiếp tục đi kiểm tra thì công trình đã cơ bản xây dựng xong. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên cả hai lần kiểm tra, lập biên bản, gia đình ông S. đều không có mặt. Xã Nga Sơn cũng nhiều lần mời ông S. đến làm việc, cung cấp hồ sơ giấy tờ nhưng ông S. không hợp tác. Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa lập đoàn, làm việc với UBND xã Nga Sơn để làm rõ sự việc. Ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết địa phương đã nghiên cứu các văn bản, quy định mà không thấy có quy định nào cấm việc xây mộ lớn ở nghĩa trang nên cũng khó cho địa phương trong xử lý.