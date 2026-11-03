Xây dựng phim về hình ảnh quốc gia để giới thiệu lợi thế cạnh tranh của đất nước

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo báo Chính Phủ, thương hiệu quốc gia của Việt Nam xếp 32/193 quốc gia. Đây là con số mà ẩn sau đó là hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam và sự nỗ lực xây dựng hình ảnh quốc gia.

Xây dựng hình ảnh quốc gia qua những thước phim

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần có giải pháp cụ thể về xây dựng hình ảnh quốc gia thành những thước phim và sử dụng thống nhất. Hình ảnh quốc gia là nguồn lực giá trị nhất, là đất nước ta đạt được những kết quả ấn tượng mọi mặt về kinh tế - xã hội trong bối cảnh thế giới đầy bất định.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thúy Sen

Những thước phim này không chỉ có giá trị củng cố niềm tin xã hội mà còn có ý nghĩa thu hút đầu tư trong và ngoài nước cũng như từng bước chuyên nghiệp hóa, thống nhất hóa quảng bá hình ảnh quốc gia, gia tăng giá trị đất nước.

Thực trạng hiện nay là việc quảng bá hình ảnh quốc gia còn thiếu thống nhất, tính hệ thống ở một số lĩnh vực và phân tán nguồn lực.

Mỗi bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp… thường xây dựng những thước phim riêng và thông thường chủ yếu giới thiệu về đơn vị mình mà chưa gắn kết tổng thể với quốc gia. Hoặc khi làm nội dung cũng chủ yếu giới thiệu về hình ảnh, danh lam thắng cảnh, chính sách thu hút đầu tư mà chưa chú trọng đến quảng bá "nguồn lực mềm" liên quan đến nhiều thành tựu và giá trị "cạnh tranh mềm" của đất nước.

Từ đó dẫn đến những kết quả nổi bật kinh tế - xã hội chưa được khắc họa rõ nét. Kể cả những kết quả về mọi mặt kinh tế - xã hội chúng ta đạt được có thể nói là phi thường, vượt qua nghịch cảnh.

Việc truyền thông mang tính chất phân tán và thiếu tính tích hợp chưa gắn với chiến lược, kế hoạch bài bản, hệ thống và tạo ấn tượng, lan tỏa rộng.

Nếu những thước phim được phổ biến rộng rãi còn là biện pháp "lấy tích cực" đẩy lùi tiêu cực khi thông tin thiếu kiểm chứng, không chính xác trên không gian mạng vẫn tồn tại, tránh những phần tử không tích cực xuyên tạc hoặc làm "méo mó" hình ảnh quốc gia, phủ nhận những thành tựu đất nước đạt được, chia rẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và nền kinh tế, an ninh trật tự quốc gia.

Về nội dung, bên cạnh giới thiệu tổng thể về lịch sử, truyền thống, văn hóa, đất nước, hệ giá trị con người Việt Nam, chúng ta cần có phim giới thiệu về khát vọng phát triển đất nước với tầm nhìn 100 năm; giới thiệu mục tiêu phát triển trong 5 - 10 năm tới, nhất là những lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư…

Đồng thời, phim cần khắc họa rõ nét kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Đó là hình ảnh của đất nước gắn "sức mạnh mềm", thậm chí tài nguyên quý hơn mọi loại tài nguyên là "tài nguyên của sự ổn định" trong thế giới đầy bất định.

Đó là ổn định vĩ mô - ổn định an ninh, trật tự, xã hội. Điều này rất quan trọng để người dân hiểu và trân trọng hơn những giá trị chúng ta đang có và đoàn kết, đồng lòng, thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức cần giải quyết.

Đó là niềm tự hào khi là một trong những nhóm có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất, "điểm sáng" trong khu vực và toàn cầu với tỉ lệ tăng trưởng 9 tháng đầu năm là 9,01%.

Đó là đất nước của sự luôn cố gắng vươn lên để được cộng đồng quốc tế ghi nhận khi nâng hạng tín nhiệm quốc gia như lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody's nâng triển vọng Việt Nam từ mức "ổn định" lên "tích cực"; các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam...

Đó là đất nước xác định coi thể chế là lợi thế cạnh tranh với sự quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, cải cách hành chính, tạo sự ổn định, minh bạch chính sách và hệ thống pháp luật, chú trọng phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Đó là niềm tin, hy vọng, tự hào của cử tri và Nhân dân vào sự lãnh đạo, tầm nhìn của Đảng, sự quyết liệt của Chính phủ, sự kịp thời xây dựng, tháo gỡ điểm nghẽn của Quốc hội, sự đồng lòng đoàn kết của cả dân tộc để đưa đất nước phát triển ổn định và thịnh vượng.

