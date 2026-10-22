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Bắt tạm giam người dùng gậy gỗ đập bể kính xe tải ở xã Vĩnh Lộc

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng vụ dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải trên đường Quách Điêu.

- Ảnh 1.

Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc (35 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18-10, anh L.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) lái xe tải chạy trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi đến khu vực trên, một người đàn ông điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô rồi để xe ngã xuống đường. 

Người này sau đó tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi bới và dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước, kính cửa bên trái của xe.

Sau khi đập phá, người đàn ông rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Vụ việc sau đó gây chú ý trên mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người liên quan. Qua điều tra, công an xác định người thực hiện hành vi trên là Huỳnh Lương Lộc, thường trú phường Bình Trị Đông, tạm trú xã Bà Điểm, và đưa về trụ sở làm việc.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.

Bắt tạm giam người dùng gậy gỗ đập bể kính xe tải ở xã Vĩnh Lộc - Ảnh 1.

Huỳnh Lương Lộc dùng gậy đập bể kính xe người khác - Ảnh cắt từ clip

- Ảnh 2.Công an đang làm việc với người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải ở xã Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, công an đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: phá xe đập kính xe dùng gậy đập kính xe đập kính xe hơi đập kính

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