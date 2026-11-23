Webtoon Hoàng hậu tái hôn ghi nhận lượt xem tăng mạnh sau khi có bản chuyển thể truyền hình - Ảnh: Disney+

Theo Yonhap News, lượng độc giả tìm đọc Hoàng hậu tái hôn tăng mạnh sau khi bộ phim chuyển thể người đóng phát hành trên Disney+. Số liệu do Naver Webtoon công bố, lượt xem toàn cầu của webtoon trong hai tuần từ ngày 3 đến 16-11 tăng khoảng 35 lần so với giai đoạn từ ngày 12 đến 25-8, trước khi trailer phim được phát hành.

Trong đó, phiên bản tiếng Hàn ghi nhận mức tăng khoảng 54 lần, còn phiên bản tiếng Anh tăng 35 lần. Các phiên bản ngôn ngữ khác cũng có mức tăng tương tự.

Hiệu ứng từ bộ phim còn lan sang tiểu thuyết mạng nguyên tác trên Naver Series. Trong cùng giai đoạn, lượt tải xuống và lượt xem tác phẩm này tăng khoảng 45 lần.

Phim chuyển thể 'Hoàng hậu tái hôn' tạo sức hút cho nguyên tác

Hoàng hậu tái hôn do Alphatart sáng tác, ban đầu được đăng tải trên Naver Web Novel trước khi phát hành chính thức trên nền tảng Naver Series. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành webtoon, với phần kịch bản của HereLee và minh họa bởi SUMPUL.

Thông tin trên Anime News Network cho biết bộ truyện đã đạt hơn 3 tỉ lượt xem cộng dồn trên toàn cầu.

Phiên bản live-action xoay quanh Navier (Shin Min Ah), hoàng hậu của Đế quốc phương Đông. Khi hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) yêu cầu ly hôn, cô đồng ý với điều kiện được tái hôn cùng hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây.

Khai thác chuyện tình cảm đan xen những âm mưu chốn hoàng cung, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế.

Câu chuyện về cuộc hôn nhân hoàng gia trong Hoàng hậu tái hôn được đưa lên màn ảnh - Ảnh: Disney+

Disney cho biết tác phẩm trở thành phim gốc do các thị trường địa phương sản xuất có lượng người xem cao nhất trong lịch sử Disney+ và Hulu trên toàn cầu, xét trong ba ngày đầu phát hành. Phim đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng các tác phẩm Hàn Quốc ra mắt trên Disney+ tại hơn 50 thị trường.

Tại Hàn Quốc, sức hút của bộ phim còn thể hiện qua mức độ thảo luận trên các nền tảng truyền thông. The Korea Times dẫn số liệu từ Good Data Corporation cho biết tác phẩm chiếm 21,16% tổng lượng thảo luận trên bảng xếp hạng phim truyền hình tích hợp TV-OTT trong tuần đầu tháng 11, dẫn đầu danh sách.

Hoàng hậu tái hôn tiếp tục mở rộng sang nhiều loại hình giải trí, trong đó có phim live-action và anime - Ảnh: Webtoon

Trước thời điểm bản live-action ra mắt, ê kíp phát hành loạt chương ngoại truyện của webtoon từ ngày 29-10-2026 nhằm duy trì sự quan tâm của độc giả. Bộ truyện chính khép lại hành trình kéo dài bảy năm vào tháng 1-2026.

Hiện phiên bản tiếng Anh của webtoon được phát hành trên nền tảng. Các ấn bản sách in đang được Ize Press chuẩn bị, trong khi phiên bản anime dự kiến ra mắt năm 2027.