Vượt qua 4 đội LCK, BLG trở thành nhà vô địch thế giới 2026

BLG đánh bại Gen.G với tỉ số 3-1 để lên ngôi vô địch tại chung kết thế giới 2026 - Ảnh: LOL ESPORTS

BLG đã hoàn tất hành trình chinh phục Summoner’s Cup bằng chiến thắng ngược dòng trước Gen.G trong trận chung kết. Đồng thời, chiến thắng này đã đưa khu vực LPL (Trung Quốc) trở lại ngôi vương sau 5 năm chờ đợi, kể từ chức vô địch của EDward Gaming năm 2021.

Chiến thắng này còn giúp BLG lập nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Họ là đội tuyển đầu tiên đánh bại cả 4 đại diện LCK trong cùng một kỳ chung kết thế giới, lần lượt vượt qua Hanwha Life Esports ở vòng Swiss, Dplus KIA tại tứ kết, T1 ở bán kết và Gen.G trong trận đấu cuối cùng.

Ở ván đầu tiên, Gen.G cho thấy khả năng giao tranh hiệu quả hơn và giành chiến thắng sau 38 phút thi đấu. Ruler với Corki trở thành nguồn sát thương chủ lực, trong khi Chovy cũng có màn trình diễn nổi bật bằng vị tướng Syndra, giúp đại diện Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, BLG nhanh chóng tìm được cách đáp trả ở ván hai. Hai đội giằng co trong suốt 53 phút, nhưng đại diện Trung Quốc tận dụng tốt sức mạnh đội hình để giành chiến thắng với tỉ số hạ gục 19-14, đưa loạt trận trở về thế cân bằng.

Sang ván ba, Gen.G khởi đầu thuận lợi hơn nhờ khả năng di chuyển và kiểm soát mục tiêu. Dù vậy, BLG dần chiếm ưu thế trong những pha giao tranh giữa trận, đặc biệt khi Bin sử dụng con bài Jax liên tục gây sức ép, còn Knight với Viktor tạo ra lượng sát thương lớn. Kết quả, BLG thắng 20-8 sau 37 phút, vươn lên dẫn trước 2-1.

Ván đấu thứ tư chứng kiến nỗ lực tìm kiếm cơ hội gỡ hòa của Gen.G. Ruler có khởi đầu tốt ở đường dưới, nhưng BLG nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát nhờ khả năng di chuyển của Knight với Twisted Fate và những pha mở giao tranh hiệu quả từ ON bằng Neeko.

Ở thời điểm quyết định, Xun cùng các đồng đội liên tục phá vỡ đội hình đối phương, không cho Gen.G cơ hội lật ngược tình thế. BLG giành chiến thắng 21-11 sau 42 phút, khép lại loạt Bo5 với tỉ số 3-1 và chính thức bước lên đỉnh cao Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Danh hiệu này cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ với Bin, Xun, Knight và ON khi lần đầu nâng cao Summoner’s Cup. Tuyển thủ Knight cuối cùng đã chạm tay vào danh hiệu lớn nhất mà anh theo đuổi nhiều năm, đồng thời nhận được danh hiệu MVP (người chơi hay nhất) của trận chung kết.

Bilibili Gaming là đội thể thao điện tử đến từ Trung Quốc, thi đấu tại LPL - giải Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu nước này. Trước đó, BLG từng giành ngôi á quân ở MSI 2023, MSI 2024 và chung kết thế giới 2024.

Tại chung kết thế giới 2026, Việt Nam có hai đại diện tranh tài là Team Secret Whales và MVK Esports. Team Secret Whales dừng bước ở vòng Swiss, trong khi MVK Esports bị loại tại vòng Play-In sau khi không thể giành quyền đi tiếp.