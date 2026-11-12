Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Xã đề xuất xin giữ nguyên hiện trạng

Khu mộ "khủng" được xây dựng trong nghĩa trang Nga Thanh (xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 12-11, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến vụ việc xây dựng lăng mộ có quy mô lớn trong nghĩa trang Nga Thanh, xã Nga Sơn.

Nghĩa trang chưa lập quy hoạch, chưa có quy chế quản lý

Theo báo cáo, qua kiểm tra, xác minh công trình nằm trong khuôn viên nghĩa trang thôn Đức Sơn, xã Nga Sơn (trước đây là thôn Vạn Liên, xã Nga Thanh cũ).

Khu lăng mộ của dòng họ Lê do gia đình ông L.V.S. đại diện xây dựng tường rào bao quanh với tổng diện tích khuôn viên khoảng 360m2, các phần mộ bên trong (4 phần mộ) đã được an táng và hình thành từ năm 2019.

Năm 2025, gia đình tiến hành cải tạo, bổ sung tường bao và dựng mái che (dạng nhà mồ bảo vệ) trên nền diện tích các phần mộ cũ với diện tích mái che khoảng 180m2.

Về quy hoạch, nguồn gốc đất, khu đất xây dựng lăng mộ trong ranh giới đất nghĩa trang hiện hữu. Khu nghĩa trang được xác định chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng và quy chế quản lý nghĩa trang.

Về nguồn gốc đất, theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, diện tích 360m2 của khu lăng mộ do 12 hộ gia đình trong dòng họ Lê, trước đây đã đăng ký với chính quyền địa phương (UBND xã Nga Thanh cũ) và đã được chính quyền ghi nhận, bố trí sử dụng làm nơi an táng dòng họ từ trước.

Báo cáo của Sở Xây dựng cũng cho rằng, căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng, công trình mồ mả, lăng mộ xây dựng trong khuôn viên khu nghĩa trang đã phù hợp với quy hoạch nên không phải cấp giấy phép xây dựng.

"Việc gia đình tôn tạo mái che xuất phát từ tình cảm gia quyến, nguyện vọng tâm linh bảo vệ nơi an nghỉ của tổ tiên trong dòng họ, kết hợp giữ gìn vệ sinh và phục vụ hương khói", báo cáo nêu.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa khu lăng mộ xây trong đất khuôn viên nghĩa trang, phù hợp với quy hoạch - Ảnh: THÀNH NAM

Xã đề xuất giữ nguyên hiện trạng

Trong báo cáo của Sở Xây dựng cũng nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị của UBND xã Nga Sơn. Trong đó, xã này kiến nghị cho phép địa phương hướng dẫn gia đình giữ nguyên hiện trạng khu nhà mồ như hiện nay.

Đồng thời, cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường cảnh quan nghĩa trang, không tiếp tục mở rộng cơi nới ra ngoài khuôn viên 360m2 đã được chấp thuận.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, bản chất việc xây dựng lăng mộ của gia đình dòng họ Lê tuân thủ về chức năng sử dụng đất theo quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng nhận thấy, về phía UBND xã Nga Sơn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý nghĩa trang theo quy định để giải quyết vụ việc một cách thấu tình, đạt lý, bảo đảm sự trang nghiêm, tôn trọng đạo lý truyền thống nhưng vẫn giữ vững kỷ cương pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước, tránh tạo hiệu ứng dư luận không cần thiết.

Khu nghĩa trang được xác định chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng và quy chế quản lý nghĩa trang - Ảnh: THÀNH NAM

Từ thực tiễn trên, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa, giao UBND xã Nga Sơn khẩn trương rà soát, lập quy hoạch chi tiết, xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang đảm bảo các quy định tại Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 5-4-2016 của Chính phủ; Quy chuẩn QCVN 07-10:2023/BXD làm cơ sở quản lý việc xây dựng theo đúng quy định.

Khi được phê duyệt, đối chiếu với thực tế các công trình xây dựng hiện có để thực hiện việc quản lý việc xây dựng nghĩa trang tuân thủ đúng theo quy hoạch và quy chế.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, cuối năm 2025, UBND xã Nga Sơn nhận được phản ánh của người dân về việc gia đình ông L.V.S. xây dựng khu mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang Nga Thanh, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc. Qua 2 lần kiểm tra, UBND xã Nga Sơn ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m2. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, cả hai lần ông S. đều không có mặt, UBND xã nhiều lần mời ông S. tới làm việc, cung cấp hồ sơ nhưng ông S. không tới. Ghi nhận thực tế tại nghĩa trang Nga Thanh, dễ dàng nhận thấy khu mộ được gia đình ông S. xây trên diện tích lớn, nổi bật với mái nhà màu vàng, xung quanh được ốp gạch đỏ, trang trí hoa văn. Trong khi toàn bộ khu nghĩa trang có rất nhiều khu mộ của người dân, đa phần được xây dựng trên diện tích nhỏ, với kiến trúc tương tự nhau, chỉ duy nhất có khu mộ trên là khác biệt và cao nhất cả khu nghĩa trang.