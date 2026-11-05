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Vụ nợ tiền làm đường 10 năm chưa trả: Tỉnh Gia Lai ra 'tối hậu thư'

tác giả
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN
LÊ KIẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu trả nợ dứt điểm cho nhà thầu trước ngày 15-11, không để kéo dài làm phát sinh tiền lãi chậm thi hành án.

Vụ nợ tiền làm đường 10 năm chưa trả: Tỉnh Gia Lai ra 'tối hậu thư' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhiều, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai (áo đen), tại đường Hoàng Quốc Việt, xã Chư Sê do công ty thi công gần 10 năm trước - Ảnh: LÊ KIẾN

Liên quan vụ "làm đường cho huyện, đòi nợ 10 năm chưa xong" Tuổi Trẻ nhiều lần phản ánh, ngày 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản chỉ đạo 3 cơ quan, đơn vị cấp xã phải hoàn thành trả nợ cho nhà thầu trước ngày 15-11.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chư Sê, Chủ tịch UBND xã Ia Ko và Giám đốc Ban Quản lý Chư Sê trả nợ số tiền hơn 2,28 tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai.

Đồng thời yêu cầu 3 đơn vị trên nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc chưa hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong quý 3-2026 theo thời hạn UBND tỉnh đã chỉ đạo.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, vụ việc không để tiếp tục kéo dài, làm phát sinh thêm tiền lãi do chậm thi hành án.

Riêng UBND xã Chư Sê không tiếp tục đề xuất phương án ứng kinh phí từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để trả nợ; nguồn kinh phí do địa phương chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn hợp pháp.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng, là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tập thể, người đứng đầu theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Thi hành án dân sự tỉnh rà soát cụ thể từng khoản nghĩa vụ phải thi hành, khả năng cân đối, bố trí nguồn kinh phí của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo việc thi hành án đúng hiệu lực pháp luật.

Giao Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành án. Trường hợp cơ quan, đơn vị không chấp hành hoặc tiếp tục chậm trễ thì báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định.

Ngày 5-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai - xác nhận đến thời điểm này, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được khoản tiền trả nợ từ 3 cơ quan, đơn vị trên.

Do sự việc kéo dài không hồi kết, từ giữa tháng 10-2026, công ty đã có đơn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị cấp dưới thực hiện nghĩa vụ thi hành án, thanh toán tiền nợ gốc và lãi chậm nộp.

Như Tuổi Trẻ phản ánh, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai trúng thầu làm đường giao thông tại nhiều công trình ở địa bàn huyện Chư Sê (cũ), tỉnh Gia Lai trong giai đoạn năm 2016-2017.

Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư chậm trả nợ cho nhà thầu kéo dài gần 10 năm. Doanh nghiệp đã khởi kiện đòi nợ và được tòa 3 lần tuyên thắng kiện.

Cụ thể, tòa buộc 3 pháp nhân kế thừa khoản nợ của UBND huyện Chư Sê cũ phải có trách nhiệm trả nợ số tiền 2,28 tỉ đồng, gồm UBND xã Chư Sê trả 936 triệu đồng; Ban Quản lý xã Chư Sê trả 761 triệu đồng; UBND xã Ia Ko trả 585 triệu đồng.

- Ảnh 2.Nợ tiền làm đường 10 năm, xã Chư Sê xin tỉnh ứng kinh phí trả nhà thầu

Sau 10 năm chưa trả hết nợ làm đường dù doanh nghiệp đã thắng kiện, xã Chư Sê đang làm thủ tục xin ứng kinh phí tỉnh để thi hành án.

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LÊ KIẾN
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    Chủ đề: Chư Sê thi hành án làm đường tối hậu thư nợ

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