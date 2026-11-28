U17 Ý giành vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA.

32 đội bóng vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026 gồm: Hy Lạp, Ai Cập (bảng A), Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B), Úc, Argentina, Mozambique (bảng C), Pháp, Saudi Arabia, Uruguay (bảng D), Ý, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan (bảng E), Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F), Mali, Bỉ (bảng G), Tây Ban Nha, Morocco, Trung Quốc (bảng H), Brazil, CH Ireland (bảng I), Chile, Algeria, CH Dominica (bảng J), Mexico, Venezuela (bảng K), Serbia, Colombia, Nhật Bản (bảng L).

Trong số 32 đội đi tiếp có 7 đội châu Á là Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Tajikistan và Saudi Arabia.

Hai đại diện châu Á không vượt qua vòng bảng là chủ nhà Qatar và U17 Việt Nam.

Châu Á chắc chắn sẽ có 1 suất tại vòng 16 đội khi U17 Hàn Quốc và Nhật Bản chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Cho đến nay, Saudi Arabia là đội bóng châu Á duy nhất từng đăng quang tại U17 World Cup.

Tại vòng 32 đội, ngoài cuộc đụng độ giữa U17 Hàn Quốc và Nhật Bản, 15 cặp đấu còn lại cũng đã xác định: Ý - Tajikistan, Croatia - Uruguay, Brazil - Mozambique, Bỉ - Saudi Arabia, CH Ireland - Bờ Biển Ngà, Mexico - Argentina, Tây Ban Nha - Uzbekistan, Chile - Morocco, Mali - CH Dominica, Úc - Senegal, Serbia - Trung Quốc, Hy Lạp - Ecuador, Ai Cập - Colombia, Pháp - Uganda, và Venezuela - Algeria.

Vòng 32 đội U17 World Cup 2026 diễn ra từ 30-11 đến 1-12.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.