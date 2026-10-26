Vượt phim Lý Hải, 'Trại buôn người' vào top 3 phim Việt ăn khách nhất lịch sử

Đại Nghĩa và Thiên Ân trong Án mạng karaoke - Ảnh: ĐPCC

Tuần qua có đợt phát hành phim vào ngày 23-10 với những cái tên đáng chú ý như Án mạng karaoke (chiếu sớm), Cõi nguyền, Bambi: Lãnh địa săn mồi, Oán linh đòi mạng…

Án mạng karaoke dẫn đầu phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, Án mạng karaoke thống trị phòng vé, mang về 32 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày.

Án mạng karaoke có màn ra mắt khá thuận lợi vì không gặp đối thủ mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Trại buôn người đang hạ nhiệt sau 1 tháng oanh tạc phòng vé.

Cốt truyện xoay quanh một người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại trong căn homestay thiền biệt lập trên núi, khiến chuyến hành hương của một xóm nhỏ bị biến thành trò chơi đấu trí bất đắc dĩ.

Thanh Sơn có cảnh thân mật với Vân Dung trong phim - Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Lê Hoàng khai thác bối cảnh xóm giềng gần gũi, những mâu thuẫn đời thường và tiếng hát karaoke để kể câu chuyện trinh thám đan xen hài đen.

Trong 96 phút, trọng tâm câu chuyện là hành trình truy tìm hung thủ, những màn đối chất và loạt bí mật dần hé lộ. Yếu tố kinh dị xuất hiện có chừng mực, chủ yếu góp phần tạo bầu không khí căng thẳng cho vụ án.

Điểm sáng của kịch bản nằm ở cách phân bổ nghi vấn. Thay vì khoanh vùng một hoặc hai nhân vật, phim lần lượt hé lộ bí mật của từng người, khiến khán giả liên tục điều chỉnh phán đoán về hung thủ.

Tuy nhiên, kịch bản vẫn chưa khai thác trọn vẹn tiềm năng của thể loại trinh thám. Quá trình điều tra chủ yếu xoay quanh việc lần theo bí mật cá nhân, đối chiếu lời khai và xử lý những tình huống mới phát sinh, thay vì xây dựng chuỗi suy luận có chiều sâu.

Nhịp phim là điểm hạn chế khác. Phần đầu dành khá nhiều thời lượng giới thiệu các thành viên trong xóm, thiết lập những mâu thuẫn và tình huống hài hước. Đến khi vụ án thực sự đẩy lên cao trào, tiết tấu mới tăng tốc rõ rệt.

Trailer Án mạng karaoke

Trại buôn người vượt Lật mặt 7 của Lý Hải

Xếp thứ hai là Trại buôn người, phim đã thu 484 tỉ đồng sau 1 tháng ra rạp. Phim còn khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày, đang ở trong giai đoạn hạ nhiệt.

Như vậy, Trại buôn người chính thức vượt Lật mặt 7: Một điều ước (483 tỉ đồng) của Lý Hải, vào top 3 phim Việt ăn khách nhất, sau Mưa đỏ (714 tỉ đồng), Mai (551 tỉ đồng). Tác phẩm cũng đang giữ thành tích phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Nghệ sĩ Thanh Hiền đóng vai chính - bà Hai trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải - Ảnh: ĐPCC

Điểm đáng chú ý, đây là phim đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh. Ra rạp ngày 25-9, không trùng kỳ nghỉ lễ lớn, Trại buôn người vẫn đạt mức doanh thu thường gắn với những đạo diễn đã có chỗ đứng trên thị trường.

Kết quả này cho thấy tên tuổi đạo diễn không còn là yếu tố quyết định duy nhất đến thành công phòng vé.

Một bộ phim của gương mặt mới vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả nếu sở hữu câu chuyện đủ sức hấp dẫn và nhận được hiệu ứng truyền miệng tích cực sau khi ra mắt.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong Trại buôn người - Ảnh: ĐPCC

Hạng ba là Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, thu 40 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim còn khoảng 1.200 suất chiếu mỗi ngày. Cốt truyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa các nhân vật và Hổ tinh trong khu rừng Khao Khwang.

Dù không gây tiếng vang bằng ba phần trước, việc tiếp nối một thương hiệu có lượng người xem quen thuộc giúp Quỷ ăn tạng 4 tạo dấu ấn sau khi ra rạp.

Dịp cuối tuần tới, rạp chiếu chứng kiến Chị chị em em 3 ra rạp. Phim có sự quy tụ của dàn sao đình đám gồm Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc. Đến lúc đó, phòng vé khả năng sẽ sôi động và có nhiều biến động đáng chú ý hơn.