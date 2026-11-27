Đường Nguyễn Tất Thành qua phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 27-11, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận UBND phường vừa ban hành thông báo về việc không làm thay đổi hiện trạng trong phạm vi dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành.

Theo UBND phường Quảng Phú, ngày 20-11, UBND phường phối hợp chủ đầu tư và các ngành chức năng, tổ chức công bố việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thực hiện dự án nêu trên.

Tuy nhiên qua kiểm tra ngày 22-11, UBND phường phát hiện một số hộ dân đang thực hiện trồng cây trên phần diện tích đất thuộc phạm vi dự án.

Việc người dân tự ý thay đổi hiện trạng, tài sản trên đất sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Do đó, UBND phường Quảng Phú đề nghị các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện thay đổi hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi dự án, bao gồm: xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nhà ở và công trình; trồng mới cây trồng các loại; đào đắp, san lấp, đào ao, xây tường rào; chia tách, chuyển nhượng, tặng cho đất; thay đổi mục đích sử dụng đất và các việc khác làm tăng giá trị tài sản hoặc làm thay đổi cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ.

UBND phường Quảng Phú lưu ý trường hợp hộ gia đình, cá nhân cố tình thực hiện sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Huỳnh Ngọc Bá cho biết thêm, sau khi phát hiện một số trường hợp làm thay đổi hiện trạng trong vùng dự án, phường và tổ dân phố đã đến vận động người dân tự khắc phục.

Thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận để dự án triển khai thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 296,28ha (thuộc phường Quảng Phú), tổng vốn đầu tư hơn 18.538 tỉ đồng. Tại buổi làm việc với nhà đầu tư và các ngành chức năng hôm 4-11, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công dự án trước ngày 30-4-2027.