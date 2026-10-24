Xác minh vụ ô tô bị đốt, phá khi đậu trên đường Hà Nội ở Huế

Ô tô đậu ở đường Hà Nội (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị cháy nghi do phá hoại. Công an đang vào cuộc điều tra - Ảnh người dân cung cấp

Ngày 24-10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận lực lượng chức năng đang xác minh vụ ô tô bị đốt, phá hoại khi đậu trên đường Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen tại hai vị trí. Các vết cháy nằm ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Ngoài chiếc xe bị cháy, một ô tô đậu ngay phía sau cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Theo anh R. - chủ chiếc xe này, phần sơn phía trước, bên cửa phụ có vết xước.

Anh R. cho biết xe do em trai anh điều khiển và đậu trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, anh đã đến hiện trường để phối hợp xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc, đồng thời truy tìm người liên quan. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe nghi bị phá hoại vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Bước đầu lực lượng chức năng đã xác định người tình nghi thực hiện hành vi phá hoại chiếc xe này. Hiện vụ việc đã được Công an TP Huế vào cuộc giải quyết.