Phim phản ánh niềm tin xã hội

Đặc biệt, phim phản ánh được niềm tin xã hội gắn với sự phát triển hạ tầng khi những con đường mới, ngôi trường mới, bệnh viện mới, cây cầu mới, sân bay mới, khu dân cư mới… trên khắp cả nước đã, đang và sẽ hoàn thành, thay đổi tích cực đời sống Nhân dân.

Ví dụ, Nhân dân rất phấn khởi và chờ đón 7 cây cầu bắc qua sông Hồng dự kiến hoàn thành năm 2027. Điều đặc biệt, kể từ năm 1898 khi cầu Long Biên được xây dựng, hơn 100 năm qua Hà Nội hiện nay có tổng cộng 9 cây cầu, trong khi đó chỉ trong 2-3 năm chúng ta đã xây dựng và dự kiến hoàn thành 7 cây cầu.

Hiện các cây cầu chính qua sông Hồng kết nối trực tiếp khu vực nội đô lịch sử như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ... đang khai thác gồm Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Nhật Tân và Thăng Long - Ảnh: NAM TRẦN

Hoặc diện mạo của TP.HCM trong những năm gần đây thay đổi rõ nét với hàng loạt công trình lớn như cầu qua sông Sài Gòn, hệ thống đường sắt đô thị phát triển, an ninh trật tự ổn định…

Trong những năm tới, theo kế hoạch có những công trình nếu hoàn thành thể hiện trách nhiệm thế hệ hôm nay viết tiếp khát vọng đưa đất nước phát triển của thế hệ đi trước và để lại công trình thế kỷ cho tương lai, điển hình như dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam và nhiều dự án lớn khác…

Thực trạng hiện nay việc quảng bá hình ảnh quốc gia còn thiếu thống nhất, tính hệ thống ở một số lĩnh vực và phân tán nguồn lực. Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thúy Sen

Để làm được những công trình đó, chúng ta cần phải huy động nhiều nguồn lực trong, ngoài nước và sự đoàn kết của Nhân dân. Việc xây dựng quảng bá tốt hình ảnh quốc gia sẽ góp phần tạo nguồn lực để xây dựng những công trình thế kỷ.

Về hình thức phim cần làm ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, sáng tạo gắn với câu chuyện về đất nước, con người, tầm nhìn, khát vọng Việt Nam với nhiều phiên bản, thời lượng khác nhau để linh hoạt trong việc sử dụng với những nhóm công chúng và phù hợp bối cảnh khác nhau.

Có thể làm thành seri phim dành cho giới trẻ, cán bộ hưu trí, Việt kiều, nhà đầu tư, khách quốc tế…

Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có thể sử dụng phim để giới thiệu trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, hội thảo, sự kiện…

Diện mạo của TP.HCM trong những năm gần đây thay đổi rõ nét với hàng loạt công trình lớn như cầu qua sông Sài Gòn, hệ thống đường sắt đô thị phát triển - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để quảng bá hiệu quả, các cơ quan, bộ ngành liên quan cần có nội quy yêu cầu sử dụng phim về hình ảnh quốc gia trong các sự kiện, quảng bá trong và ngoài nước.

Ví dụ, các trường học giới thiệu về phim trong buổi sinh hoạt chuyên đề, khi đó hàng chục triệu giới trẻ đã tiếp cận nguồn thông tin chính thống về đất nước, con người, tầm nhìn, khát vọng Việt Nam, từ đó thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm và sự cống hiến.

Hoặc Hội liên hiệp phụ nữ xã, phường; Hội cựu chiến binh, hưu trí; Hội nông dân, thậm chí thôn, bản, tổ dân phố… giới thiệu đến hội viên, thành viên, từ đó cũng hàng chục triệu người sẽ tiếp cận thông tin chính thống để tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đưa lên nền tảng số để người dân hiểu, trân trọng những giá trị mà đất nước ta đạt được và giới thiệu, quảng bá đến bạn bè, đối tác quốc tế.

Bên cạnh quảng bá các kênh truyền thông trong nước, chúng ta có thể truyền thông trên các kênh truyền thông quốc tế nổi tiếng để lan tỏa đất nước, con người, tầm nhìn, lợi thế cạnh tranh, những lĩnh vực thu hút đầu tư của nước ta trên môi trường toàn cầu.

Đây có thể là việc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao về mặt kinh tế, xã hội và là một trong những cách xây dựng hình ảnh quốc gia hiệu quả. Điều quan trọng hơn việc này góp phần đảm bảo an ninh văn hóa, an ninh trật tự xã hội và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.